https://ria.ru/20240713/pedagog-1959397947.html
Миронов рассказал о запуске новой системы оплаты труда педагогов
Миронов рассказал о запуске новой системы оплаты труда педагогов - РИА Новости, 13.07.2024
Миронов рассказал о запуске новой системы оплаты труда педагогов
Пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов пройдет в 2025 году, сообщил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, ссылаясь на... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:06
2024-07-13T10:06
2024-07-13T10:15
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов пройдет в 2025 году, сообщил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, ссылаясь на ответы Минтруда и Минпросвещения РФ в своем Telegram-канале.Ранее Миронов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину установить базовый оклад воспитателя детсада в размере двух региональных минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). "В правительстве с ним (предложением) не согласились. На днях мы получили ответы из Минтруда и Минпросвещения: вместо поддержки нашей инициативы в ведомствах рассказали про пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов в 2025-м", - написал он.
https://ria.ru/20240229/putin-1930211529.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Миронов рассказал о запуске новой системы оплаты труда педагогов
Миронов: запуск новой системы оплаты труда педагогов пройдет в 2025 году