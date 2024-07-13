ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе миротворческих миссий
Васильев: ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе совместных миссий
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе совместных миротворческих миссий, но в практической пока ступор, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
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"Есть меморандум о взаимодействии между ОДКБ и ООН, который в том числе подразумевает развитие взаимодействия в сфере миротворчества. Мы долгое время вели переговоры относительно возможности задействования миротворческих сил ОДКБ в различных миротворческих операциях по линии ООН. В силу ряда обстоятельств мы хорошо продвинулись в юридической основе, но в практической пока определенный ступор", - сказал Васильев.
В то же время, напомнил он, недавно миротворцы Казахстана были развернуты на Голанских высотах в качестве миротворческого контингента под флагом ООН.
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"Эти миротворческие силы Казахстана проходили подготовку в рамках совместных учений государств-членов ОДКБ", - заключил постпред.