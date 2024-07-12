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Путин подписал закон, разрешающий вводить туристический налог с 2025 года - РИА Новости, 12.07.2024
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Туризм
 
17:18 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/zakon-1959303974.html
Путин подписал закон, разрешающий вводить туристический налог с 2025 года
Путин подписал закон, разрешающий вводить туристический налог с 2025 года - РИА Новости, 12.07.2024
Путин подписал закон, разрешающий вводить туристический налог с 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:18
2024-07-12T17:18
туризм
россия
москва
экономика
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе в части туристического налога. Этот налог будет относиться к местным налогам, то есть муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог будет вводиться законами этих субъектов РФ, на федеральной территории "Сириус" - нормативными правовыми актами представительного органа. Ставки налога могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, установленных в Налоговом кодексе. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещения, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029 года. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%. Минимальная сумма налога определена в 100 рублей в сутки. Налоговый период по этому налогу - квартал, а его плательщики - организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц и других включенных в реестр классифицированных средств размещения. Стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания, оказываемая ряду льготных категорий граждан, не будет включаться в налоговую базу по туристическому налогу. К таким категориям отнесены герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции, ветераны боевых действий, инвалиды и ряд других. Причем местные власти могут расширять перечень таких льготных категорий. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
https://ria.ru/20240328/turizm-1936475484.html
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россия, москва, экономика, санкт-петербург, владимир путин
Туризм, Россия, Москва, Экономика, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин подписал закон, разрешающий вводить туристический налог с 2025 года

Путин подписал закон, разрешающий с 2025 года вводить туристический налог в РФ

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе в части туристического налога. Этот налог будет относиться к местным налогам, то есть муниципальные образования будут вправе вводить его своими правовыми нормативными актами. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог будет вводиться законами этих субъектов РФ, на федеральной территории "Сириус" - нормативными правовыми актами представительного органа.
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Ставки налога могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, установленных в Налоговом кодексе. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещения, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029 года. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%. Минимальная сумма налога определена в 100 рублей в сутки.
Налоговый период по этому налогу - квартал, а его плательщики - организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц и других включенных в реестр классифицированных средств размещения.
Стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания, оказываемая ряду льготных категорий граждан, не будет включаться в налоговую базу по туристическому налогу. К таким категориям отнесены герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции, ветераны боевых действий, инвалиды и ряд других. Причем местные власти могут расширять перечень таких льготных категорий.
Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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