В Сирии представили видение нормализации отношений с Турцией
МИД Сирии представил видение нормализации отношений между Дамаском и Анкарой
Сирийский флаг. Архивное фото
КАИР, 13 июл - РИА Новости. Нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года, говорится в заявлении сирийского МИД.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан определяет "дорожную карту" с коллегами по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии. Эрдоган сообщил, что Фидан уполномочен организовать его встречу с сирийский коллегой Башаром Асадом, возможно, в третьей стране.
"Сирия выражает благодарность и признательность дружественным и братским странам за искренние усилия для восстановления сирийско-турецких отношений и подчеркивает, что восстановление нормальных отношений между двумя странами основывается на возвращении ситуации, которая была до 2011 года", - сообщается в заявлении МИД Сирии, которое опубликовало агентство SANA.
Сирийский МИД подчеркнул, что ситуация в отношениях между Дамаском и Анкарой, существовавшая до 2011 года, является основой для безопасности и стабильности двух стран.
Министерство отметило, что любая инициатива по нормализации отношений между Сирией и Турцией должна базироваться на четкой основе, во главе которой лежат вывод войск, незаконно находящихся на территории страны, и борьба с террористическими группировками.
Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны.
В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно открывается 1 июля.
Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.