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"Слабость перед Путиным". В Киеве отреагировали на решение лидеров НАТО - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/ukraina-1959440120.html
"Слабость перед Путиным". В Киеве отреагировали на решение лидеров НАТО
"Слабость перед Путиным". В Киеве отреагировали на решение лидеров НАТО - РИА Новости, 13.07.2024
"Слабость перед Путиным". В Киеве отреагировали на решение лидеров НАТО
Североатлантический альянс не принимает Украину из-за опасений перед президентом России Владимиром Путиным, пишет" Зеркало недел"и. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:28
2024-07-13T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
андрей белоусов
йенс столтенберг
россия
нато
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс не принимает Украину из-за опасений перед президентом России Владимиром Путиным, пишет" Зеркало недел"и."Лидеры НАТО, обещая Украине помощь, одновременно демонстрировали слабость перед Путиным. &lt;…&gt; Относилось это прежде всего к вопросу официального приглашения нашей стране присоединиться к альянсу", — говорится в материале.Там также утверждается, что у киевского режима есть все основания испытывать от Вашингтонского саммита неудовлетворение. Для Украины приглашение означало бы не только то, что предложения Путина не имеют силы, но и значительное усиление ее переговорной позиции на будущих переговорах, поясняет автор статьи."Не уступая давлению украинцев и союзников, опасаясь вовлеченности НАТО в прямое вооруженное столкновение с Россией, Белый дом и Бундесканцлерамт готовы были лишь предложить Украине "мост" к членству, предоставить "конкретные шаги" для вступления в альянс и "сильный пакет поддержки", — резюмируется в статье.Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны Москвы.В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240712/nato-1959053136.html
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в мире, украина, владимир путин, андрей белоусов, йенс столтенберг, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Йенс Столтенберг, Россия, НАТО
"Слабость перед Путиным". В Киеве отреагировали на решение лидеров НАТО

"Зеркало недели": лидеры НАТО не принимают Украину из страха перед Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс не принимает Украину из-за опасений перед президентом России Владимиром Путиным, пишет" Зеркало недел"и.
"Лидеры НАТО, обещая Украине помощь, одновременно демонстрировали слабость перед Путиным. <…> Относилось это прежде всего к вопросу официального приглашения нашей стране присоединиться к альянсу", — говорится в материале.
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Там также утверждается, что у киевского режима есть все основания испытывать от Вашингтонского саммита неудовлетворение. Для Украины приглашение означало бы не только то, что предложения Путина не имеют силы, но и значительное усиление ее переговорной позиции на будущих переговорах, поясняет автор статьи.
"Не уступая давлению украинцев и союзников, опасаясь вовлеченности НАТО в прямое вооруженное столкновение с Россией, Белый дом и Бундесканцлерамт готовы были лишь предложить Украине "мост" к членству, предоставить "конкретные шаги" для вступления в альянс и "сильный пакет поддержки", — резюмируется в статье.
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны Москвы.
В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
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