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В МВД рассказали подробности нападения на девушку в Махачкале - РИА Новости, 14.07.2024
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12:45 14.07.2024 (обновлено: 13:58 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/mvd-1959560977.html
В МВД рассказали подробности нападения на девушку в Махачкале
В МВД рассказали подробности нападения на девушку в Махачкале - РИА Новости, 14.07.2024
В МВД рассказали подробности нападения на девушку в Махачкале
Мужчина из Махачкалы, который на улице сильно ударил по лицу девушку, был в состоянии опьянения, в ту ночь он повалил на землю и другую девушку, сообщила... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:45
2024-07-14T13:58
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 14 июл - РИА Новости. Мужчина из Махачкалы, который на улице сильно ударил по лицу девушку, был в состоянии опьянения, в ту ночь он повалил на землю и другую девушку, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева. В субботу в Telegram-каналах стала распространяться информация, что на улице в Махачкале мужчина одним ударом "нокаутировал туристку". На кадрах видно, что удар повалил девушку с ног, рядом в этот момент стояла и ее подруга. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские в Дагестане предпринимают меры по установлению личности и местонахождения молодого человека, "который сильно ударил девушку по лицу". Позже глава республики Сергея Меликов заявил, что девушка – не туристка, а местная жительница. Выяснилось, что инцидент произошел около 4 часов утра (мск) на улице Мирзабекова в Махачкале. Вскоре "героя" видео доставили в отдел полиции, им оказался 30-летний жителяь Махачкалы. "Свой недопустимый поступок по отношению к подруге он объяснил ссорой и состоянием опьянения. Выйдя под утро из ночного клуба в весьма приподнятом настроении, ему что-то вспомнилось и показалось неприятным, завязался конфликт. Сначала он произошел с той, другой девушкой, что на видео. По ее словам, он толкнул ее, повалил на землю. За нее заступилась подруга, та самая, которой и пришелся тяжелейший удар в лицо", – рассказала Гараева. Она также назвала ложными утверждения, что девушки – туристки. На самом деле все участники инцидента – местные жители. Также не соответствует действительности распространившаяся накануне информация, что девушку ударили якобы за отказ знакомиться. По словам Гараевой, все они между собой знакомы продолжительное время.
https://ria.ru/20240711/zelenka-1958918103.html
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происшествия, махачкала, россия, ирина волк, сергей меликов, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Махачкала, Россия, Ирина Волк, Сергей Меликов, Происшествия – Радио Sputnik
В МВД рассказали подробности нападения на девушку в Махачкале

МВД: мужчина, ударивший по лицу девушку в Махачкале, был в состоянии опьянения

© СоцсетиМужчина бьет девушку на улице в Махачкале. Кадр видео
Мужчина бьет девушку на улице в Махачкале. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Соцсети
Мужчина бьет девушку на улице в Махачкале. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 июл - РИА Новости. Мужчина из Махачкалы, который на улице сильно ударил по лицу девушку, был в состоянии опьянения, в ту ночь он повалил на землю и другую девушку, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
В субботу в Telegram-каналах стала распространяться информация, что на улице в Махачкале мужчина одним ударом "нокаутировал туристку". На кадрах видно, что удар повалил девушку с ног, рядом в этот момент стояла и ее подруга. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские в Дагестане предпринимают меры по установлению личности и местонахождения молодого человека, "который сильно ударил девушку по лицу". Позже глава республики Сергея Меликов заявил, что девушка – не туристка, а местная жительница.
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Выяснилось, что инцидент произошел около 4 часов утра (мск) на улице Мирзабекова в Махачкале. Вскоре "героя" видео доставили в отдел полиции, им оказался 30-летний жителяь Махачкалы.
«
"Свой недопустимый поступок по отношению к подруге он объяснил ссорой и состоянием опьянения. Выйдя под утро из ночного клуба в весьма приподнятом настроении, ему что-то вспомнилось и показалось неприятным, завязался конфликт. Сначала он произошел с той, другой девушкой, что на видео. По ее словам, он толкнул ее, повалил на землю. За нее заступилась подруга, та самая, которой и пришелся тяжелейший удар в лицо", – рассказала Гараева.
Она также назвала ложными утверждения, что девушки – туристки. На самом деле все участники инцидента – местные жители. Также не соответствует действительности распространившаяся накануне информация, что девушку ударили якобы за отказ знакомиться. По словам Гараевой, все они между собой знакомы продолжительное время.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияИрина ВолкСергей МеликовПроисшествия – Радио Sputnik
 
 
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