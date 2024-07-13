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В Приморье два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 13.07.2024
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13:51 13.07.2024 (обновлено: 13:54 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/primore-1959423792.html
В Приморье два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Приморье два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 13.07.2024
В Приморье два человека погибли в ДТП с грузовиком
Два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами в результате лобового столкновения на автотрассе Владивосток-Хабаровск в Приморье, сообщает краевая... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:51
2024-07-13T13:54
происшествия
владивосток
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами в результате лобового столкновения на автотрассе Владивосток-Хабаровск в Приморье, сообщает краевая полиция. По данным полиции, на 643 км автодороги А – 370 "Уссури" 26-летняя девушка за рулём Тойота Краун, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовиком Хино Дутро. "В результате происшествия водитель-девушка и 30-летний пассажир Тойота Краун погибли на месте, 46- летний водитель грузовика госпитализирован с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что стаж вождения погибшей составляет пять лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году ее не привлекали. Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия.
https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html
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происшествия, владивосток, хабаровск
Происшествия, Владивосток, Хабаровск
В Приморье два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Приморье два человека погибли, один госпитализирован после ДТП с грузовиком

© Фото : УМВД России по Приморскому краюНа месте ДТП в Приморском крае
На месте ДТП в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : УМВД России по Приморскому краю
На месте ДТП в Приморском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами в результате лобового столкновения на автотрассе Владивосток-Хабаровск в Приморье, сообщает краевая полиция.
По данным полиции, на 643 км автодороги А – 370 "Уссури" 26-летняя девушка за рулём Тойота Краун, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовиком Хино Дутро.
«
"В результате происшествия водитель-девушка и 30-летний пассажир Тойота Краун погибли на месте, 46- летний водитель грузовика госпитализирован с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стаж вождения погибшей составляет пять лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году ее не привлекали. Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия.
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ПроисшествияВладивостокХабаровск
 
 
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