https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

Запад погубило расширение на восток

Запад погубило расширение на восток - РИА Новости, 12.07.2024

Запад погубило расширение на восток

Несмотря на 75-й юбилей, саммит Североатлантического альянса прошел в Вашингтоне тихо и, можно сказать, стыдливо. Американцев больше всего волновало, не начнет... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:00

2024-07-12T08:00

2024-07-12T08:01

аналитика

россия

китай

москва

джейк салливан

гельмут коль

евгений примаков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952901412_397:0:1695:730_1920x0_80_0_0_901b619862d6569a05963a1eda1b5c86.jpg

Несмотря на 75-й юбилей, саммит Североатлантического альянса прошел в Вашингтоне тихо и, можно сказать, стыдливо. Американцев больше всего волновало, не начнет ли Байден публично бредить. Выборы президента оказались для них гораздо важнее, чем посиделки альянса.Не было отчетов о триумфах, не было, собственно, и самих триумфов. Советник президента по безопасности Джейк Салливан опубликовал предельно унылый доклад о том, что члены альянса стали "более лучше" вкладываться в свою оборону.Побед действительно у них нет. Два года назад они собирались уничтожить Россию санкциями — не вышло. Год назад возникла надежда на украинский контрнаступ, но и здесь случился облом. Сейчас ВС России последовательно освобождают все больше украинских территорий и весь мир видит удивительную вещь.С самым могущественным военным альянсом мира не просто можно сражаться — его вполне можно побеждать. Мало того, в процессе получается еще и удвоенным темпом развивать свою экономику. Раньше противостояние с НАТО обрекало любую страну на десятилетия нищеты. С Россией этот номер не прошел. Конфликт укрепил нашу экономику и разорил европейских членов альянса. Наша страна показала тут пример другим государствам — и нет сомнений, что они с огромным интересом следят за развитием событий.Для нас НАТО — больная тема, потому что в конце 1980-х мы, искренне понадеявшись на мир во всем мире, фактически сдали им Варшавский договор и вывели свой контингент из Восточной Европы, не озаботившись даже какими-то гарантиями. Воспользовавшись этим, альянс влез на наши исторические земли и расположился в нескольких минутах полета ракет от Москвы и Петербурга. С тех пор не утихают разговоры про обман американцев, про нарушенные обещания не расширяться на восток.В 2014 году, как только прошло 25 лет с момента переговоров Горбачева с немцами и американцами по НАТО, в США начали рассекречивать документы, относящиеся к тому периоду.Если коротко резюмировать суть происходящего тогда, то американцы с самого начала собирались продвигать НАТО на восток, включая в альянс даже советские республики. Как формулировал Буш-старший: "Советы проиграли, и нельзя им дать вырвать победу из челюстей поражения".В Москву тем временем засылались немецкие политики, в частности канцлер ФРГ Гельмут Коль. Они в глаза лгали Горбачеву, что расширения НАТО на восток не будет, но тщательно избегали фиксации этого на бумаге. Американцы до сих упиваются этой "победой" — ах как ловко мы обманули русских на переговорах!Но чего, в сущности, они добились этим расширением? Военная мощь стран Варшавского договора и советских республик после вступления в альянс не росла, а падала. Американцы обещали им экономический рост в обмен на членство, а это подразумевало, что военные расходы сократятся практически до нуля. Только поэтому страны и лезли наперебой под ядерный зонтик дяди Сэма.В результате получился рыхлый, бессмысленный, шизофренически отрицающий свою антироссийскую направленность союз самых разных стран с самыми разными целями. Объединяло их одно: жажда американских долларов.На все это с холодным любопытством посматривал Пекин, отчетливо понимая, что скоро дело дойдет и до него. И параллельно расширению НАТО на восток ускоренным темпом пошли улучшаться отношения России и КНР. До этого расширения они были, мягко говоря, не очень хорошими. Китай поддерживал многие американские антисоветские инициативы и даже спонсировал моджахедов в Афганистане.С начала 1990-х военное сотрудничество Москвы и Пекина шло по нарастающей. Обмен технологиями, торговля оружием, ресурсами и неуклонное политическое сближение. Все это привело к тому, что на сегодня обе страны демонстрируют уникальное взаимопонимание и единство целей в борьбе с американской гегемонией. В 1990 году такой расклад был просто непредставим.Параллельно КНР, пользуясь своим неучастием в договорах о ядерном оружии, стала активно модернизировать и расширять свои арсеналы, строить авианосцы, тренировать армию — словом, готовиться к неизбежному противостоянию с США. И вот у нас есть, с одной стороны, первая экономика мира. С другой — российские ресурсы и Севморпуть. Думается, совокупная военно-экономическая мощь России и Китая на сегодня гораздо больше, чем все ресурсы НАТО.В дополнение совсем недавно президент Путин подписал договор о сотрудничестве с КНДР — а это, на секундочку, одна из первых по численности армий мира, развитый ВПК и предельно мотивированное население. И сразу же после этого был заключен договор России и Вьетнама, в котором они обязались не вступать в союзы, направленные друг против друга.Параллельно развитию отношений с Китаем мы умудрились сохранить прекрасные отношения с Индией, а ведь когда-то такой треугольник казался немыслимым, в его возможность верил разве что проницательный Евгений Примаков.Получается, что НАТО 30 лет расширялась на восток, но и Россия все это время расширялась на восток. Только в Североатлантический альянс вступали восточноевропейские карлики, а мы выстроили отношения с самыми могущественными в военном плане странами мира.Такое впечатление, что на Западе это понимают. Если вступление прибалтийских республик в альянс праздновали всем колхозом, то по поводу включения в НАТО Швеции и Финляндии никаких фанфар не звучало. Совершенно справедливо отметил президент Путин, что присоединение этих стран к блоку ни на что не влияет и военной угрозы для России не представляет.Однако Россия не просто все это время расширялась на восток — она продолжала медленно, но неумолимо возвращать себе земли на западе. Североатлантический альянс ничего не смог поделать с освобождением Крыма. А сейчас им придется проглотить и возвращение четырех новых российских регионов — это как минимум.Мирное предложение Путина повергло западных "ястребов" в панику: "Украина должна будет отдать свои огромные территории, согласиться на нейтральный статус и демилитаризацию, сменить правительство. Другими словами, это полное подчинение", — возмущаются бывшие американские послы на Украине на страницах Foreign Policy. Другими словами, это еще и полное поражение НАТО. Больше 30 лет целью альянса было уничтожение России по образцу СССР. Добиться этого блок не смог — и судя по похоронной атмосфере вашингтонского саммита, все там все понимают. Пора фиксировать поражение и побыстрее отползать — каждое следующее предложение России будет для западников только хуже.

https://ria.ru/20240711/sammit-1958905737.html

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959015904.html

https://ria.ru/20240711/peskov-1958933563.html

https://ria.ru/20240711/nato-1958938868.html

https://ria.ru/20240711/sotrudnichestvo-1959023101.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, россия, китай, москва, джейк салливан, гельмут коль, евгений примаков, нато