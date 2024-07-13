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В Сирии представили видение нормализации отношений с Турцией - РИА Новости, 13.07.2024
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18:48 13.07.2024 (обновлено: 18:51 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/siriya-1959464745.html
В Сирии представили видение нормализации отношений с Турцией
В Сирии представили видение нормализации отношений с Турцией - РИА Новости, 13.07.2024
В Сирии представили видение нормализации отношений с Турцией
Нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года, говорится в заявлении сирийского МИД. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T18:48
2024-07-13T18:51
в мире
сирия
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
башар асад
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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года, говорится в заявлении сирийского МИД. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет "дорожную карту" с коллегами по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Эрдоган сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с сирийский коллегой Башаром Асадом, возможно, в третьей стране. "Сирия выражает благодарность и признательность дружественным и братским странам за искренние усилия для восстановления сирийско-турецких отношений и подчеркивает, что восстановление нормальных отношений между двумя странами основывается на возвращении ситуации, которая была до 2011 года", - сообщается в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство SANA. Сирийский МИД подчеркнул, что ситуация в отношениях между Дамаском и Анкарой, существовавшая до 2011 года, является основой для безопасности и стабильности двух стран. Министерство отметило, что любая инициатива по нормализации отношений между Сирией и Турцией должна базироваться на четкой основе, во главе которой лежат вывод войск, незаконно находящихся на территории страны, и борьба с террористическими группировками. Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны. В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно открывается 1 июля. Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщала, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде. Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
https://ria.ru/20240712/turtsiya-1959352796.html
https://ria.ru/20240707/erdogan-1958037343.html
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в мире, сирия, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, башар асад
В мире, Сирия, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Башар Асад
В Сирии представили видение нормализации отношений с Турцией

МИД Сирии представил видение нормализации отношений между Дамаском и Анкарой

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года, говорится в заявлении сирийского МИД.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет "дорожную карту" с коллегами по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Эрдоган сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с сирийский коллегой Башаром Асадом, возможно, в третьей стране.
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Турция определит дорожную карту по нормализации отношений с Сирией
12 июля, 21:13
"Сирия выражает благодарность и признательность дружественным и братским странам за искренние усилия для восстановления сирийско-турецких отношений и подчеркивает, что восстановление нормальных отношений между двумя странами основывается на возвращении ситуации, которая была до 2011 года", - сообщается в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство SANA.
Сирийский МИД подчеркнул, что ситуация в отношениях между Дамаском и Анкарой, существовавшая до 2011 года, является основой для безопасности и стабильности двух стран.
Министерство отметило, что любая инициатива по нормализации отношений между Сирией и Турцией должна базироваться на четкой основе, во главе которой лежат вывод войск, незаконно находящихся на территории страны, и борьба с террористическими группировками.
Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Эрдоган: у России и Ирака есть методы по улучшению отношений Турции и Сирии
7 июля, 15:32
В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно открывается 1 июля.
Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщала, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде.
Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Турция решила сблизиться с Сирией в координации с США, считает эксперт
3 июля, 19:01
 
В миреСирияТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданБашар Асад
 
 
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