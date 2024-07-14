Байден поручил Секретной службе обеспечить полную защиту Трампа

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поручил Секретной службе обеспечить полную защиту своего предшественника республиканца Дональда Трампа после попытки покушения на него в штате Пенсильвания. "Я поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить ему полную защиту", - сказал Байден в ходе специального обращения, которое транслировал Белый дом. Глава государства добавил, что также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на вчерашнем митинге, во время которого было совершено нападение на Трампа. "Мы установим конкретно, что произошло, и представим эти данные на обозрение американской общественности", - подчеркнул Байден. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поручил Секретной службе обеспечить полную защиту своего предшественника республиканца Дональда Трампа после попытки покушения на него в штате Пенсильвания.
"Я поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить ему полную защиту", - сказал Байден в ходе специального обращения, которое транслировал Белый дом.
Глава государства добавил, что также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на вчерашнем митинге, во время которого было совершено нападение на Трампа.
"Мы установим конкретно, что произошло, и представим эти данные на обозрение американской общественности", - подчеркнул Байден.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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