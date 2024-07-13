Турция может скоро закончить операцию против РПК в Ираке, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция может скоро закончить операцию против РПК на севере Ирака
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Анкара планирует в скором времени завершить военную операцию против "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сепаратистская группировка (РПК - ред.) уже не может проводить свои акции в пределах наших границ. В Ираке и Сирии группировка как следует увязла в ловушке. Мы скоро закроем замок на севере Ирака в зоне операции "Коготь-замок", - заявил Эрдоган, выступая в Университете национальной обороны.
Эрдоган отметил, что Анкара намерена зачистить от боевиков оставшиеся "звенья" пояса безопасности в Сирии, пообещав уважать территориальную целостность арабской республики.
Турция проводит серию операций "Коготь" в Ираке с 2019 года, операция "Коготь-замок" начата в 2022 году.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает летом решить вопрос с безопасностью границы с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Ранее в апреле в ходе визита Эрдогана в Ирак страны договорились о том, что Багдад не позволит РПК использовать территорию государства для осуществления вооруженных нападений в соседней Турции, сообщил РИА Новости член комитета по международным связям в парламенте Ирака Амир аль-Фаиз. По его словам, это соглашение "приблизительно подобно" соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Турцией и Ираном, заключенному в 2023 году.
Вооруженный конфликт с "Рабочей партией Курдистана" начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК , против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК .