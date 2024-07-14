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Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе - РИА Новости, 14.07.2024
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23:18 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/husity-1959657469.html
Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе
Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе - РИА Новости, 14.07.2024
Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало израильское судно в Аденском заливе с помощью баллистических ракет и... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:18
2024-07-14T23:18
в мире
космос - риа наука
йемен
аденский залив
израиль
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 14 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало израильское судно в Аденском заливе с помощью баллистических ракет и беспилотников. "Военно-морские силы, беспилотные и ракетные подразделения йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) выполнили совместную операцию, в ходе которой с помощью баллистических ракет и беспилотников в Аденском заливе был нанесен удар по израильскому судну MSC UNIFIC", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа. Он также сообщил, что хуситы атаковали с помощью беспилотников ряд израильских военных целей в районе Эйлата на юге Израиля. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240615/khusity-1953176540.html
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аденский залив
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в мире, космос - риа наука, йемен, аденский залив, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Космос - РИА Наука, Йемен, Аденский залив, Израиль, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе

Хуситы заявили, что атаковали израильское судно с помощью ракет и беспилотников

© AP PhotoХуситы во время митинга
Хуситы во время митинга - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo
Хуситы во время митинга. Архивное фото
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КАИР, 14 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало израильское судно в Аденском заливе с помощью баллистических ракет и беспилотников.
«
"Военно-морские силы, беспилотные и ракетные подразделения йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) выполнили совместную операцию, в ходе которой с помощью баллистических ракет и беспилотников в Аденском заливе был нанесен удар по израильскому судну MSC UNIFIC", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа.
Он также сообщил, что хуситы атаковали с помощью беспилотников ряд израильских военных целей в районе Эйлата на юге Израиля.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Аденский залив - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Хуситы заявили, что атакованное ими судно затонуло в Аденском заливе
15 июня, 22:52
 
В миреКосмос - РИА НаукаЙеменАденский заливИзраильАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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