Рейтинг@Mail.ru
Запад погубило расширение на восток - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 12.07.2024 (обновлено: 08:01 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html
Запад погубило расширение на восток
Запад погубило расширение на восток - РИА Новости, 12.07.2024
Запад погубило расширение на восток
Несмотря на 75-й юбилей, саммит Североатлантического альянса прошел в Вашингтоне тихо и, можно сказать, стыдливо. Американцев больше всего волновало, не начнет... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:00
2024-07-12T08:01
аналитика
россия
китай
москва
джейк салливан
гельмут коль
евгений примаков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952901412_397:0:1695:730_1920x0_80_0_0_901b619862d6569a05963a1eda1b5c86.jpg
Несмотря на 75-й юбилей, саммит Североатлантического альянса прошел в Вашингтоне тихо и, можно сказать, стыдливо. Американцев больше всего волновало, не начнет ли Байден публично бредить. Выборы президента оказались для них гораздо важнее, чем посиделки альянса.Не было отчетов о триумфах, не было, собственно, и самих триумфов. Советник президента по безопасности Джейк Салливан опубликовал предельно унылый доклад о том, что члены альянса стали "более лучше" вкладываться в свою оборону.Побед действительно у них нет. Два года назад они собирались уничтожить Россию санкциями — не вышло. Год назад возникла надежда на украинский контрнаступ, но и здесь случился облом. Сейчас ВС России последовательно освобождают все больше украинских территорий и весь мир видит удивительную вещь.С самым могущественным военным альянсом мира не просто можно сражаться — его вполне можно побеждать. Мало того, в процессе получается еще и удвоенным темпом развивать свою экономику. Раньше противостояние с НАТО обрекало любую страну на десятилетия нищеты. С Россией этот номер не прошел. Конфликт укрепил нашу экономику и разорил европейских членов альянса. Наша страна показала тут пример другим государствам — и нет сомнений, что они с огромным интересом следят за развитием событий.Для нас НАТО — больная тема, потому что в конце 1980-х мы, искренне понадеявшись на мир во всем мире, фактически сдали им Варшавский договор и вывели свой контингент из Восточной Европы, не озаботившись даже какими-то гарантиями. Воспользовавшись этим, альянс влез на наши исторические земли и расположился в нескольких минутах полета ракет от Москвы и Петербурга. С тех пор не утихают разговоры про обман американцев, про нарушенные обещания не расширяться на восток.В 2014 году, как только прошло 25 лет с момента переговоров Горбачева с немцами и американцами по НАТО, в США начали рассекречивать документы, относящиеся к тому периоду.Если коротко резюмировать суть происходящего тогда, то американцы с самого начала собирались продвигать НАТО на восток, включая в альянс даже советские республики. Как формулировал Буш-старший: "Советы проиграли, и нельзя им дать вырвать победу из челюстей поражения".В Москву тем временем засылались немецкие политики, в частности канцлер ФРГ Гельмут Коль. Они в глаза лгали Горбачеву, что расширения НАТО на восток не будет, но тщательно избегали фиксации этого на бумаге. Американцы до сих упиваются этой "победой" — ах как ловко мы обманули русских на переговорах!Но чего, в сущности, они добились этим расширением? Военная мощь стран Варшавского договора и советских республик после вступления в альянс не росла, а падала. Американцы обещали им экономический рост в обмен на членство, а это подразумевало, что военные расходы сократятся практически до нуля. Только поэтому страны и лезли наперебой под ядерный зонтик дяди Сэма.В результате получился рыхлый, бессмысленный, шизофренически отрицающий свою антироссийскую направленность союз самых разных стран с самыми разными целями. Объединяло их одно: жажда американских долларов.На все это с холодным любопытством посматривал Пекин, отчетливо понимая, что скоро дело дойдет и до него. И параллельно расширению НАТО на восток ускоренным темпом пошли улучшаться отношения России и КНР. До этого расширения они были, мягко говоря, не очень хорошими. Китай поддерживал многие американские антисоветские инициативы и даже спонсировал моджахедов в Афганистане.С начала 1990-х военное сотрудничество Москвы и Пекина шло по нарастающей. Обмен технологиями, торговля оружием, ресурсами и неуклонное политическое сближение. Все это привело к тому, что на сегодня обе страны демонстрируют уникальное взаимопонимание и единство целей в борьбе с американской гегемонией. В 1990 году такой расклад был просто непредставим.Параллельно КНР, пользуясь своим неучастием в договорах о ядерном оружии, стала активно модернизировать и расширять свои арсеналы, строить авианосцы, тренировать армию — словом, готовиться к неизбежному противостоянию с США. И вот у нас есть, с одной стороны, первая экономика мира. С другой — российские ресурсы и Севморпуть. Думается, совокупная военно-экономическая мощь России и Китая на сегодня гораздо больше, чем все ресурсы НАТО.В дополнение совсем недавно президент Путин подписал договор о сотрудничестве с КНДР — а это, на секундочку, одна из первых по численности армий мира, развитый ВПК и предельно мотивированное население. И сразу же после этого был заключен договор России и Вьетнама, в котором они обязались не вступать в союзы, направленные друг против друга.Параллельно развитию отношений с Китаем мы умудрились сохранить прекрасные отношения с Индией, а ведь когда-то такой треугольник казался немыслимым, в его возможность верил разве что проницательный Евгений Примаков.Получается, что НАТО 30 лет расширялась на восток, но и Россия все это время расширялась на восток. Только в Североатлантический альянс вступали восточноевропейские карлики, а мы выстроили отношения с самыми могущественными в военном плане странами мира.Такое впечатление, что на Западе это понимают. Если вступление прибалтийских республик в альянс праздновали всем колхозом, то по поводу включения в НАТО Швеции и Финляндии никаких фанфар не звучало. Совершенно справедливо отметил президент Путин, что присоединение этих стран к блоку ни на что не влияет и военной угрозы для России не представляет.Однако Россия не просто все это время расширялась на восток — она продолжала медленно, но неумолимо возвращать себе земли на западе. Североатлантический альянс ничего не смог поделать с освобождением Крыма. А сейчас им придется проглотить и возвращение четырех новых российских регионов — это как минимум.Мирное предложение Путина повергло западных "ястребов" в панику: "Украина должна будет отдать свои огромные территории, согласиться на нейтральный статус и демилитаризацию, сменить правительство. Другими словами, это полное подчинение", — возмущаются бывшие американские послы на Украине на страницах Foreign Policy. Другими словами, это еще и полное поражение НАТО. Больше 30 лет целью альянса было уничтожение России по образцу СССР. Добиться этого блок не смог — и судя по похоронной атмосфере вашингтонского саммита, все там все понимают. Пора фиксировать поражение и побыстрее отползать — каждое следующее предложение России будет для западников только хуже.
https://ria.ru/20240711/sammit-1958905737.html
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959015904.html
https://ria.ru/20240711/peskov-1958933563.html
https://ria.ru/20240711/nato-1958938868.html
https://ria.ru/20240711/sotrudnichestvo-1959023101.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952901412_363:0:1728:1024_1920x0_80_0_0_886909791f9dc84fba03edb5a0eb1a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, китай, москва, джейк салливан, гельмут коль, евгений примаков, нато
Аналитика, Россия, Китай, Москва, Джейк Салливан, Гельмут Коль, Евгений Примаков, НАТО

Запад погубило расширение на восток

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Несмотря на 75-й юбилей, саммит Североатлантического альянса прошел в Вашингтоне тихо и, можно сказать, стыдливо. Американцев больше всего волновало, не начнет ли Байден публично бредить. Выборы президента оказались для них гораздо важнее, чем посиделки альянса.
Не было отчетов о триумфах, не было, собственно, и самих триумфов. Советник президента по безопасности Джейк Салливан опубликовал предельно унылый доклад о том, что члены альянса стали "более лучше" вкладываться в свою оборону.
Президент США Джо Байден с первой леди во время торжественного ужина с союзниками и партнерами по НАТО в Белом доме в Вашингтоне. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Эксперт назвал саммит НАТО в Вашингтоне представлением Байдена
Вчера, 10:26
Побед действительно у них нет. Два года назад они собирались уничтожить Россию санкциями — не вышло. Год назад возникла надежда на украинский контрнаступ, но и здесь случился облом. Сейчас ВС России последовательно освобождают все больше украинских территорий и весь мир видит удивительную вещь.
С самым могущественным военным альянсом мира не просто можно сражаться — его вполне можно побеждать. Мало того, в процессе получается еще и удвоенным темпом развивать свою экономику. Раньше противостояние с НАТО обрекало любую страну на десятилетия нищеты. С Россией этот номер не прошел. Конфликт укрепил нашу экономику и разорил европейских членов альянса. Наша страна показала тут пример другим государствам — и нет сомнений, что они с огромным интересом следят за развитием событий.
Для нас НАТО — больная тема, потому что в конце 1980-х мы, искренне понадеявшись на мир во всем мире, фактически сдали им Варшавский договор и вывели свой контингент из Восточной Европы, не озаботившись даже какими-то гарантиями. Воспользовавшись этим, альянс влез на наши исторические земли и расположился в нескольких минутах полета ракет от Москвы и Петербурга. С тех пор не утихают разговоры про обман американцев, про нарушенные обещания не расширяться на восток.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Премьер Словакии сделал заявление о вступлении Украины в НАТО
Вчера, 15:53
В 2014 году, как только прошло 25 лет с момента переговоров Горбачева с немцами и американцами по НАТО, в США начали рассекречивать документы, относящиеся к тому периоду.
Если коротко резюмировать суть происходящего тогда, то американцы с самого начала собирались продвигать НАТО на восток, включая в альянс даже советские республики. Как формулировал Буш-старший: "Советы проиграли, и нельзя им дать вырвать победу из челюстей поражения".
В Москву тем временем засылались немецкие политики, в частности канцлер ФРГ Гельмут Коль. Они в глаза лгали Горбачеву, что расширения НАТО на восток не будет, но тщательно избегали фиксации этого на бумаге. Американцы до сих упиваются этой "победой" — ах как ловко мы обманули русских на переговорах!
Но чего, в сущности, они добились этим расширением? Военная мощь стран Варшавского договора и советских республик после вступления в альянс не росла, а падала. Американцы обещали им экономический рост в обмен на членство, а это подразумевало, что военные расходы сократятся практически до нуля. Только поэтому страны и лезли наперебой под ядерный зонтик дяди Сэма.
НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявили в Кремле
Вчера, 12:07
В результате получился рыхлый, бессмысленный, шизофренически отрицающий свою антироссийскую направленность союз самых разных стран с самыми разными целями. Объединяло их одно: жажда американских долларов.
На все это с холодным любопытством посматривал Пекин, отчетливо понимая, что скоро дело дойдет и до него. И параллельно расширению НАТО на восток ускоренным темпом пошли улучшаться отношения России и КНР. До этого расширения они были, мягко говоря, не очень хорошими. Китай поддерживал многие американские антисоветские инициативы и даже спонсировал моджахедов в Афганистане.
С начала 1990-х военное сотрудничество Москвы и Пекина шло по нарастающей. Обмен технологиями, торговля оружием, ресурсами и неуклонное политическое сближение. Все это привело к тому, что на сегодня обе страны демонстрируют уникальное взаимопонимание и единство целей в борьбе с американской гегемонией. В 1990 году такой расклад был просто непредставим.
Параллельно КНР, пользуясь своим неучастием в договорах о ядерном оружии, стала активно модернизировать и расширять свои арсеналы, строить авианосцы, тренировать армию — словом, готовиться к неизбежному противостоянию с США. И вот у нас есть, с одной стороны, первая экономика мира. С другой — российские ресурсы и Севморпуть. Думается, совокупная военно-экономическая мощь России и Китая на сегодня гораздо больше, чем все ресурсы НАТО.
Открытие саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Шаги НАТО потребуют от России решений для сдерживания, заявил Песков
Вчера, 12:23
В дополнение совсем недавно президент Путин подписал договор о сотрудничестве с КНДР — а это, на секундочку, одна из первых по численности армий мира, развитый ВПК и предельно мотивированное население. И сразу же после этого был заключен договор России и Вьетнама, в котором они обязались не вступать в союзы, направленные друг против друга.
Параллельно развитию отношений с Китаем мы умудрились сохранить прекрасные отношения с Индией, а ведь когда-то такой треугольник казался немыслимым, в его возможность верил разве что проницательный Евгений Примаков.
Получается, что НАТО 30 лет расширялась на восток, но и Россия все это время расширялась на восток. Только в Североатлантический альянс вступали восточноевропейские карлики, а мы выстроили отношения с самыми могущественными в военном плане странами мира.
Такое впечатление, что на Западе это понимают. Если вступление прибалтийских республик в альянс праздновали всем колхозом, то по поводу включения в НАТО Швеции и Финляндии никаких фанфар не звучало. Совершенно справедливо отметил президент Путин, что присоединение этих стран к блоку ни на что не влияет и военной угрозы для России не представляет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Сотрудничество России и Китая создает благоприятную атмосферу, заявил Путин
Вчера, 16:13
Однако Россия не просто все это время расширялась на восток — она продолжала медленно, но неумолимо возвращать себе земли на западе. Североатлантический альянс ничего не смог поделать с освобождением Крыма. А сейчас им придется проглотить и возвращение четырех новых российских регионов — это как минимум.
Мирное предложение Путина повергло западных "ястребов" в панику: "Украина должна будет отдать свои огромные территории, согласиться на нейтральный статус и демилитаризацию, сменить правительство. Другими словами, это полное подчинение", — возмущаются бывшие американские послы на Украине на страницах Foreign Policy.
Другими словами, это еще и полное поражение НАТО. Больше 30 лет целью альянса было уничтожение России по образцу СССР. Добиться этого блок не смог — и судя по похоронной атмосфере вашингтонского саммита, все там все понимают. Пора фиксировать поражение и побыстрее отползать — каждое следующее предложение России будет для западников только хуже.
 
АналитикаРоссияКитайМоскваДжейк СалливанГельмут КольЕвгений ПримаковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала