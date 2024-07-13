https://ria.ru/20240713/odkb-1959388029.html

Все страны ОДКБ поддержали укрепление таджикско-афганской границы

Все страны ОДКБ поддержали укрепление таджикско-афганской границы - РИА Новости, 13.07.2024

Все страны ОДКБ поддержали укрепление таджикско-афганской границы

Все страны ОДКБ поддерживают программу укрепления таджикско-афганской границы, при этом они не выступают за выстраивание стен с Кабулом, нужен диалог, заявил в... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T08:46

2024-07-13T08:46

2024-07-13T08:46

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Все страны ОДКБ поддерживают программу укрепления таджикско-афганской границы, при этом они не выступают за выстраивание стен с Кабулом, нужен диалог, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. "Решение (об укреплении границы Таджикистана и Афганистана) было поддержано всеми государствами ОДКБ. Как я уже сказал, Армения сейчас занимает особую позицию. То есть, она не возражает против принятия этой программы, но она и не подписала ее, поэтому на данном этапе не участвует в реализации", - сказал Васильев. Он дополнил, что каждое государство в зависимости от потребностей и возможностей определится с тем, чем она сможет помочь - специалистами, техникой, обучением. Также российский постпред напомнил, что первое решение по поводу укрепления границы Таджикистана с Афганистаном приняли еще в 2013 году. "Программа состоит из трех этапов. В первоначальном своем варианте она рассчитана на 5 лет. В рамках первого этапа предполагается ее конкретизировать. С одной стороны, таджикская сторона должна выйти с предложениями по укреплению конкретных участков границы. С другой стороны, государства, которые будут участвовать в реализации этой программы, должны определиться с материальными и другими средствами, которые могли бы быть выделены для обеспечения охраны государственной границы Таджикистана. Рассчитываем, что этот этап займет около года. Потом предусмотрены второй и третий этапы – в рамках пятилетнего периода, когда будут приняты конкретные меры по обустройству границы", - поделился Васильев. При этом он добавил, что цели строить стену во взаимодействии с Кабулом у стран ОДКБ нет. "Мы не должны ставить целью строить какую-то стену между государствами-членами ОДКБ и Афганистаном. Нужен диалог, к чему, собственно говоря, российская сторона и другие наши партнеры стремятся. Поэтому не случайно мы ведем активный диалог с действующими властями Афганистана с тем, чтобы предотвратить и не допустить обострения ситуации на границе", - заключил Васильев.

https://ria.ru/20240531/belousov-1949665234.html

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