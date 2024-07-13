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Турция может скоро закончить операцию против РПК в Ираке, заявил Эрдоган - РИА Новости, 13.07.2024
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17:51 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/operatsiya-1959458242.html
Турция может скоро закончить операцию против РПК в Ираке, заявил Эрдоган
Турция может скоро закончить операцию против РПК в Ираке, заявил Эрдоган - РИА Новости, 13.07.2024
Турция может скоро закончить операцию против РПК в Ираке, заявил Эрдоган
Анкара планирует в скором времени завершить военную операцию против "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака, заявил в субботу президент Турции Реджеп... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:51
2024-07-13T17:51
в мире
турция
ирак
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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СТАМБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Анкара планирует в скором времени завершить военную операцию против "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Сепаратистская группировка (РПК - ред.) уже не может проводить свои акции в пределах наших границ. В Ираке и Сирии группировка как следует увязла в ловушке. Мы скоро закроем замок на севере Ирака в зоне операции "Коготь-замок", - заявил Эрдоган, выступая в Университете национальной обороны. Эрдоган отметил, что Анкара намерена зачистить от боевиков оставшиеся "звенья" пояса безопасности в Сирии, пообещав уважать территориальную целостность арабской республики. Турция проводит серию операций "Коготь" в Ираке с 2019 года, операция "Коготь-замок" начата в 2022 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает летом решить вопрос с безопасностью границы с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Ранее в апреле в ходе визита Эрдогана в Ирак страны договорились о том, что Багдад не позволит РПК использовать территорию государства для осуществления вооруженных нападений в соседней Турции, сообщил РИА Новости член комитета по международным связям в парламенте Ирака Амир аль-Фаиз. По его словам, это соглашение "приблизительно подобно" соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Турцией и Ираном, заключенному в 2023 году. Вооруженный конфликт с "Рабочей партией Курдистана" начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК , против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК .
https://ria.ru/20240701/turtsiya-1956559987.html
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анкара (провинция)
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в мире, турция, ирак, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Ирак, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана
Турция может скоро закончить операцию против РПК в Ираке, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция может скоро закончить операцию против РПК на севере Ирака

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 июл - РИА Новости. Анкара планирует в скором времени завершить военную операцию против "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сепаратистская группировка (РПК - ред.) уже не может проводить свои акции в пределах наших границ. В Ираке и Сирии группировка как следует увязла в ловушке. Мы скоро закроем замок на севере Ирака в зоне операции "Коготь-замок", - заявил Эрдоган, выступая в Университете национальной обороны.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Турция потребовала от Ирана прекратить поставки оружия РПК, пишут СМИ
1 июля, 10:13
Эрдоган отметил, что Анкара намерена зачистить от боевиков оставшиеся "звенья" пояса безопасности в Сирии, пообещав уважать территориальную целостность арабской республики.
Турция проводит серию операций "Коготь" в Ираке с 2019 года, операция "Коготь-замок" начата в 2022 году.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает летом решить вопрос с безопасностью границы с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Ранее в апреле в ходе визита Эрдогана в Ирак страны договорились о том, что Багдад не позволит РПК использовать территорию государства для осуществления вооруженных нападений в соседней Турции, сообщил РИА Новости член комитета по международным связям в парламенте Ирака Амир аль-Фаиз. По его словам, это соглашение "приблизительно подобно" соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Турцией и Ираном, заключенному в 2023 году.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Эрдоган: у России и Ирака есть методы по улучшению отношений Турции и Сирии
7 июля, 15:32
Вооруженный конфликт с "Рабочей партией Курдистана" начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК , против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК .
 
В миреТурцияИракАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия Курдистана
 
 
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