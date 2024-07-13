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Орбан посоветовал Украине не вступать в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
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16:54 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/nato-1959449808.html
Орбан посоветовал Украине не вступать в НАТО, пишут СМИ
Орбан посоветовал Украине не вступать в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
Орбан посоветовал Украине не вступать в НАТО, пишут СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с участием Владимира Зеленского заявил, что Украине не следует... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:54
2024-07-13T16:54
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с участием Владимира Зеленского заявил, что Украине не следует вступать в альянс, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "На этой неделе Венгрия посетила саммит НАТО в Вашингтоне и отказалась внести свою долю в военную поддержку Украины. Орбан на пленарном заседании с Зеленским даже предложил, что Украине не следует вступать в НАТО", - говорится в сообщении агентства. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
https://ria.ru/20240706/nato-1957813295.html
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, НАТО
Орбан посоветовал Украине не вступать в НАТО, пишут СМИ

Bloomberg: Орбан заявил Зеленскому, что Украине не следует вступать в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита НАТО в Вашингтоне на пленарном заседании с участием Владимира Зеленского заявил, что Украине не следует вступать в альянс, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"На этой неделе Венгрия посетила саммит НАТО в Вашингтоне и отказалась внести свою долю в военную поддержку Украины. Орбан на пленарном заседании с Зеленским даже предложил, что Украине не следует вступать в НАТО", - говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО
12 июля, 08:00
Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Самоубийство". Орбан раскритиковал политику НАТО по Украине
6 июля, 03:48
 
В миреУкраинаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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