https://ria.ru/20240714/dostoevskiy-1959541234.html

Начавшийся XXI век можно назвать веком Достоевского, заявил историк Волгин

Начавшийся XXI век можно назвать веком Достоевского, заявил историк Волгин - РИА Новости, 14.07.2024

Начавшийся XXI век можно назвать веком Достоевского, заявил историк Волгин

Начавшийся XXI век можно назвать веком Федора Достоевского из-за современного состояния мира, так, ещё более обостряются вопросы, поставленные писателем: что... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:21

2024-07-14T10:21

2024-07-14T10:21

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амвросий оптинский (александр гренков)

сретенский монастырь

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Начавшийся XXI век можно назвать веком Федора Достоевского из-за современного состояния мира, так, ещё более обостряются вопросы, поставленные писателем: что такое человек, его отношения с Богом и всемирное призвание России, рассказал РИА Новости поэт, писатель, историк, исследователь творчества Достоевского Игорь Волгин на фестивале "Дни Достоевского". Фестиваль "Дни Достоевского" проходит 12-14 июля в Калужской области в Введенском ставропигиальном мужском монастыре "Оптина пустынь" и окрестностях. Федор Достоевский приезжал в обитель после смерти младшего сына в 1878 году и общался со старцем Амвросием, который стал прототипом старца Зосимы в романе писателя "Братья Карамазовы". "Когда я начал заниматься Достоевским, более полувека тому назад, в стране было 3-4 специалиста, интересующихся этой темой. А, скажем, по "Дневнику писателя" практически не было ни одной работы. Ныне дело обстоит совершенно иначе. К 200-летнему юбилею Достоевского (2021 год) силами научного сообщества подготовлено 30 томов, касающихся жизни и творчества писателя. Наука о Достоевском стала весьма "многолюдной". Её пределы расширились значительно более, чем пространство других гуманитарных наук. Но Достоевский неисчерпаем. И он влечёт к себе новые и новые читательские и научные силы", - сказал Волгин. Так, по его словам, современники Достоевского далеко не полностью осознали колоссальный духовный потенциал, заложенный в творчестве автора "Братьев Карамазовых". "ХХ век как бы открыл его заново. Он оказался веком Достоевского. Можно было бы предположить, нынешний век будет веком Пушкина, Толстого, Хемингуэя, наконец. Но ситуация в мире, в том числе потрясения самых последних лет, свидетельствует о том, что XXI век - со всеми его трагедиями - также обещает быть веком Достоевского", - пояснил исследователь. Он добавил, что, по его мнению, мир, к сожалению, удаляется от Достоевского: "от тех идеалов, которые он хотел бы воплотить в жизнь, от внесения христианского сознания во все сферы деятельности общества и государства". "Пока сбываются самые мрачные писательские пророчества. Сон Раскольникова о конце света имеет все шансы осуществиться на практике. И крайне актуальными остаются вечные вопросы Достоевского - что есть человек, его отношения с Богом, мировое предназначение России и так далее", - заключил собеседник агентства. Фестиваль проходит третий год подряд, ежегодно количество участников растет. Так, по данным наместника обители епископа Иосифа, в 2023 году было 6-7 тысяч гостей, в этом – ждут еще больше. По его словам, впервые на время фестиваля оборудован палаточный лагерь, где люди могут разместиться со своими палатками. Также из новшеств фестиваля в этом году – международный студенческий лагерь с гостями из России, Белоруссии, Греции, Перу, Коста-Рики, Туркменистана, Молдавии. В программе фестиваля – творческие встречи, "дискуссии на актуальные темы сохранения традиционных ценностей, культуры и искусства", литературные чтения, кинопоказы, театральные постановки, экскурсии и концерты с участием хора Сретенского монастыря симфонического оркестра министерства обороны, детского хора Свято-Елисаветинского монастыря Минска и ансамбля "Березка" им. Н.С. Надеждиной, артистов Дмитрия Певцова, Альбины Шагимуратовой и других исполнителей. К участию в творческих встречах приглашены: поэт, писатель, историк, исследователь творчества Достоевского Игорь Волгин, священники Артемий Владимиров и Андрей Ткачев, писатель, публицист и культуролог Василий Ирзабеков. Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.

https://ria.ru/20230922/filosofiya-1897986916.html

https://ria.ru/20240506/pustyni-1944203151.html

https://ria.ru/20240608/kultura-1951621471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, калужская область, белоруссия, федор достоевский, дмитрий певцов, амвросий оптинский (александр гренков), сретенский монастырь, русская православная церковь, религия, общество