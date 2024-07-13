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СК возбудил дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2024
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23:48 13.07.2024 (обновлено: 00:10 14.07.2024)
https://ria.ru/20240713/delo-1959493373.html
СК возбудил дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой в Петербурге
СК возбудил дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2024
СК возбудил дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой в Петербурге
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительным... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-13T23:48
2024-07-14T00:10
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
приморский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительным данным, могла стать конкуренция таксистов, сообщил городской главк СК России в Telegram-канале.В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, 71. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия, в полицию доставили трех мигрантов для проверки их причастности к инциденту, сообщала пресс-служба регионального главка МВД России.Как отмечает ГСУСК, в субботу на Комендантском проспекте неустановленные лица устроили стрельбу, предположительно, из пневматического оружия. Уточняется, что причиной конфликта, по предварительным данным, стала "конкуренция в сфере такси"."Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)", – сообщает городской главк СК.Как писала интернет-газета "Фонтанка", силовики предполагают, что речь идет о конфликте между "этническими таксистами". РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этих сведений.
https://ria.ru/20240703/taksist-1957188217.html
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санкт-петербург
приморский район
россия
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), приморский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский район, Россия
СК возбудил дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой в Петербурге

СК РФ завел дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой в Петербурге

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительным данным, могла стать конкуренция таксистов, сообщил городской главк СК России в Telegram-канале.
В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, 71. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия, в полицию доставили трех мигрантов для проверки их причастности к инциденту, сообщала пресс-служба регионального главка МВД России.
Автомобиль такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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3 июля, 17:53
Как отмечает ГСУСК, в субботу на Комендантском проспекте неустановленные лица устроили стрельбу, предположительно, из пневматического оружия. Уточняется, что причиной конфликта, по предварительным данным, стала "конкуренция в сфере такси".
"Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)", – сообщает городской главк СК.
Как писала интернет-газета "Фонтанка", силовики предполагают, что речь идет о конфликте между "этническими таксистами". РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этих сведений.
Драка у торгового центра на улице Широтной в Тюмени - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Приморский районРоссия
 
 
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