https://ria.ru/20240713/delo-1959493373.html

СК возбудил дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой в Петербурге

СК возбудил дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2024

СК возбудил дело о хулиганстве после конфликта со стрельбой в Петербурге

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительным... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-13T23:48

2024-07-13T23:48

2024-07-14T00:10

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

приморский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, причиной которого, по предварительным данным, могла стать конкуренция таксистов, сообщил городской главк СК России в Telegram-канале.В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, 71. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия, в полицию доставили трех мигрантов для проверки их причастности к инциденту, сообщала пресс-служба регионального главка МВД России.Как отмечает ГСУСК, в субботу на Комендантском проспекте неустановленные лица устроили стрельбу, предположительно, из пневматического оружия. Уточняется, что причиной конфликта, по предварительным данным, стала "конкуренция в сфере такси"."Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)", – сообщает городской главк СК.Как писала интернет-газета "Фонтанка", силовики предполагают, что речь идет о конфликте между "этническими таксистами". РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этих сведений.

https://ria.ru/20240703/taksist-1957188217.html

https://ria.ru/20240703/tyumen-1957013137.html

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), приморский район, россия