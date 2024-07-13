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Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября 2024 года - РИА Новости, 13.07.2024
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14:37 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/zakon-1959430392.html
Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября 2024 года
Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября 2024 года - РИА Новости, 13.07.2024
Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября 2024 года
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:37
2024-07-13T14:37
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде размер пенсии у военных пенсионеров составлял 89,32% от размера денежного довольствия. Законом устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83%. В комитете Совфеда по соцполитике поясняли, что повышение составит в среднем 500 рублей. Реализация Федерального закона будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований.
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общество, россия, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября 2024 года

Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде размер пенсии у военных пенсионеров составлял 89,32% от размера денежного довольствия. Законом устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83%. В комитете Совфеда по соцполитике поясняли, что повышение составит в среднем 500 рублей.
Реализация Федерального закона будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований.
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