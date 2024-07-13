https://ria.ru/20240713/zakon-1959430392.html

Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября 2024 года

Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября 2024 года - РИА Новости, 13.07.2024

Путин подписал закон об индексации военных пенсий с 1 октября 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:37

2024-07-13T14:37

2024-07-13T14:37

общество

россия

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде размер пенсии у военных пенсионеров составлял 89,32% от размера денежного довольствия. Законом устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83%. В комитете Совфеда по соцполитике поясняли, что повышение составит в среднем 500 рублей. Реализация Федерального закона будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований.

https://ria.ru/20240711/pensii-1959104506.html

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общество, россия, владимир путин, совет федерации рф