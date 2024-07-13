https://ria.ru/20240713/nato-1959449808.html

Орбан посоветовал Украине не вступать в НАТО, пишут СМИ

Орбан посоветовал Украине не вступать в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024

Орбан посоветовал Украине не вступать в НАТО, пишут СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с участием Владимира Зеленского заявил, что Украине не следует... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T16:54

2024-07-13T16:54

2024-07-13T16:54

в мире

украина

венгрия

виктор орбан

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с участием Владимира Зеленского заявил, что Украине не следует вступать в альянс, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "На этой неделе Венгрия посетила саммит НАТО в Вашингтоне и отказалась внести свою долю в военную поддержку Украины. Орбан на пленарном заседании с Зеленским даже предложил, что Украине не следует вступать в НАТО", - говорится в сообщении агентства. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

https://ria.ru/20240706/nato-1957813295.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, нато