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Украина запросила аварийную помощь из энергосистем Польши - РИА Новости, 13.07.2024
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13:02 13.07.2024 (обновлено: 13:04 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/pomosch-1959417011.html
Украина запросила аварийную помощь из энергосистем Польши
Украина запросила аварийную помощь из энергосистем Польши - РИА Новости, 13.07.2024
Украина запросила аварийную помощь из энергосистем Польши
Украина на фоне дефицита электроэнергии два дня подряд вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Польши, сообщает Минэнерго страны в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:02
2024-07-13T13:04
жкх
украина
польша
молдавия
герман галущенко
укрэнерго
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украина на фоне дефицита электроэнергии два дня подряд вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Польши, сообщает Минэнерго страны в Telegram-канале. "Из-за массированных российских обстрелов в энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши. Аварийная помощь привлекалась и сегодня", - говорится в сообщении. В Минэнерго отметили, что в Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов выключались воздушные линии, в результате чего были обесточены подстанции и присоединены к ним бытовые потребители. Кроме того, в ночь на субботу кратковременно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдавии, ее уже включили в работу. По данным минэнерго, прогнозируется импорт электроэнергии в субботу из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии общим объемом 28 725 МВт.ч, при этом экспорт электроэнергии не предусматривается. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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жкх, украина, польша, молдавия, герман галущенко, укрэнерго
ЖКХ, Украина, Польша, Молдавия, Герман Галущенко, Укрэнерго, Специальная военная операция на Украине
Украина запросила аварийную помощь из энергосистем Польши

Украина два дня подряд запрашивает аварийную помощь из энергосистем Польши

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Украина на фоне дефицита электроэнергии два дня подряд вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Польши, сообщает Минэнерго страны в Telegram-канале.
"Из-за массированных российских обстрелов в энергосистеме есть дефицит мощностей. За прошедшие сутки для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши. Аварийная помощь привлекалась и сегодня", - говорится в сообщении.
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В Минэнерго отметили, что в Днепропетровской и Харьковской областях из-за обстрелов выключались воздушные линии, в результате чего были обесточены подстанции и присоединены к ним бытовые потребители. Кроме того, в ночь на субботу кратковременно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдавии, ее уже включили в работу.
По данным минэнерго, прогнозируется импорт электроэнергии в субботу из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии общим объемом 28 725 МВт.ч, при этом экспорт электроэнергии не предусматривается.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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