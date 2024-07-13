https://ria.ru/20240713/avariya-1959488393.html

В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.07.2024

В Петербурге столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в субботу днем на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T22:58

2024-07-13T22:58

2024-07-13T22:58

происшествия

авто

санкт-петербург

россия

красногвардейский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло в субботу днем на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Тринадцатого июля... в Красногвардейском районе Петербурга на КАД 38 километре внешнего кольца 20-летний водитель, управляя автомобилем "Газель", не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль Daewoo Nexia", – рассказали в полиции о начале дорожной аварии. От столкновения "Газель" отбросило в третий ряд автодороги на автомобиль KIA Sportage, который в свою очередь столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai. "В результате ДТП пострадали четыре человека: госпитализированы водитель "Газели" в состоянии средней степени тяжести, в автомобиле Daewoo Nexia... водитель в тяжелом состоянии, пассажиры мужчина, 2004 года рождения и мужчина, 1991 года рождения в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

санкт-петербург

россия

красногвардейский район

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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, красногвардейский район