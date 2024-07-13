Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мигрантов доставили в полицию после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:16 13.07.2024 (обновлено: 01:06 14.07.2024)
https://ria.ru/20240713/politsiya-1959489877.html
В Петербурге мигрантов доставили в полицию после конфликта со стрельбой
В Петербурге мигрантов доставили в полицию после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 14.07.2024
В Петербурге мигрантов доставили в полицию после конфликта со стрельбой
Три мигранта доставлены в полицию для проверки их причастности к конфликту со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-13T23:16
2024-07-14T01:06
санкт-петербург
происшествия
россия
приморский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Три мигранта доставлены в полицию для проверки их причастности к конфликту со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Ранее в субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, 71. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия, информировала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти."По уточненным данным, в полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения, для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте", – сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
https://ria.ru/20240703/draka-1957032254.html
санкт-петербург
россия
приморский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, происшествия, россия, приморский район
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Приморский район
В Петербурге мигрантов доставили в полицию после конфликта со стрельбой

Полиция задержала трех мигрантов после конфликта со стрельбой в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Три мигранта доставлены в полицию для проверки их причастности к конфликту со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее в субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, 71. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия, информировала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
"По уточненным данным, в полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения, для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте", – сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Тюмени возбудили уголовное дело после ночной драки со стрельбой
3 июля, 10:26
 
Санкт-ПетербургПроисшествияРоссияПриморский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала