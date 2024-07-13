https://ria.ru/20240713/pogibshie-1959463751.html

Число погибших при взрыве в Волгограде выросло до четырех

Число погибших при взрыве в Волгограде выросло до четырех - РИА Новости, 13.07.2024

Число погибших при взрыве в Волгограде выросло до четырех

Найдено тело еще одного пропавшего рабочего после взрыва 6 июля на насосной станции в Волгограде, таким образом число погибших выросло до четырех, сообщили РИА... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:35

2024-07-13T18:35

2024-07-13T18:39

происшествия

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Найдено тело еще одного пропавшего рабочего после взрыва 6 июля на насосной станции в Волгограде, таким образом число погибших выросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Волгоградской области. По данным ГУМЧС, 6 июля в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. В четверг коммунальнщики сообщили, что тело одного из работников найдено. "Найдено тело ещё одного рабочего", - сообщили в СК. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240713/gaz-1959391747.html

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

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происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)