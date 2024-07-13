https://ria.ru/20240713/odkb-1959393883.html

ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе миротворческих миссий

ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе миротворческих миссий - РИА Новости, 13.07.2024

ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе миротворческих миссий

ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе совместных миротворческих миссий, но в практической пока ступор, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T09:33

2024-07-13T09:33

2024-07-13T09:36

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе совместных миротворческих миссий, но в практической пока ступор, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев."Есть меморандум о взаимодействии между ОДКБ и ООН, который в том числе подразумевает развитие взаимодействия в сфере миротворчества. Мы долгое время вели переговоры относительно возможности задействования миротворческих сил ОДКБ в различных миротворческих операциях по линии ООН. В силу ряда обстоятельств мы хорошо продвинулись в юридической основе, но в практической пока определенный ступор", - сказал Васильев.В то же время, напомнил он, недавно миротворцы Казахстана были развернуты на Голанских высотах в качестве миротворческого контингента под флагом ООН."Эти миротворческие силы Казахстана проходили подготовку в рамках совместных учений государств-членов ОДКБ", - заключил постпред.

https://ria.ru/20240713/odkb-1959382997.html

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