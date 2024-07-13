https://ria.ru/20240713/siriya-1959464745.html

В Сирии представили видение нормализации отношений с Турцией

В Сирии представили видение нормализации отношений с Турцией - РИА Новости, 13.07.2024

В Сирии представили видение нормализации отношений с Турцией

Нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года, говорится в заявлении сирийского МИД. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:48

2024-07-13T18:48

2024-07-13T18:51

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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года, говорится в заявлении сирийского МИД. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет "дорожную карту" с коллегами по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Эрдоган сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с сирийский коллегой Башаром Асадом, возможно, в третьей стране. "Сирия выражает благодарность и признательность дружественным и братским странам за искренние усилия для восстановления сирийско-турецких отношений и подчеркивает, что восстановление нормальных отношений между двумя странами основывается на возвращении ситуации, которая была до 2011 года", - сообщается в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство SANA. Сирийский МИД подчеркнул, что ситуация в отношениях между Дамаском и Анкарой, существовавшая до 2011 года, является основой для безопасности и стабильности двух стран. Министерство отметило, что любая инициатива по нормализации отношений между Сирией и Турцией должна базироваться на четкой основе, во главе которой лежат вывод войск, незаконно находящихся на территории страны, и борьба с террористическими группировками. Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны. В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно открывается 1 июля. Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщала, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде. Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20240712/turtsiya-1959352796.html

https://ria.ru/20240707/erdogan-1958037343.html

https://ria.ru/20240703/turtsiya-1957204975.html

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в мире, сирия, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, башар асад