https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959481640.html

Спецоперация, 13 июля: ВС России нанесли поражение 40 украинским бригадам

Спецоперация, 13 июля: ВС России нанесли поражение 40 украинским бригадам - РИА Новости, 13.07.2024

Спецоперация, 13 июля: ВС России нанесли поражение 40 украинским бригадам

Российские группировки, участвующие в проведении спецоперации, за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 40 различных бригад украинских войск, а также... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T21:38

2024-07-13T21:38

2024-07-13T22:19

специальная военная операция на украине

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александр лукашенко

вячеслав гладков

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Российские группировки, участвующие в проведении спецоперации, за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 40 различных бригад украинских войск, а также отразили 17 контратак, следует из сводки Минобороны.Потери противника при этом составили до 2075 солдат. Кроме того, Киев лишился танка, боевой машины ЗРК "Стрела-10", шести боевых бронированных машин, в том числе четырех американских бронетранспортеров М113, трех гаубиц М777 и двух М198 производства США, а также FH-70 производства Великобритании и четырех гаубиц "Мста-Б".Также российские войска ликвидировали две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", два орудия Д-20 и четыре Д-30, две противотанковые пушки "Рапира", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун", пять станций радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Кроме того, они уничтожили пять полевых складов боеприпасов. Это террорПо данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ несколько раз обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку.Всего они выпустили 72 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные. Кроме того, на Горловку сбросили с дронов взрывоопасные предметы, а Владимировку атаковали БПЛА-камикадзе. Также по Горловке выпустили шесть ракет РСЗО.Три мирных жителя, включая ребенка, получили ранения при падении взрывчатки с украинского дрона и атаки беспилотника-камикадзе в Горловке.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восьми раненных мирных жителях при обстреле Шебекино со стороны ВСУ.Напряженность ликвидированаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко посетил юг республики, граничащий с Украиной. Как позднее сообщило госагентство Белта, он проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк, а также заявил о ликвидации напряженности на границе.Лукашенко поручил отвести войска с границы в места постоянной дислокации. По его словам, Киев вывел из приграничной зоны ранее переброшенных туда военных. Президент отметил, что белорусы не враги для украинцев, а для предотвращения эскалации ситуации нужен диалог.Кроме того, по данным Белта, глава республики заявил о планах обсудить с Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган же заявил, что, по его мнению, конфликт в этой стране завершится нескоро и пообещал продолжить прилагать усилия, чтобы остановить его.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал "разумными" нынешние способы поддержки Киева, не подразумевающие отправки на помощь ему войск НАТО.Угроза с севераНа всей территории Украины прозвучала воздушная тревога, а в некоторых областях ее объявляли отдельно еще несколько раз.Местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Днепропетровске и Одессе, в некоторых городах они прогремели неоднократно. В частности, в подконтрольном ВСУ Херсоне их слышали трижды за день.По данным николаевского подполья, которыми поделился с РИА Новости его координатор Сергей Лебедев, сильный взрыв прогремел на военном объекте в пригороде Полтавы со стороны аэродрома. Позднее Лебедев рассказал, что в результате удара в районе пригорода Одессы Чабанки удалось уничтожить высший офицерский состав ВСУ, иностранных наемников, а также склад с боекомплектом, в район которого могли передислоцироваться британцы, обучающие украинских диверсантов.Кроме того, по данным Лебедева, сопротивление Харькова зафиксировало появление в городе новой группы французских наемников. В то же время в селе Буды Харьковской области ликвидировали украинский состав с боеприпасами.Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что существует реальная угроза наступления российских войск на Украину с севера. В интервью украинскому изданию "Новое время" он отметил, что наступление России с севера продолжается. При этом Буданов не уточнил, Сумскую или Черниговскую область он имеет в виду, чтобы, как пишет издание, не провоцировать панику.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240713/vsu-1959479360.html

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

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украина, россия, сша, сергей лебедев, александр лукашенко, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сцкк, нато