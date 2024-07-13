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Группировка малых спутников МГТУ имени Баумана вырастет до десяти - РИА Новости, 13.07.2024
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Наука
 
03:18 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/sputniki-1959374300.html
Группировка малых спутников МГТУ имени Баумана вырастет до десяти
Группировка малых спутников МГТУ имени Баумана вырастет до десяти - РИА Новости, 13.07.2024
Группировка малых спутников МГТУ имени Баумана вырастет до десяти
Группировка малых спутников, разработанных МГТУ имени Баумана, вырастет до десяти штук: студенты готовят еще три аппарата для изучения космической погоды, их... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T03:18
2024-07-13T03:18
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Группировка малых спутников, разработанных МГТУ имени Баумана, вырастет до десяти штук: студенты готовят еще три аппарата для изучения космической погоды, их запуск планируется в ноябре 2024 года, сообщила РИА Новости руководитель Молодёжного космического центра МГТУ имени Баумана Виктория Майорова. "На следующий пуск мы готовим три аппарата из шести юнитов. Там также будет стоять основная полезная нагрузка в интересах гелиогеофизических исследований, космическая погода, и будем отрабатывать отдельные технологические эксперименты. Они также полетят по программе "УниверСат" "Роскосмоса". Надеемся, что пуск будет вовремя, тогда уже в ноябре аппараты будут на орбите", - сказала Майорова. Она отметила, что "бауманская" группировка спутников таким образом увеличится до 10 спутников. Программа запуска малых космических аппаратов "УниверСат" была запущена "Роскосмосом" в 2020 году. Ее цель - содействовать развитию научно-технического потенциала и профессионального самоопределения молодежи в интересах ракетно-космической отрасли, а также обеспечить реализацию научных экспериментов образовательными организациями. Первые два наноспутника "Ярило" №1 и "Ярило" №2, созданные студентами МГТУ имени Баумана, были запущены на орбиту 28 сентября 2020 года с космодрома Плесецк на ракете "Союз-2.1б". Спутники "Ярило" №3 и №4 и "Хорс" №1 и №2, также разработки студентов "Бауманки", были выведены на орбиту 27 июня 2023 года в качестве попутной нагрузки при запуске аппарата "Метеор-М" №2-3 с космодрома Восточный. Кубсаты "Ярило" предназначены для измерения солнечной энергии, отраженной от поверхности Земли (альбедо Земли) и измерений магнитного поля Земли по трем осям. Спутники "Хорс" №1 и №2 разработаны для исследования галактических космических лучей, а также демонстрации работы высокочастотной плазменной двигательной установки.
https://ria.ru/20240705/stantsiya-1957534571.html
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Группировка малых спутников МГТУ имени Баумана вырастет до десяти

Бауманцы запустят в ноябре еще три спутника, увеличив свою группировку до десяти

Созданные студентами "Бауманки" спутники "Хорс" №1 и №2 и малые космические аппараты "Ярило" № 3 и "Ярило" № 4
Созданные студентами Бауманки спутники Хорс №1 и №2 и малые космические аппараты Ярило № 3 и Ярило № 4 - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Созданные студентами "Бауманки" спутники "Хорс" №1 и №2 и малые космические аппараты "Ярило" № 3 и "Ярило" № 4. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Группировка малых спутников, разработанных МГТУ имени Баумана, вырастет до десяти штук: студенты готовят еще три аппарата для изучения космической погоды, их запуск планируется в ноябре 2024 года, сообщила РИА Новости руководитель Молодёжного космического центра МГТУ имени Баумана Виктория Майорова.
"На следующий пуск мы готовим три аппарата из шести юнитов. Там также будет стоять основная полезная нагрузка в интересах гелиогеофизических исследований, космическая погода, и будем отрабатывать отдельные технологические эксперименты. Они также полетят по программе "УниверСат" "Роскосмоса". Надеемся, что пуск будет вовремя, тогда уже в ноябре аппараты будут на орбите", - сказала Майорова.
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Она отметила, что "бауманская" группировка спутников таким образом увеличится до 10 спутников.
Программа запуска малых космических аппаратов "УниверСат" была запущена "Роскосмосом" в 2020 году. Ее цель - содействовать развитию научно-технического потенциала и профессионального самоопределения молодежи в интересах ракетно-космической отрасли, а также обеспечить реализацию научных экспериментов образовательными организациями.
Первые два наноспутника "Ярило" №1 и "Ярило" №2, созданные студентами МГТУ имени Баумана, были запущены на орбиту 28 сентября 2020 года с космодрома Плесецк на ракете "Союз-2.1б". Спутники "Ярило" №3 и №4 и "Хорс" №1 и №2, также разработки студентов "Бауманки", были выведены на орбиту 27 июня 2023 года в качестве попутной нагрузки при запуске аппарата "Метеор-М" №2-3 с космодрома Восточный.
Кубсаты "Ярило" предназначены для измерения солнечной энергии, отраженной от поверхности Земли (альбедо Земли) и измерений магнитного поля Земли по трем осям. Спутники "Хорс" №1 и №2 разработаны для исследования галактических космических лучей, а также демонстрации работы высокочастотной плазменной двигательной установки.
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