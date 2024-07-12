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В Госдуме объяснили замедление скорости доступа к YouTube
В Госдуме объяснили замедление скорости доступа к YouTube - РИА Новости, 12.07.2024
В Госдуме объяснили замедление скорости доступа к YouTube
Заместитель главы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин считает, что после начала спецоперации Google "фактически бросил" свои CDN-серверы, размещенные в РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:24
2024-07-12T12:24
2024-07-12T12:24
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Заместитель главы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин считает, что после начала спецоперации Google "фактически бросил" свои CDN-серверы, размещенные в РФ, поэтому замедление скорости доступа к YouTube теперь будет происходить по естественным причинам, а не по решению регулятора, об этом он написал в своем Telegram-канале. Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. "О том, что деградация оборудования Google неизбежно повлияет на скорость доступа к YouTube, мы говорили уже давно. После начала СВО корпорация фактически бросила свои CDN-серверы, размещенные на территории России, и вот оно начало выходить из строя. Так что замедление скорости доступа к американскому видеохостингу сейчас будет происходить уже не по решению регулятора, а по естественным причинам", - написал Горелкин.
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технологии, россия, антон горелкин, google, youtube, госдума рф
Технологии, Россия, Антон Горелкин, Google, YouTube, Госдума РФ
В Госдуме объяснили замедление скорости доступа к YouTube
Депутат Горелкин: скорость YouTube будет падать по естественным причинам