https://ria.ru/20240713/kazakhstan-1959325312.html
Осталось недолго. Вашингтон выходит на уровень тотального контроля
Осталось недолго. Вашингтон выходит на уровень тотального контроля - РИА Новости, 13.07.2024
Осталось недолго. Вашингтон выходит на уровень тотального контроля
Санкции США заставляют партнеров ограничивать торговлю российскими ценными бумагами. Так, казахстанский депозитарий уведомил брокеров о необходимости вывести их РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:00
2024-07-13T08:00
2024-07-13T10:13
экономика
россия
казахстан
дмитрий песков
московская биржа
министерство финансов сша
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Санкции США заставляют партнеров ограничивать торговлю российскими ценными бумагами. Так, казахстанский депозитарий уведомил брокеров о необходимости вывести их из контура до 10 августа 2024-го. Под предписание попали облигации суверенного долга, корпоративные бонды и акции. Что делать и ждать ли следующих блокировок — в материале РИА Новости.Слухи и фактыВ июне Вашингтон существенно расширил финансовые санкции в отношении Москвы. В опалу попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) — все для того, чтобы ограничить приток средств в страну.Мотивы приведены в пресс-релизе Минфина США: "Президент России Владимир Путин одобрил ряд мер по дальнейшему привлечению капитала через Московскую биржу как от российских, так и от нероссийских лиц из "дружественных стран", что расширяет возможности как россиян, так и нероссиян получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие оборонные предприятия".Кроме того, США предупредили зарубежные финансовые институты, что риск попасть под вторичные санкции за помощь России теперь выше. Некоторые организации и физические лица, которые Вашингтон счел замешанными в подобных действиях, уже пополнили список. В числе прочих досталось и Казахстану.Центральный депозитарий страны призвал клиентов направить приказы о выводе выпущенных в России ценных бумаг. В противном случае возможны ограничения в исполнении обязательств по ним."Центральный депозитарий ценных бумаг уведомляет о том, что вам необходимо в срок до 1 августа 2024 года провести транзакции с участием АО "Национальный расчетный депозитарий", которые являются обычными и необходимыми для отчуждения долга или акций в пользу лиц, не являющихся лицами США и не включенными в список блокирующих санкций США", — цитирует распоряжение РБК.Дата связана с тем, что заявки нужно исполнить до истечения лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), выданной после введения блокирующих санкций против Мосбиржи и ее структур, включая НРД. Она действует до 13 августа.Инвестиционный советник Юлия Кузнецова в беседе с РИА Новости поясняет, что в письме указан срок до 10 августа, после 13 августа торговлю российскими бумагами могут заблокировать. Однако брокеры сообщают о выводе активов до 1 августа, так как есть вероятность, что "после возникнут проблемы в отработке запросов с учетом ограничений", "каких именно — не уточняется", добавляет она.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что более подробной информации пока нет. "Нет, честно говоря, мы не владеем деталями. Конечно, будем сверяться с нашими экономическими ведомствами", — прокомментировал он.Лучше подчинитьсяВ свою очередь, Казахстанская фондовая биржа (KASE) подтвердила отправку уведомлений и сообщает, что установленный срок вывода — 10 августа.Информацию подтвердила и зампредседателя Нацбанка Казахстана Алия Молдабекова. "После этого наш центральный депозитарий уведомил своих депонентов о том, что после 13 августа — это как раз период, во время которого можно совершить финальные транзакции, — возможны проблемы, потому что основным расчетным депозитарием по российским ценным бумагам является как раз НРД", — пояснила она на брифинге с журналистами 12 июля.Сейчас в обращении — порядка 140 наименований бумаг, выпущенных Россией. В том числе — облигации суверенного долга, корпоративные бонды и акции. В 2022-м их скупали у иностранцев по заниженной цене.Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода считает решение невыгодным и вынужденным, так как Астана рискует ослабить собственные позиции в качестве международного финансового центра."Судя по всему, имеет место неформальное давление — официальных рекомендаций США или ЕС в отношении казахстанского депозитария нет", — рассуждает он.Руководитель департамента клиентской поддержки и продаж российского дилера "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман сообщает, что мера носит рекомендательный характер. Клиентам дают время вывести активы и возможность минимизировать риски.Это подтверждает и главный аналитик казахстанского брокера Neomarkets Олег Калманович. "Что будет дальше — зависит от качества выполнения и от удовлетворения ЦБ проделанной брокерами работой. Если меры и результаты покажутся слишком мягкими, могут последовать уже прямые распоряжения и различного рода санкции со стороны банковского регулятора", — отмечает он.Как следствие — вероятен краткосрочный отток клиентов. По мнению Шнейдермана, около 20-30% инвесторов могут вывести активы и переориентировать их на другие рынки.Калманович, в свою очередь, полагает, что сработает закон "переливающихся сосудов". "Ограничения в Казахстане могут выступить магнитом для возвращения российского инвестиционного капитала в родные пенаты. Есть вероятность, что за ним последует и часть казахстанского, особенно которая инвестирует в российский бизнес через центральноазиатскую местную биржу", — прогнозирует он.Эксперт считает, что миграция капитала приведет к росту индекса Мосбиржи. Однако в моменте страх потерь может вызвать и негативный эффект. "Главное — не принимать эмоциональных решений, а внимательно следить за событиями, взвешивая все за и против, и уже потом решать, куда направлять свой капитал", — поясняет он.Туманные перспективыГлава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов уверил представителей СМИ, что финансовая система подстроилась еще с 2022-го и "значимого эффекта нет и не будет". Однако он сообщил, что во избежание вторичных санкций планируется выкупить долю KASE у Московской биржи. Сейчас ей принадлежит 13,1% акций.В целом экономисты полагают, что вывод бумаг с казахстанского рынка временный, но принудительной блокировки ждать не стоит. Хотя безопаснее все же вывести активы. Хранить их лучше всего в российской юрисдикции, указывает Кузнецова.По ее словам, инвесторы опасаются блокировок, сегрегации и других ограничений, которые "могут ввести по инструкции контрагентов или западных депозитариев, таких как Euroclear". Некоторые сложности с оформлением брокерских счетов в Казахстане есть уже сейчас. Тем не менее все еще возможно получить ИНН в Казахстане и открыть счет в банке по российскому загранпаспорту.Шнейдерман считает, что в будущем правила могут измениться и есть вероятность, что появятся дополнительные внебиржевые инструменты, которые позволят россиянам продолжать инвестировать.В целом аналитики советуют быть осторожными и следить за ситуацией. В скором времени возможно как ужесточение санкций, так и создание новых путей их обхода.
https://ria.ru/20230506/sanktsii-1869693377.html
https://ria.ru/20240711/rossiya-1958904715.html
https://ria.ru/20231029/aktivy-1905626300.html
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экономика, россия, казахстан, дмитрий песков, московская биржа, министерство финансов сша, сша, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Казахстан, Дмитрий Песков, Московская биржа, Министерство финансов США, США, Санкции в отношении России
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Санкции США заставляют партнеров ограничивать торговлю российскими ценными бумагами. Так, казахстанский депозитарий уведомил брокеров о необходимости вывести их из контура до 10 августа 2024-го. Под предписание попали облигации суверенного долга, корпоративные бонды и акции. Что делать и ждать ли следующих блокировок — в материале РИА Новости.
В июне Вашингтон существенно расширил финансовые санкции в отношении Москвы. В опалу попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) — все для того, чтобы ограничить приток средств в страну.
Мотивы приведены в пресс-релизе
Минфина США: "Президент России Владимир Путин одобрил ряд мер по дальнейшему привлечению капитала через Московскую биржу как от российских, так и от нероссийских лиц из "дружественных стран", что расширяет возможности как россиян, так и нероссиян получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие оборонные предприятия".
Кроме того, США предупредили зарубежные финансовые институты, что риск попасть под вторичные санкции за помощь России теперь выше. Некоторые организации и физические лица, которые Вашингтон счел замешанными в подобных действиях, уже пополнили список. В числе прочих досталось и Казахстану.
Центральный депозитарий страны призвал клиентов направить приказы о выводе выпущенных в России ценных бумаг. В противном случае возможны ограничения в исполнении обязательств по ним.
"Центральный депозитарий ценных бумаг уведомляет о том, что вам необходимо в срок до 1 августа 2024 года провести транзакции с участием АО "Национальный расчетный депозитарий", которые являются обычными и необходимыми для отчуждения долга или акций в пользу лиц, не являющихся лицами США и не включенными в список блокирующих санкций США", — цитирует
распоряжение РБК.
Дата связана с тем, что заявки нужно исполнить до истечения лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), выданной после введения блокирующих санкций против Мосбиржи и ее структур, включая НРД. Она действует до 13 августа.
Инвестиционный советник Юлия Кузнецова в беседе с РИА Новости поясняет, что в письме указан срок до 10 августа, после 13 августа торговлю российскими бумагами могут заблокировать. Однако брокеры сообщают о выводе активов до 1 августа, так как есть вероятность, что "после возникнут проблемы в отработке запросов с учетом ограничений", "каких именно — не уточняется", добавляет она.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что более подробной информации пока нет. "Нет, честно говоря, мы не владеем деталями. Конечно, будем сверяться с нашими экономическими ведомствами", — прокомментировал он.
В свою очередь, Казахстанская фондовая биржа (KASE) подтвердила
отправку уведомлений и сообщает, что установленный срок вывода — 10 августа.
Информацию подтвердила и зампредседателя Нацбанка Казахстана Алия Молдабекова. "После этого наш центральный депозитарий уведомил своих депонентов о том, что после 13 августа — это как раз период, во время которого можно совершить финальные транзакции, — возможны проблемы, потому что основным расчетным депозитарием по российским ценным бумагам является как раз НРД", — пояснила она на брифинге с журналистами 12 июля.
Сейчас в обращении — порядка 140 наименований бумаг, выпущенных Россией. В том числе — облигации суверенного долга, корпоративные бонды и акции. В 2022-м их скупали у иностранцев по заниженной цене.
Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода считает решение невыгодным и вынужденным, так как Астана рискует ослабить собственные позиции в качестве международного финансового центра.
"Судя по всему, имеет место неформальное давление — официальных рекомендаций США или ЕС в отношении казахстанского депозитария нет", — рассуждает он.
Руководитель департамента клиентской поддержки и продаж российского дилера "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман сообщает, что мера носит рекомендательный характер. Клиентам дают время вывести активы и возможность минимизировать риски.
Это подтверждает и главный аналитик казахстанского брокера Neomarkets Олег Калманович. "Что будет дальше — зависит от качества выполнения и от удовлетворения ЦБ проделанной брокерами работой. Если меры и результаты покажутся слишком мягкими, могут последовать уже прямые распоряжения и различного рода санкции со стороны банковского регулятора", — отмечает он.
Как следствие — вероятен краткосрочный отток клиентов. По мнению Шнейдермана, около 20-30% инвесторов могут вывести активы и переориентировать их на другие рынки.
Калманович, в свою очередь, полагает, что сработает закон "переливающихся сосудов". "Ограничения в Казахстане могут выступить магнитом для возвращения российского инвестиционного капитала в родные пенаты. Есть вероятность, что за ним последует и часть казахстанского, особенно которая инвестирует в российский бизнес через центральноазиатскую местную биржу", — прогнозирует он.
Эксперт считает, что миграция капитала приведет к росту индекса Мосбиржи. Однако в моменте страх потерь может вызвать и негативный эффект. "Главное — не принимать эмоциональных решений, а внимательно следить за событиями, взвешивая все за и против, и уже потом решать, куда направлять свой капитал", — поясняет он.
Глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов уверил представителей СМИ, что финансовая система подстроилась еще с 2022-го и "значимого эффекта нет и не будет". Однако он сообщил, что во избежание вторичных санкций планируется выкупить долю KASE у Московской биржи. Сейчас ей принадлежит 13,1% акций.
В целом экономисты полагают, что вывод бумаг с казахстанского рынка временный, но принудительной блокировки ждать не стоит. Хотя безопаснее все же вывести активы. Хранить их лучше всего в российской юрисдикции, указывает Кузнецова.
По ее словам, инвесторы опасаются блокировок, сегрегации и других ограничений, которые "могут ввести по инструкции контрагентов или западных депозитариев, таких как Euroclear". Некоторые сложности с оформлением брокерских счетов в Казахстане есть уже сейчас. Тем не менее все еще возможно получить ИНН в Казахстане и открыть счет в банке по российскому загранпаспорту.
Шнейдерман считает, что в будущем правила могут измениться и есть вероятность, что появятся дополнительные внебиржевые инструменты, которые позволят россиянам продолжать инвестировать.
В целом аналитики советуют быть осторожными и следить за ситуацией. В скором времени возможно как ужесточение санкций, так и создание новых путей их обхода.