https://ria.ru/20240713/primore-1959423792.html

В Приморье два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Приморье два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 13.07.2024

В Приморье два человека погибли в ДТП с грузовиком

Два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами в результате лобового столкновения на автотрассе Владивосток-Хабаровск в Приморье, сообщает краевая... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:51

2024-07-13T13:51

2024-07-13T13:54

происшествия

владивосток

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами в результате лобового столкновения на автотрассе Владивосток-Хабаровск в Приморье, сообщает краевая полиция. По данным полиции, на 643 км автодороги А – 370 "Уссури" 26-летняя девушка за рулём Тойота Краун, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовиком Хино Дутро. "В результате происшествия водитель-девушка и 30-летний пассажир Тойота Краун погибли на месте, 46- летний водитель грузовика госпитализирован с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что стаж вождения погибшей составляет пять лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году ее не привлекали. Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия.

https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html

владивосток

хабаровск

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происшествия, владивосток, хабаровск