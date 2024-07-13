https://ria.ru/20240713/primore-1959423792.html
В Приморье два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Приморье два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 13.07.2024
В Приморье два человека погибли в ДТП с грузовиком
Два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами в результате лобового столкновения на автотрассе Владивосток-Хабаровск в Приморье, сообщает краевая... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:51
2024-07-13T13:51
2024-07-13T13:54
происшествия
владивосток
хабаровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959423392_0:109:1156:759_1920x0_80_0_0_8abe0cdb0d425e407aa36e06dc229cce.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами в результате лобового столкновения на автотрассе Владивосток-Хабаровск в Приморье, сообщает краевая полиция. По данным полиции, на 643 км автодороги А – 370 "Уссури" 26-летняя девушка за рулём Тойота Краун, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовиком Хино Дутро. "В результате происшествия водитель-девушка и 30-летний пассажир Тойота Краун погибли на месте, 46- летний водитель грузовика госпитализирован с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что стаж вождения погибшей составляет пять лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году ее не привлекали. Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия.
https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html
владивосток
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959423392_0:1:1156:868_1920x0_80_0_0_ca5612ff4918e2cda77d144109865c09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, хабаровск
Происшествия, Владивосток, Хабаровск
В Приморье два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Приморье два человека погибли, один госпитализирован после ДТП с грузовиком