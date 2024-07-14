https://ria.ru/20240714/briks-1959530422.html
БРИКС противостоит монополии Запада, заявил экс-президент Ганы
БРИКС противостоит монополии Запада, заявил экс-президент Ганы - РИА Новости, 14.07.2024
БРИКС противостоит монополии Запада, заявил экс-президент Ганы
Организация БРИКС является выгодным для Африки противовесом монополии Запада, заявил РИА Новости экс-президент Ганы Джон Драмани Махама. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T09:24
2024-07-14T09:24
2024-07-14T09:24
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Организация БРИКС является выгодным для Африки противовесом монополии Запада, заявил РИА Новости экс-президент Ганы Джон Драмани Махама. "В мире не должно быть одного полюса роста, их должно быть несколько. Я бы даже хотел, чтобы у нас было три-четыре. Каждая часть этого мира должна быть полюсом роста, обеспечивающим процветание и развитие человечества, поэтому я не думаю, что монополия Запада в плане развития и процветания – хорошая вещь для всей планеты", - сказал Махама. "БРИКС – это еще и противовес. Это развивающиеся страны, которые решили объединить ресурсы. И это выгодно нам в Африке, потому что вместо одного источника многосторонней и двусторонней помощи у нас есть два источника", - подчеркнул он. Махама считает, что страны БРИКС добиваются процветания, и "им можно подражать". "Я думаю, что развитие БРИКС - это положительное явление для мира, поэтому положительно отношусь к БРИКС как к организации", - добавил бывший лидер страны. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240714/afrika-1959513867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, африка, гана, брикс, в мире
Россия, Африка, Гана, БРИКС, В мире
БРИКС противостоит монополии Запада, заявил экс-президент Ганы
Экс-президент Ганы Махама назвал БРИКС выгодным противовесом монополии Запада
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Организация БРИКС является выгодным для Африки противовесом монополии Запада, заявил РИА Новости экс-президент Ганы Джон Драмани Махама.
"В мире не должно быть одного полюса роста, их должно быть несколько. Я бы даже хотел, чтобы у нас было три-четыре. Каждая часть этого мира должна быть полюсом роста, обеспечивающим процветание и развитие человечества, поэтому я не думаю, что монополия Запада в плане развития и процветания – хорошая вещь для всей планеты", - сказал Махама.
"БРИКС – это еще и противовес. Это развивающиеся страны, которые решили объединить ресурсы. И это выгодно нам в Африке, потому что вместо одного источника многосторонней и двусторонней помощи у нас есть два источника", - подчеркнул он.
Махама считает, что страны БРИКС добиваются процветания, и "им можно подражать". "Я думаю, что развитие БРИКС - это положительное явление для мира, поэтому положительно отношусь к БРИКС как к организации", - добавил бывший лидер страны.
Россия
с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, в нее теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.