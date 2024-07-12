https://ria.ru/20240712/ukraine-1959351784.html

Запад не достиг на Украине желаемого результата, заявил Эрдоган

Запад не достиг на Украине желаемого результата, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.07.2024

Запад не достиг на Украине желаемого результата, заявил Эрдоган

Запад пока не достиг на Украине рассчитываемого результата, несмотря на всевозможную поддержку, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:03

2024-07-12T21:03

2024-07-12T21:03

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Запад пока не достиг на Украине рассчитываемого результата, несмотря на всевозможную поддержку, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мир стремительно меняется. В этих стремительных переменах особенно велика роль держав…, например, Россия солидарна с Китаем. Эта ситуация серьёзно беспокоит Запад. Запад оказывает Украине всевозможную поддержку, как денежную, включая оружие и боеприпасы. Несмотря на всю эту поддержку, они пока не достигли на Украине того результата, на который рассчитывали. На данный момент их главной гарантией является существование НАТО. НАТО – большая сила, и это даёт им некоторое облегчение", — сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Вашингтона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

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в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, нато