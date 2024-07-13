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Полиция проверяет сообщения о конфликте со стрельбой в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2024
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23:03 13.07.2024 (обновлено: 01:11 14.07.2024)
https://ria.ru/20240713/strelba-1959488597.html
Полиция проверяет сообщения о конфликте со стрельбой в Петербурге
Полиция проверяет сообщения о конфликте со стрельбой в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2024
Полиция проверяет сообщения о конфликте со стрельбой в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция проверяет данные о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, передает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-13T23:03
2024-07-14T01:11
происшествия
санкт-петербург
россия
приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полиция проверяет данные о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, передает пресс-служба регионального главка МВД."В полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой по адресу: Комендантский проспект, дом 71. &lt;...&gt; На месте происшествия участники конфликта не обнаружены", — говорится в заявлении.По данным ведомства, в больницах также не сообщали о пострадавших."Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию предполагаемых участников конфликта", — добавили в главке.Позднее там уточнили, что в отделение доставили троих мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения.Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.Как писала интернет-газета "Фонтанка", силовики предполагают, что речь идет о конфликте между "этническими таксистами". РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этих сведений.
https://ria.ru/20240703/taksist-1957188217.html
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санкт-петербург
россия
приморский район
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происшествия, санкт-петербург, россия, приморский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Приморский район
Полиция проверяет сообщения о конфликте со стрельбой в Петербурге

На Комендантском проспекте в Петербурге произошел конфликт со стрельбой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полиция проверяет данные о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, передает пресс-служба регионального главка МВД.
"В полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой по адресу: Комендантский проспект, дом 71. <...> На месте происшествия участники конфликта не обнаружены", — говорится в заявлении.
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По данным ведомства, в больницах также не сообщали о пострадавших.
"Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию предполагаемых участников конфликта", — добавили в главке.
Позднее там уточнили, что в отделение доставили троих мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Как писала интернет-газета "Фонтанка", силовики предполагают, что речь идет о конфликте между "этническими таксистами". РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этих сведений.
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