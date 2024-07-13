Рейтинг@Mail.ru
НАТО проигнорировала причины конфликта вокруг Украины, заявили в Крыму - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 13.07.2024 (обновлено: 06:17 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/krym-1959378970.html
НАТО проигнорировала причины конфликта вокруг Украины, заявили в Крыму
НАТО проигнорировала причины конфликта вокруг Украины, заявили в Крыму - РИА Новости, 13.07.2024
НАТО проигнорировала причины конфликта вокруг Украины, заявили в Крыму
НАТО в итоговом документе саммита в Вашингтоне отказывается учитывать озабоченность России по поводу расширения блока на восток, причины конфликта вокруг... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T05:55
2024-07-13T06:17
в мире
россия
украина
георгий мурадов
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958917198_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_be8aa6d52f23d6b98517584d87fcba62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. НАТО в итоговом документе саммита в Вашингтоне отказывается учитывать озабоченность России по поводу расширения блока на восток, причины конфликта вокруг Украины проигнорированы, а курс на евроатлантическую интеграцию Киева на деле означает уничтожение государственности Украины, сказал РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "Практически во всех пунктах итогового документа саммита прочитывается вызывающий отказ учитывать какие-либо озабоченности России по поводу экспансии блока на территорию постсоветского пространства. Саммит проигнорировал причины конфликта вокруг Украины, заявил о "необратимости процесса евроатлантической интеграции" Киева, что на деле означает уничтожение украинской государственности", - сказал Мурадов. Мурадов отметил, что в Крыму обратили особое внимание на намерение блока расширить своё присутствие в Чёрном море и на Восточных Балканах, которые и так все, казалось бы, входят в этот блок. Вероятно, считает постпред, речь идет о стремлении альянса поддержать Румынию в её действиях по поглощению Молдавии. А это ещё одно неприемлемое для нас "заползание" противника на территории исторической России, отметил он. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958917198_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9920b0664a283415d97f3cdfbb68cfef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, георгий мурадов, йенс столтенберг, нато
В мире, Россия, Украина, Георгий Мурадов, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО проигнорировала причины конфликта вокруг Украины, заявили в Крыму

Мурадов: НАТО отказалась учитывать озабоченность России из-за расширения альянса

© AP Photo / Evan VucciСессия саммита НАТО в Вашингтоне
Сессия саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Сессия саммита НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. НАТО в итоговом документе саммита в Вашингтоне отказывается учитывать озабоченность России по поводу расширения блока на восток, причины конфликта вокруг Украины проигнорированы, а курс на евроатлантическую интеграцию Киева на деле означает уничтожение государственности Украины, сказал РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Практически во всех пунктах итогового документа саммита прочитывается вызывающий отказ учитывать какие-либо озабоченности России по поводу экспансии блока на территорию постсоветского пространства. Саммит проигнорировал причины конфликта вокруг Украины, заявил о "необратимости процесса евроатлантической интеграции" Киева, что на деле означает уничтожение украинской государственности", - сказал Мурадов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Запад погубило расширение на восток
12 июля, 08:00
Мурадов отметил, что в Крыму обратили особое внимание на намерение блока расширить своё присутствие в Чёрном море и на Восточных Балканах, которые и так все, казалось бы, входят в этот блок. Вероятно, считает постпред, речь идет о стремлении альянса поддержать Румынию в её действиях по поглощению Молдавии. А это ещё одно неприемлемое для нас "заползание" противника на территории исторической России, отметил он.
Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО
12 июля, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаГеоргий МурадовЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала