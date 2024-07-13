https://ria.ru/20240713/politsiya-1959489877.html

В Петербурге мигрантов доставили в полицию после конфликта со стрельбой

В Петербурге мигрантов доставили в полицию после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 14.07.2024

В Петербурге мигрантов доставили в полицию после конфликта со стрельбой

Три мигранта доставлены в полицию для проверки их причастности к конфликту со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-13T23:16

2024-07-13T23:16

2024-07-14T01:06

санкт-петербург

происшествия

россия

приморский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Три мигранта доставлены в полицию для проверки их причастности к конфликту со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Ранее в субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, 71. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия, информировала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти."По уточненным данным, в полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения, для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте", – сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.

https://ria.ru/20240703/draka-1957032254.html

санкт-петербург

россия

приморский район

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санкт-петербург, происшествия, россия, приморский район