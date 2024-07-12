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Украинский дипломат подала в отставку после громкого скандала - РИА Новости, 12.07.2024
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10:39 12.07.2024 (обновлено: 10:54 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959160792.html
Украинский дипломат подала в отставку после громкого скандала
Украинский дипломат подала в отставку после громкого скандала - РИА Новости, 12.07.2024
Украинский дипломат подала в отставку после громкого скандала
Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова подала заявление об отставке после скандала, связанного с бегством за... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:39
2024-07-12T10:54
в мире
украина
россия
вена
геннадий боголюбов
эмине джапарова
александр ярославский
приватбанк
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова подала заявление об отставке после скандала, связанного с бегством за границу ее мужа Геннадия Боголюбова, о своем решении она сообщила в Facebook*."Поэтому сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей. Я также приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Д. Кулебы", — написала она.Джапарова добавила, что ситуация, сложившаяся вокруг ее семьи — "манипулятивная и несправедливая".Ранее Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении уголовного дела против бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, ему заочно предъявили обвинения в незаконном выезде в Польшу по поддельным документам. В ноябре прошлого года Нацбанк (НБУ) заявил, что хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску предпринимателя о признании недействительными договоров купли-продажи Приватбанка.Вахитовский районный суд Казани осенью 2022 года заочно арестовал Коломойского* и Боголюбова. Сообщалось, что они совместно с предпринимателем Александром Ярославским и председателем правления ЗАО "Укртатнафта" Павлом Овчаренко присвоили свыше 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов.Нефть была поставлена ПАО "Татнефть" через предприятия-посредников в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области. Суд также отмечал, что обвиняемые находятся в международном розыске.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240702/aktsii-1956768717.html
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в мире, украина, россия, вена, геннадий боголюбов, эмине джапарова, александр ярославский, приватбанк, укртатнафта
В мире, Украина, Россия, Вена, Геннадий Боголюбов, Эмине Джапарова, Александр Ярославский, Приватбанк, Укртатнафта
Украинский дипломат подала в отставку после громкого скандала

Украинский дипломат Джапарова подала в отставку после скандала с мужем

CC BY 2.0 / ITU Pictures / Emine Dzhaparova Эмине Джапарова
 Эмине Джапарова - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
CC BY 2.0 / ITU Pictures / Emine Dzhaparova
Эмине Джапарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова подала заявление об отставке после скандала, связанного с бегством за границу ее мужа Геннадия Боголюбова, о своем решении она сообщила в Facebook*.
"Поэтому сейчас мои усилия направлены на обеспечение безопасности себя и своих детей. Я также приняла для себя решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Д. Кулебы", — написала она.
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Джапарова добавила, что ситуация, сложившаяся вокруг ее семьи — "манипулятивная и несправедливая".
Ранее Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении уголовного дела против бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, ему заочно предъявили обвинения в незаконном выезде в Польшу по поддельным документам. В ноябре прошлого года Нацбанк (НБУ) заявил, что хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску предпринимателя о признании недействительными договоров купли-продажи Приватбанка.
Вахитовский районный суд Казани осенью 2022 года заочно арестовал Коломойского* и Боголюбова. Сообщалось, что они совместно с предпринимателем Александром Ярославским и председателем правления ЗАО "Укртатнафта" Павлом Овчаренко присвоили свыше 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов.
Нефть была поставлена ПАО "Татнефть" через предприятия-посредников в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области. Суд также отмечал, что обвиняемые находятся в международном розыске.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреУкраинаРоссияВенаГеннадий БоголюбовЭмине ДжапароваАлександр ЯрославскийПриватбанкУкртатнафта
 
 
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