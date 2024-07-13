КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО
МИД КНДР: Пхеньян осуждает итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне
© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. КНДР решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне и считает ее программой конфронтации, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, опубликованном Центральном телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
"МИД КНДР наиболее решительно осуждает и отвергает "Итоговую декларацию саммита в Вашингтоне", которая является незаконным документом, нарушающим законные права независимых и суверенных государств, и программой конфронтации, стимулирующей новую холодную войну и военное противоборство в глобальном масштабе", - говорится в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что стремление США расширять НАТО серьезно обостряет обстановку международной безопасности и провоцирует мировую гонку вооружений. Стратегия США по "глобализации" НАТО ставит планету под угрозу новой мировой войны, говорится в заявлении.
Прежде чем возлагать на другие страны ответственность за ухудшение ситуации в области евроатлантической безопасности, США следует выяснить, кто является главным виновником нарушения безопасности в Европе путем "безумного расширения НАТО на восток", отмечается в заявлении.
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00