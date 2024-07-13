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КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2024
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01:12 13.07.2024 (обновлено: 01:20 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/kndr-1959369094.html
КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО
КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2024
КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО
КНДР решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне и считает ее программой конфронтации, говорится в заявлении министерства иностранных дел... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T01:12
2024-07-13T01:20
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. КНДР решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне и считает ее программой конфронтации, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, опубликованном Центральном телеграфным агентством Кореи (ЦТАК)."МИД КНДР наиболее решительно осуждает и отвергает "Итоговую декларацию саммита в Вашингтоне", которая является незаконным документом, нарушающим законные права независимых и суверенных государств, и программой конфронтации, стимулирующей новую холодную войну и военное противоборство в глобальном масштабе", - говорится в заявлении.В заявлении подчеркивается, что стремление США расширять НАТО серьезно обостряет обстановку международной безопасности и провоцирует мировую гонку вооружений. Стратегия США по "глобализации" НАТО ставит планету под угрозу новой мировой войны, говорится в заявлении.Прежде чем возлагать на другие страны ответственность за ухудшение ситуации в области евроатлантической безопасности, США следует выяснить, кто является главным виновником нарушения безопасности в Европе путем "безумного расширения НАТО на восток", отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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в мире, нато, кндр (северная корея), сша, европа
В мире, НАТО, КНДР (Северная Корея), США, Европа
КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО

МИД КНДР: Пхеньян осуждает итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. КНДР решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне и считает ее программой конфронтации, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, опубликованном Центральном телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
"МИД КНДР наиболее решительно осуждает и отвергает "Итоговую декларацию саммита в Вашингтоне", которая является незаконным документом, нарушающим законные права независимых и суверенных государств, и программой конфронтации, стимулирующей новую холодную войну и военное противоборство в глобальном масштабе", - говорится в заявлении.
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В заявлении подчеркивается, что стремление США расширять НАТО серьезно обостряет обстановку международной безопасности и провоцирует мировую гонку вооружений. Стратегия США по "глобализации" НАТО ставит планету под угрозу новой мировой войны, говорится в заявлении.
Прежде чем возлагать на другие страны ответственность за ухудшение ситуации в области евроатлантической безопасности, США следует выяснить, кто является главным виновником нарушения безопасности в Европе путем "безумного расширения НАТО на восток", отмечается в заявлении.
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