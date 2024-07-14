https://ria.ru/20240714/krem-1959505705.html

Врач назвал главные ошибки при использовании солнцезащитного крема

Врач назвал главные ошибки при использовании солнцезащитного крема - РИА Новости, 14.07.2024

Врач назвал главные ошибки при использовании солнцезащитного крема

Солнцезащитный крем рекомендуется наносить повторно после купания и за 10 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться, также нельзя использовать средство РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T03:23

2024-07-14T03:23

2024-07-14T03:23

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здоровье - общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Солнцезащитный крем рекомендуется наносить повторно после купания и за 10 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться, также нельзя использовать средство с истекшим сроком годности, рассказал РИА Новости заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Алексей Проценко. "Первая ошибка - нечастое нанесение солнцезащитного крема. В идеале нужно наносить крем повторно после купания. При этом важно помнить, что на солнце можно находиться не дольше двух часов", - сказал Проценко. Также не стоит с большим доверием относиться к заявлениям производителей о том, что средство наносится один раз в день и является водостойким, добавил он. Как правило, более мелким шрифтом в описании указывается уточнение, при каких условиях можно обойтись однократным нанесением крема на тело. Кроме того, недопустимо использование старого защитного крема. "Неправильно наносить солнцезащитный крем в тот момент, когда вы уже оказываетесь на солнце. Наносим средство за 10 минут до выхода, чтобы оно успело впитаться", - отметил Проценко. По словам эксперта, абсолютно неприемлемо использовать крем лишь на плечах и спине - пропуск любых участков кожи может привести к получению солнечных ожогов. "Некоторые уверены, что чем темнее кожа, тем лучше она защищена от солнца. Смуглые люди имеют в коже больше меланина и лучше переносят ударные дозы ультрафиолета, но это не значит, что им не нужна защита от солнца. Пренебрегать солнцезащитными кремами не стоит никому, просто надо научиться правильно подбирать их по своему типу кожи", - добавил врач.

https://ria.ru/20240623/kupanie-1954805141.html

https://ria.ru/20240411/solntse-1939233628.html

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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, россия