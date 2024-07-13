https://ria.ru/20240713/konflikt-1959461301.html

Конфликт на Украине завершится нескоро, считает Эрдоган

Конфликт на Украине завершится нескоро, считает Эрдоган - РИА Новости, 13.07.2024

Конфликт на Украине завершится нескоро, считает Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что, по его мнению, конфликт на Украине завершится нескоро и пообещал продолжить прилагать усилия, чтобы РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:17

2024-07-13T18:17

2024-07-13T18:17

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СТАМБУЛ, 13 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что, по его мнению, конфликт на Украине завершится нескоро и пообещал продолжить прилагать усилия, чтобы остановить его. "С сожалением признаю, что пока не наблюдается сильного желания завершить конфликт в ближайшее время... Турция продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы прекратить кровопролитие, которое выгодно только торговцам войной и вредит обоим нашим соседям", - сказал Эрдоган, выступая в Университете национальной обороны. Турция на саммите НАТО подняла вопрос о необходимости подготовить основу для переговоров по Украине, готова продолжить стамбульский процесс, заявил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Россия также заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240713/zelenskiy-1959444355.html

https://ria.ru/20240713/ukraina-1959440120.html

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