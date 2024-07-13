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Число погибших при взрыве в Волгограде выросло до четырех - РИА Новости, 13.07.2024
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18:35 13.07.2024 (обновлено: 18:39 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/pogibshie-1959463751.html
Число погибших при взрыве в Волгограде выросло до четырех
Число погибших при взрыве в Волгограде выросло до четырех - РИА Новости, 13.07.2024
Число погибших при взрыве в Волгограде выросло до четырех
Найдено тело еще одного пропавшего рабочего после взрыва 6 июля на насосной станции в Волгограде, таким образом число погибших выросло до четырех, сообщили РИА... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T18:35
2024-07-13T18:39
происшествия
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Найдено тело еще одного пропавшего рабочего после взрыва 6 июля на насосной станции в Волгограде, таким образом число погибших выросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Волгоградской области. По данным ГУМЧС, 6 июля в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами. В четверг коммунальнщики сообщили, что тело одного из работников найдено. "Найдено тело ещё одного рабочего", - сообщили в СК. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
https://ria.ru/20240713/gaz-1959391747.html
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
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происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Красноармейский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Число погибших при взрыве в Волгограде выросло до четырех

СК: число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до 4

© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской областиСотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Найдено тело еще одного пропавшего рабочего после взрыва 6 июля на насосной станции в Волгограде, таким образом число погибших выросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Волгоградской области.
По данным ГУМЧС, 6 июля в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте ЧП находились восемь человек, трое из них пострадали, еще двое, по данным СК, погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами.
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской областиСотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Волгоградской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде
В четверг коммунальнщики сообщили, что тело одного из работников найдено.
"Найдено тело ещё одного рабочего", - сообщили в СК.
СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительно, причина взрыва - нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
Последствия взрыва бытового газа в пятиэтажке в псковском городе Опочка - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
В многоквартирном доме в Псковской области прогремел взрыв
Вчера, 09:21
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьКрасноармейский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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