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Миронов рассказал о запуске новой системы оплаты труда педагогов - РИА Новости, 13.07.2024
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10:06 13.07.2024 (обновлено: 10:15 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/pedagog-1959397947.html
Миронов рассказал о запуске новой системы оплаты труда педагогов
Миронов рассказал о запуске новой системы оплаты труда педагогов - РИА Новости, 13.07.2024
Миронов рассказал о запуске новой системы оплаты труда педагогов
Пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов пройдет в 2025 году, сообщил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, ссылаясь на... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:06
2024-07-13T10:15
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов пройдет в 2025 году, сообщил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, ссылаясь на ответы Минтруда и Минпросвещения РФ в своем Telegram-канале.Ранее Миронов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину установить базовый оклад воспитателя детсада в размере двух региональных минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). "В правительстве с ним (предложением) не согласились. На днях мы получили ответы из Минтруда и Минпросвещения: вместо поддержки нашей инициативы в ведомствах рассказали про пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов в 2025-м", - написал он.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Миронов рассказал о запуске новой системы оплаты труда педагогов

Миронов: запуск новой системы оплаты труда педагогов пройдет в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДетская группа во время прогулки
Детская группа во время прогулки - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Детская группа во время прогулки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов пройдет в 2025 году, сообщил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, ссылаясь на ответы Минтруда и Минпросвещения РФ в своем Telegram-канале.
Ранее Миронов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину установить базовый оклад воспитателя детсада в размере двух региональных минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).
«
"В правительстве с ним (предложением) не согласились. На днях мы получили ответы из Минтруда и Минпросвещения: вместо поддержки нашей инициативы в ведомствах рассказали про пилотный запуск новой системы оплаты труда педагогов в 2025-м", - написал он.
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