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Врач назвал главные ошибки при использовании солнцезащитного крема - РИА Новости, 14.07.2024
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03:23 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/krem-1959505705.html
Врач назвал главные ошибки при использовании солнцезащитного крема
Врач назвал главные ошибки при использовании солнцезащитного крема - РИА Новости, 14.07.2024
Врач назвал главные ошибки при использовании солнцезащитного крема
Солнцезащитный крем рекомендуется наносить повторно после купания и за 10 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться, также нельзя использовать средство РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T03:23
2024-07-14T03:23
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Солнцезащитный крем рекомендуется наносить повторно после купания и за 10 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться, также нельзя использовать средство с истекшим сроком годности, рассказал РИА Новости заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Алексей Проценко. "Первая ошибка - нечастое нанесение солнцезащитного крема. В идеале нужно наносить крем повторно после купания. При этом важно помнить, что на солнце можно находиться не дольше двух часов", - сказал Проценко. Также не стоит с большим доверием относиться к заявлениям производителей о том, что средство наносится один раз в день и является водостойким, добавил он. Как правило, более мелким шрифтом в описании указывается уточнение, при каких условиях можно обойтись однократным нанесением крема на тело. Кроме того, недопустимо использование старого защитного крема. "Неправильно наносить солнцезащитный крем в тот момент, когда вы уже оказываетесь на солнце. Наносим средство за 10 минут до выхода, чтобы оно успело впитаться", - отметил Проценко. По словам эксперта, абсолютно неприемлемо использовать крем лишь на плечах и спине - пропуск любых участков кожи может привести к получению солнечных ожогов. "Некоторые уверены, что чем темнее кожа, тем лучше она защищена от солнца. Смуглые люди имеют в коже больше меланина и лучше переносят ударные дозы ультрафиолета, но это не значит, что им не нужна защита от солнца. Пренебрегать солнцезащитными кремами не стоит никому, просто надо научиться правильно подбирать их по своему типу кожи", - добавил врач.
https://ria.ru/20240623/kupanie-1954805141.html
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Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Россия
Врач назвал главные ошибки при использовании солнцезащитного крема

Врач Проценко: солнцезащитный крем рекомендуется наносить повторно после купания

© AP Photo / Brian BlancoДевушка наносит солнцезащитный лосьон
Девушка наносит солнцезащитный лосьон - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Brian Blanco
Девушка наносит солнцезащитный лосьон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Солнцезащитный крем рекомендуется наносить повторно после купания и за 10 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться, также нельзя использовать средство с истекшим сроком годности, рассказал РИА Новости заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Алексей Проценко.
"Первая ошибка - нечастое нанесение солнцезащитного крема. В идеале нужно наносить крем повторно после купания. При этом важно помнить, что на солнце можно находиться не дольше двух часов", - сказал Проценко.
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Также не стоит с большим доверием относиться к заявлениям производителей о том, что средство наносится один раз в день и является водостойким, добавил он. Как правило, более мелким шрифтом в описании указывается уточнение, при каких условиях можно обойтись однократным нанесением крема на тело. Кроме того, недопустимо использование старого защитного крема.
"Неправильно наносить солнцезащитный крем в тот момент, когда вы уже оказываетесь на солнце. Наносим средство за 10 минут до выхода, чтобы оно успело впитаться", - отметил Проценко.
По словам эксперта, абсолютно неприемлемо использовать крем лишь на плечах и спине - пропуск любых участков кожи может привести к получению солнечных ожогов.
"Некоторые уверены, что чем темнее кожа, тем лучше она защищена от солнца. Смуглые люди имеют в коже больше меланина и лучше переносят ударные дозы ультрафиолета, но это не значит, что им не нужна защита от солнца. Пренебрегать солнцезащитными кремами не стоит никому, просто надо научиться правильно подбирать их по своему типу кожи", - добавил врач.
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