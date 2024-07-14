https://ria.ru/20240714/husity-1959657469.html
Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе
Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе - РИА Новости, 14.07.2024
Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало израильское судно в Аденском заливе с помощью баллистических ракет и... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:18
2024-07-14T23:18
2024-07-14T23:18
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ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 14 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало израильское судно в Аденском заливе с помощью баллистических ракет и беспилотников. "Военно-морские силы, беспилотные и ракетные подразделения йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) выполнили совместную операцию, в ходе которой с помощью баллистических ракет и беспилотников в Аденском заливе был нанесен удар по израильскому судну MSC UNIFIC", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа. Он также сообщил, что хуситы атаковали с помощью беспилотников ряд израильских военных целей в районе Эйлата на юге Израиля. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240615/khusity-1953176540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, йемен, аденский залив, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Космос - РИА Наука, Йемен, Аденский залив, Израиль, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе
Хуситы заявили, что атаковали израильское судно с помощью ракет и беспилотников