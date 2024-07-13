https://ria.ru/20240713/krym-1959378970.html

НАТО проигнорировала причины конфликта вокруг Украины, заявили в Крыму

НАТО проигнорировала причины конфликта вокруг Украины, заявили в Крыму - РИА Новости, 13.07.2024

НАТО проигнорировала причины конфликта вокруг Украины, заявили в Крыму

НАТО в итоговом документе саммита в Вашингтоне отказывается учитывать озабоченность России по поводу расширения блока на восток, причины конфликта вокруг... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T05:55

2024-07-13T05:55

2024-07-13T06:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. НАТО в итоговом документе саммита в Вашингтоне отказывается учитывать озабоченность России по поводу расширения блока на восток, причины конфликта вокруг Украины проигнорированы, а курс на евроатлантическую интеграцию Киева на деле означает уничтожение государственности Украины, сказал РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "Практически во всех пунктах итогового документа саммита прочитывается вызывающий отказ учитывать какие-либо озабоченности России по поводу экспансии блока на территорию постсоветского пространства. Саммит проигнорировал причины конфликта вокруг Украины, заявил о "необратимости процесса евроатлантической интеграции" Киева, что на деле означает уничтожение украинской государственности", - сказал Мурадов. Мурадов отметил, что в Крыму обратили особое внимание на намерение блока расширить своё присутствие в Чёрном море и на Восточных Балканах, которые и так все, казалось бы, входят в этот блок. Вероятно, считает постпред, речь идет о стремлении альянса поддержать Румынию в её действиях по поглощению Молдавии. А это ещё одно неприемлемое для нас "заползание" противника на территории исторической России, отметил он. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

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в мире, россия, украина, георгий мурадов, йенс столтенберг, нато