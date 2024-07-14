https://ria.ru/20240714/evropa-1959647461.html

Сийярто сделал жесткое заявление о политиках ЕС

Сийярто сделал жесткое заявление о политиках ЕС - РИА Новости, 14.07.2024

Сийярто сделал жесткое заявление о политиках ЕС

Кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в Европе не осталось политиков, которые могли бы вести диалог о мире на Украине с крупными политическими... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T21:48

2024-07-14T21:48

2024-07-14T21:48

в мире

китай

сша

венгрия

виктор орбан

петер сийярто

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg

БУДАПЕШТ, 14 июл - РИА Новости. Кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в Европе не осталось политиков, которые могли бы вести диалог о мире на Украине с крупными политическими игроками, а приблизить урегулирование могли бы Китай, США и Евросоюз, если перестанет копировать американскую политику, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Кроме премьер-министра Виктора Орбана ни один политик не мог бы такое сделать, особенно европейский. Практически, помимо премьер-министра Венгрии, уже закончились европейские политики, которые могли бы говорить со всеми, которых принимали бы везде, которых отовсюду бы принимали как партнера по переговорам или диалогу", - отметил Сийярто. В Европе никто не мог бы переговорить за неделю с лидерами Китая, России, Украины, Турции и "бывшим и, по мнению многих, и будущим президентом США", подчеркнул он. "Помимо противоборствующих сторон есть три крупных игрока в мировой политике, которые могут иметь решающее значение. Это сам Китай, который представляет позицию сторонников мира и уже представил мирный план, США, где сейчас предвыборный хаос... а также Евросоюз, который пока что лишь копировал один в один политику США и не выстраивал собственную стратегию", - отметил он. По его словам, если "эти три крупных игрока могли бы представлять мирную позицию, то был бы шанс", что конфликт будет двигаться в сторону урегулирования, а не эскалации. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.

https://ria.ru/20240713/orban-1959454104.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

китай

сша

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин, евросоюз, нато, визит орбана в россию