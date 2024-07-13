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ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе миротворческих миссий - РИА Новости, 13.07.2024
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09:33 13.07.2024 (обновлено: 09:36 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/odkb-1959393883.html
ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе миротворческих миссий
ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе миротворческих миссий - РИА Новости, 13.07.2024
ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе миротворческих миссий
ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе совместных миротворческих миссий, но в практической пока ступор, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:33
2024-07-13T09:36
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе совместных миротворческих миссий, но в практической пока ступор, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев."Есть меморандум о взаимодействии между ОДКБ и ООН, который в том числе подразумевает развитие взаимодействия в сфере миротворчества. Мы долгое время вели переговоры относительно возможности задействования миротворческих сил ОДКБ в различных миротворческих операциях по линии ООН. В силу ряда обстоятельств мы хорошо продвинулись в юридической основе, но в практической пока определенный ступор", - сказал Васильев.В то же время, напомнил он, недавно миротворцы Казахстана были развернуты на Голанских высотах в качестве миротворческого контингента под флагом ООН."Эти миротворческие силы Казахстана проходили подготовку в рамках совместных учений государств-членов ОДКБ", - заключил постпред.
https://ria.ru/20240713/odkb-1959382997.html
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оон, одкб, россия
ООН, ОДКБ, Россия
ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе миротворческих миссий

Васильев: ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе совместных миссий

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ОДКБ и ООН хорошо продвинулись в юридической основе совместных миротворческих миссий, но в практической пока ступор, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
«
"Есть меморандум о взаимодействии между ОДКБ и ООН, который в том числе подразумевает развитие взаимодействия в сфере миротворчества. Мы долгое время вели переговоры относительно возможности задействования миротворческих сил ОДКБ в различных миротворческих операциях по линии ООН. В силу ряда обстоятельств мы хорошо продвинулись в юридической основе, но в практической пока определенный ступор", - сказал Васильев.
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В то же время, напомнил он, недавно миротворцы Казахстана были развернуты на Голанских высотах в качестве миротворческого контингента под флагом ООН.
«
"Эти миротворческие силы Казахстана проходили подготовку в рамках совместных учений государств-членов ОДКБ", - заключил постпред.
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