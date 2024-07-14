https://ria.ru/20240714/bajden-1959644755.html

Байден поручил Секретной службе обеспечить полную защиту Трампа

Байден поручил Секретной службе обеспечить полную защиту Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Байден поручил Секретной службе обеспечить полную защиту Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что поручил Секретной службе обеспечить полную защиту своего предшественника республиканца Дональда Трампа после попытки... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T21:30

2024-07-14T21:30

2024-07-14T21:30

в мире

пенсильвания

сша

дональд трамп

джо байден

фбр

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поручил Секретной службе обеспечить полную защиту своего предшественника республиканца Дональда Трампа после попытки покушения на него в штате Пенсильвания. "Я поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить ему полную защиту", - сказал Байден в ходе специального обращения, которое транслировал Белый дом. Глава государства добавил, что также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на вчерашнем митинге, во время которого было совершено нападение на Трампа. "Мы установим конкретно, что произошло, и представим эти данные на обозрение американской общественности", - подчеркнул Байден. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

пенсильвания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T21:30 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа