Орбан посоветовал Украине не вступать в НАТО, пишут СМИ
Bloomberg: Орбан заявил Зеленскому, что Украине не следует вступать в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с участием Владимира Зеленского заявил, что Украине не следует вступать в альянс, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"На этой неделе Венгрия посетила саммит НАТО в Вашингтоне и отказалась внести свою долю в военную поддержку Украины. Орбан на пленарном заседании с Зеленским даже предложил, что Украине не следует вступать в НАТО", - говорится в сообщении агентства.
Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.