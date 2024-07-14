https://ria.ru/20240714/monastyr-1959540164.html

Наместник Оптиной пустыни рассказал о ныне живущих старцах

Наместник Оптиной пустыни рассказал о ныне живущих старцах - РИА Новости, 14.07.2024

Наместник Оптиной пустыни рассказал о ныне живущих старцах

В монастыре Оптина пустынь есть несколько священников, которых многие люди уже считают старцами, но официально в обители их так не называют, потому что это... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:07

2024-07-14T10:07

2024-07-14T10:07

религия

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федор достоевский

дмитрий певцов

амвросий оптинский (александр гренков)

сретенский монастырь

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В монастыре Оптина пустынь есть несколько священников, которых многие люди уже считают старцами, но официально в обители их так не называют, потому что это предполагает широкое признание таких духовников в Церкви, рассказал РИА Новости наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев). Он напомнил, что рассвет старчества в Оптиной пустыни пришелся на период с 1820-х по 1920 год, тогда "в монастыре были духовники, к которым шла вся Россия - интеллигенция, писатели". "Слово "старец" имеет высокий смысл, подразумевает, что священник обладает определёнными духовными дарами, не обязательно прозорливостью, но такой духовной мудростью. И в наше время были и есть такие духовники. Например, старцем называли отца Кирилла (Павлова) из Троице-Сергиевой лавры, отца Иоанна (Крестьянкина) из Оптиной пустыни. Сейчас старцем называют отца Илию (Ноздрина) – это, возможно, единственный из ныне живущих старцев", - сказал епископ Иосиф корреспонденту РИА Новости во время фестиваля "Дни Достоевского". По его словам, чтобы человека называли старцем, нужно иметь широкое признание в Церкви - среди духовенства и мирян. "В Оптине есть несколько опытных батюшек, которые имеют много духовных чад, к которым идут люди. Многие их уже считают старцами, но официально мы их так пока ещё не называем. Например, архимандрит Антоний (Гаврилов), игумен Тихон (Борисов). Вообще, старцы духовно растут, и надеемся, они ещё будут названы", - заключил собеседник агентства. Ранее он рассказал РИА Новости, что в монастыре продолжают собирать свидетельства о чудесах, связанных с убитыми в 1993 году тремя насельниками обители - иеромонахом Василием (Росляковым), иноками Ферапонтом (Пушкарёвым) и Трофимом (Татарниковым) - для их канонизации. Фестиваль "Дни Достоевского" проходит 12-14 июля в Калужской области в Введенском ставропигиальном мужском монастыре "Оптина пустынь" и окрестностях. Федор Достоевский приезжал в обитель после смерти младшего сына в 1878 году и общался со старцем Амвросием, который стал прототипом старца Зосимы в романе писателя "Братья Карамазовы". Фестиваль проходит третий год подряд, ежегодно количество участников растет. Так, по данным наместника обители епископа Иосифа, в 2023 году было 6-7 тысяч гостей, в этом – ждут еще больше. По его словам, впервые на время фестиваля оборудован палаточный лагерь, где люди могут разместиться со своими палатками. Также из новшеств фестиваля в этом году – международный студенческий лагерь с гостями из России, Белоруссии, Греции, Перу, Коста-Рики, Туркменистана, Молдавии. В программе фестиваля – творческие встречи, "дискуссии на актуальные темы сохранения традиционных ценностей, культуры и искусства", литературные чтения, кинопоказы, театральные постановки, экскурсия и концерты с участием хора Сретенского монастыря симфонического оркестра Министерства обороны, детского хора Свято-Елисаветинского монастыря Минска и ансамбля "Березка" им. Н.С. Надеждиной, артистов Дмитрия Певцова, Альбины Шагимуратовой и других исполнителей. К участию в творческих встречах приглашены: поэт, писатель, историк, исследователь творчества Достоевского Игорь Волгин, священники Артемий Владимиров и Андрей Ткачев, писатель, публицист и культуролог Василий Ирзабеков. Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.

https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930774972.html

https://ria.ru/20240305/rpts-1931300638.html

https://ria.ru/20240506/pustyni-1944203151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калужская область, россия, белоруссия, федор достоевский, дмитрий певцов, амвросий оптинский (александр гренков), сретенский монастырь, русская православная церковь, оптина пустынь, религия