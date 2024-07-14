https://ria.ru/20240714/husity-1959657469.html

Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе

Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе - РИА Новости, 14.07.2024

Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало израильское судно в Аденском заливе с помощью баллистических ракет и... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:18

2024-07-14T23:18

2024-07-14T23:18

в мире

космос - риа наука

йемен

аденский залив

израиль

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg

КАИР, 14 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало израильское судно в Аденском заливе с помощью баллистических ракет и беспилотников. "Военно-морские силы, беспилотные и ракетные подразделения йеменских вооруженных сил (хуситов – ред.) выполнили совместную операцию, в ходе которой с помощью баллистических ракет и беспилотников в Аденском заливе был нанесен удар по израильскому судну MSC UNIFIC", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа. Он также сообщил, что хуситы атаковали с помощью беспилотников ряд израильских военных целей в районе Эйлата на юге Израиля. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240615/khusity-1953176540.html

йемен

аденский залив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, йемен, аденский залив, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году