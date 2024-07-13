https://ria.ru/20240713/kndr-1959369094.html

КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО

КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО - РИА Новости, 13.07.2024

КНДР осудила итоговую декларацию саммита НАТО

КНДР решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне и считает ее программой конфронтации, говорится в заявлении министерства иностранных дел... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T01:12

2024-07-13T01:12

2024-07-13T01:20

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. КНДР решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО в Вашингтоне и считает ее программой конфронтации, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, опубликованном Центральном телеграфным агентством Кореи (ЦТАК)."МИД КНДР наиболее решительно осуждает и отвергает "Итоговую декларацию саммита в Вашингтоне", которая является незаконным документом, нарушающим законные права независимых и суверенных государств, и программой конфронтации, стимулирующей новую холодную войну и военное противоборство в глобальном масштабе", - говорится в заявлении.В заявлении подчеркивается, что стремление США расширять НАТО серьезно обостряет обстановку международной безопасности и провоцирует мировую гонку вооружений. Стратегия США по "глобализации" НАТО ставит планету под угрозу новой мировой войны, говорится в заявлении.Прежде чем возлагать на другие страны ответственность за ухудшение ситуации в области евроатлантической безопасности, США следует выяснить, кто является главным виновником нарушения безопасности в Европе путем "безумного расширения НАТО на восток", отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

кндр (северная корея)

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в мире, нато, кндр (северная корея), сша, европа