Запад не достиг на Украине желаемого результата, заявил Эрдоган
Эрдоган: Запад не достиг желаемых целей на Украине, несмотря на поддержку
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP. Архивное фото
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Запад пока не достиг на Украине рассчитываемого результата, несмотря на всевозможную поддержку, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мир стремительно меняется. В этих стремительных переменах особенно велика роль держав…, например, Россия солидарна с Китаем. Эта ситуация серьёзно беспокоит Запад. Запад оказывает Украине всевозможную поддержку, как денежную, включая оружие и боеприпасы. Несмотря на всю эту поддержку, они пока не достигли на Украине того результата, на который рассчитывали. На данный момент их главной гарантией является существование НАТО. НАТО – большая сила, и это даёт им некоторое облегчение", — сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Вашингтона.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.