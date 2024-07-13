https://ria.ru/20240713/nakhodka-1959305043.html

"Вопреки учебникам". Сибирская находка может изменить взгляд на историю

"Вопреки учебникам". Сибирская находка может изменить взгляд на историю - РИА Новости, 13.07.2024

"Вопреки учебникам". Сибирская находка может изменить взгляд на историю

Российский ученый выдвинул сенсационное предположение: знаменитый двуликий бог Янус — вовсе не римский. Прийти в Вечный город он мог из Сибири. О том, какие... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T08:00

2024-07-13T08:00

2024-07-13T08:22

религия

омская область

седельниковский район

евразия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Российский ученый выдвинул сенсационное предположение: знаменитый двуликий бог Янус — вовсе не римский. Прийти в Вечный город он мог из Сибири. О том, какие аргументы приводит историк, — в материале РИА Новости.Смелая гипотезаПрофессор Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Андрей Бородовский в недавней статье суммировал опыт археологических раскопок в Омской области. И пришел к необычному выводу.Находки последних пяти лет позволяют существенно расширить представления о существовавших на территории Сибири культурах эпохи бронзы, их религиозных верованиях, а главное — их взаимодействии.Среди артефактов особенно выделяются два из Седельниковского района — пара копий с изображением на каждом двух личин, направленных в разные стороны. Их обычно называют "янусовидными" в честь древнеримского бога Януса.Датируются они XVII веком до нашей эры. В них прослеживаются следы сразу двух культур."Сами копья представляют сейминско-турбинскую культурную традицию, которая в эпоху бронзы была распространена от Урала до китайского Синьцзяна. А изображение личин указывает на принадлежность к другой культурной традиции — окуневской", — рассказывает Бородовский.По мнению ученого, двуликий Янус не был продуктом религиозного сознания жителей Апеннин, а пришел туда с далекого востока.На страже порядкаКопья наглядно демонстрируют, что между двумя традициями существовали тесные связи. Отразилось это как раз в изготовлении различных изделий.Представители сейминско-турбинской (XXII-XVII века до нашей эры) культуры славились украшениями из нефрита, а также бронзовым оружием: наконечниками стрел и копий, топорами-кельтами и кинжалами.Отличительной же чертой окуневцев (XXVI-XVII века до нашей эры) было хорошо развитое искусство. На территории Минусинской котловины — эпицентра культуры — обнаружили более 300 монументальных стел. Кусок гранита высотой пять-шесть метров обычно венчало антропоморфное изображение. Но довольно необычное.У идолов могло быть три глаза, рога или несколько голов, смотрящих в разные стороны. Памятники окуневской культуры встречаются в основном на территории Хакасии. Есть они в небольших количествах и в других регионах (Новосибирск, Омск).В начале прошлого столетия при раскопках на реке Ир Крутинского района Омской области нашли каменный жезл с причудливым навершием — двумя разнонаправленными лицами. О его предназначении до сих пор идут споры.Палеоэтнографы проводят параллели с аналогичными предметами из других культур. Например, в 1930-х в китайском Синьцуне (провинция Хэнань) археологи обнаружили бронзовую рукоятку с похожим двуликим персонажем. В китайской мифологии его зовут Жалящий Червь. Божество призвано прогонять из дома нечистую силу.Другой интересный пример — из северо-восточной части Евразии. Головка древка из моржового клыка в раскопе Ванкарем III. В верхней части — противоположно направленные головы. Предполагается, что так изображали инуа, маленьких духов."Они — хозяева или хранители предметов, животных, явлений природы. Инуа есть у скал, озер, мысов и тому подобных особенностей рельефа, направлений ветра, у сна и других состояний человека и животных", — писал советский этнограф Лев Файнберг.Принимать они могли облик маленького человечка с деформированным или двойным лицом. А их важнейшей задачей было сторожить входы и выходы в потусторонний мир.Исходя из этих сопоставлений, ученые предполагают, что Ирский жезл выполнял ту же функцию: закрывал и открывал для человека проход в обитель духов.Римский сторожДолгие годы жезл считали случайной и нетипичной для Сибири находкой. Но теперь, после раскопок в Седельниковском районе, появилась возможность пересмотреть представления о мировой истории. На копьях, найденных там, — то же самое изображение."Становится очевидным, что на юге Западной Сибири, как и по всей Евразии, сформировалась идея янусовидного божества, которое мы знаем благодаря античной традиции", — говорит Андрей Бородовский.А что же с римским Янусом? На заре будущей империи ему отводили очень даже завидную роль бога-творца. Но позднее он уступил место Юпитеру и сменил амплуа: стал покровителем всех начинаний и хранителем дверей, входов и выходов.Его даже изображали с ключами и посохом в руках — главными атрибутами сторожа в древности.Выходит, заключает Бородовский, не все, что мы привыкли приписывать гению античной мысли, было таковым. Что-то пришло от соседей — даже таких дальних, как Сибирь. А затем заронило семена на средиземноморскую почву и стало "своим".

https://ria.ru/20240706/uchenye-1957669652.html

омская область

седельниковский район

евразия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

омская область, седельниковский район, евразия, аналитика - религия и мировоззрение