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Спецоперация, 13 июля: ВС России нанесли поражение 40 украинским бригадам - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 13.07.2024 (обновлено: 22:19 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959481640.html
Спецоперация, 13 июля: ВС России нанесли поражение 40 украинским бригадам
Спецоперация, 13 июля: ВС России нанесли поражение 40 украинским бригадам - РИА Новости, 13.07.2024
Спецоперация, 13 июля: ВС России нанесли поражение 40 украинским бригадам
Российские группировки, участвующие в проведении спецоперации, за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 40 различных бригад украинских войск, а также... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T21:38
2024-07-13T22:19
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
сергей лебедев
александр лукашенко
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские группировки, участвующие в проведении спецоперации, за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 40 различных бригад украинских войск, а также отразили 17 контратак, следует из сводки Минобороны.Потери противника при этом составили до 2075 солдат. Кроме того, Киев лишился танка, боевой машины ЗРК "Стрела-10", шести боевых бронированных машин, в том числе четырех американских бронетранспортеров М113, трех гаубиц М777 и двух М198 производства США, а также FH-70 производства Великобритании и четырех гаубиц "Мста-Б".Также российские войска ликвидировали две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", два орудия Д-20 и четыре Д-30, две противотанковые пушки "Рапира", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун", пять станций радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Кроме того, они уничтожили пять полевых складов боеприпасов. Это террорПо данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ несколько раз обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку.Всего они выпустили 72 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные. Кроме того, на Горловку сбросили с дронов взрывоопасные предметы, а Владимировку атаковали БПЛА-камикадзе. Также по Горловке выпустили шесть ракет РСЗО.Три мирных жителя, включая ребенка, получили ранения при падении взрывчатки с украинского дрона и атаки беспилотника-камикадзе в Горловке.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восьми раненных мирных жителях при обстреле Шебекино со стороны ВСУ.Напряженность ликвидированаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко посетил юг республики, граничащий с Украиной. Как позднее сообщило госагентство Белта, он проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк, а также заявил о ликвидации напряженности на границе.Лукашенко поручил отвести войска с границы в места постоянной дислокации. По его словам, Киев вывел из приграничной зоны ранее переброшенных туда военных. Президент отметил, что белорусы не враги для украинцев, а для предотвращения эскалации ситуации нужен диалог.Кроме того, по данным Белта, глава республики заявил о планах обсудить с Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган же заявил, что, по его мнению, конфликт в этой стране завершится нескоро и пообещал продолжить прилагать усилия, чтобы остановить его.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал "разумными" нынешние способы поддержки Киева, не подразумевающие отправки на помощь ему войск НАТО.Угроза с севераНа всей территории Украины прозвучала воздушная тревога, а в некоторых областях ее объявляли отдельно еще несколько раз.Местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Днепропетровске и Одессе, в некоторых городах они прогремели неоднократно. В частности, в подконтрольном ВСУ Херсоне их слышали трижды за день.По данным николаевского подполья, которыми поделился с РИА Новости его координатор Сергей Лебедев, сильный взрыв прогремел на военном объекте в пригороде Полтавы со стороны аэродрома. Позднее Лебедев рассказал, что в результате удара в районе пригорода Одессы Чабанки удалось уничтожить высший офицерский состав ВСУ, иностранных наемников, а также склад с боекомплектом, в район которого могли передислоцироваться британцы, обучающие украинских диверсантов.Кроме того, по данным Лебедева, сопротивление Харькова зафиксировало появление в городе новой группы французских наемников. В то же время в селе Буды Харьковской области ликвидировали украинский состав с боеприпасами.Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что существует реальная угроза наступления российских войск на Украину с севера. В интервью украинскому изданию "Новое время" он отметил, что наступление России с севера продолжается. При этом Буданов не уточнил, Сумскую или Черниговскую область он имеет в виду, чтобы, как пишет издание, не провоцировать панику.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, сша, сергей лебедев, александр лукашенко, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лебедев, Александр Лукашенко, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СЦКК, НАТО
Спецоперация, 13 июля: ВС России нанесли поражение 40 украинским бригадам

МО: ВС РФ нанесли поражение 40 украинским бригадам и отразили 17 контратак

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские группировки, участвующие в проведении спецоперации, за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 40 различных бригад украинских войск, а также отразили 17 контратак, следует из сводки Минобороны.
Потери противника при этом составили до 2075 солдат. Кроме того, Киев лишился танка, боевой машины ЗРК "Стрела-10", шести боевых бронированных машин, в том числе четырех американских бронетранспортеров М113, трех гаубиц М777 и двух М198 производства США, а также FH-70 производства Великобритании и четырех гаубиц "Мста-Б".
Также российские войска ликвидировали две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", два орудия Д-20 и четыре Д-30, две противотанковые пушки "Рапира", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун", пять станций радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Кроме того, они уничтожили пять полевых складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Это террор

По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ несколько раз обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку.
Всего они выпустили 72 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные. Кроме того, на Горловку сбросили с дронов взрывоопасные предметы, а Владимировку атаковали БПЛА-камикадзе. Также по Горловке выпустили шесть ракет РСЗО.
Три мирных жителя, включая ребенка, получили ранения при падении взрывчатки с украинского дрона и атаки беспилотника-камикадзе в Горловке.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восьми раненных мирных жителях при обстреле Шебекино со стороны ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00

Напряженность ликвидирована

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил юг республики, граничащий с Украиной. Как позднее сообщило госагентство Белта, он проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк, а также заявил о ликвидации напряженности на границе.
Лукашенко поручил отвести войска с границы в места постоянной дислокации. По его словам, Киев вывел из приграничной зоны ранее переброшенных туда военных. Президент отметил, что белорусы не враги для украинцев, а для предотвращения эскалации ситуации нужен диалог.
Кроме того, по данным Белта, глава республики заявил о планах обсудить с Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган же заявил, что, по его мнению, конфликт в этой стране завершится нескоро и пообещал продолжить прилагать усилия, чтобы остановить его.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал "разумными" нынешние способы поддержки Киева, не подразумевающие отправки на помощь ему войск НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00

Угроза с севера

На всей территории Украины прозвучала воздушная тревога, а в некоторых областях ее объявляли отдельно еще несколько раз.
Местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Днепропетровске и Одессе, в некоторых городах они прогремели неоднократно. В частности, в подконтрольном ВСУ Херсоне их слышали трижды за день.
По данным николаевского подполья, которыми поделился с РИА Новости его координатор Сергей Лебедев, сильный взрыв прогремел на военном объекте в пригороде Полтавы со стороны аэродрома. Позднее Лебедев рассказал, что в результате удара в районе пригорода Одессы Чабанки удалось уничтожить высший офицерский состав ВСУ, иностранных наемников, а также склад с боекомплектом, в район которого могли передислоцироваться британцы, обучающие украинских диверсантов.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Белорусская разведка 3-4 июля зафиксировала отвод ВСУ из приграничья
Вчера, 21:17
Кроме того, по данным Лебедева, сопротивление Харькова зафиксировало появление в городе новой группы французских наемников. В то же время в селе Буды Харьковской области ликвидировали украинский состав с боеприпасами.
Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что существует реальная угроза наступления российских войск на Украину с севера. В интервью украинскому изданию "Новое время" он отметил, что наступление России с севера продолжается. При этом Буданов не уточнил, Сумскую или Черниговскую область он имеет в виду, чтобы, как пишет издание, не провоцировать панику.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Майоры против генералов. Зеленский поддержал развал ВСУ
30 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСергей ЛебедевАлександр ЛукашенкоВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСЦККНАТО
 
 
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