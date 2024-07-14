Сийярто сделал жесткое заявление о политиках ЕС
Сийярто: в ЕС нет политиков, кроме Орбана, готовых говорить о мире на Украине
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в Европе не осталось политиков, которые могли бы вести диалог о мире на Украине с крупными политическими игроками, а приблизить урегулирование могли бы Китай, США и Евросоюз, если перестанет копировать американскую политику, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"Кроме премьер-министра Виктора Орбана ни один политик не мог бы такое сделать, особенно европейский. Практически, помимо премьер-министра Венгрии, уже закончились европейские политики, которые могли бы говорить со всеми, которых принимали бы везде, которых отовсюду бы принимали как партнера по переговорам или диалогу", - отметил Сийярто.
«
"Помимо противоборствующих сторон есть три крупных игрока в мировой политике, которые могут иметь решающее значение. Это сам Китай, который представляет позицию сторонников мира и уже представил мирный план, США, где сейчас предвыборный хаос... а также Евросоюз, который пока что лишь копировал один в один политику США и не выстраивал собственную стратегию", - отметил он.
По его словам, если "эти три крупных игрока могли бы представлять мирную позицию, то был бы шанс", что конфликт будет двигаться в сторону урегулирования, а не эскалации.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00