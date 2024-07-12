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Мицотакис исключил отправку Грецией ЗРК Patriot и С-300 на Украину - РИА Новости, 12.07.2024
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02:27 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959118838.html
Мицотакис исключил отправку Грецией ЗРК Patriot и С-300 на Украину
Мицотакис исключил отправку Грецией ЗРК Patriot и С-300 на Украину - РИА Новости, 12.07.2024
Мицотакис исключил отправку Грецией ЗРК Patriot и С-300 на Украину
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вновь заявил, что Афины не будут отправлять зенитные ракетные комплексы Patriot и С-300 на Украину, несмотря на... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:27
2024-07-12T02:27
в мире
украина
греция
кипр
кириакос мицотакис
дональд туск
никос христодулидис
нато
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АФИНЫ, 12 июл РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вновь заявил, что Афины не будут отправлять зенитные ракетные комплексы Patriot и С-300 на Украину, несмотря на просьбы союзников по НАТО, а также что Греция не участвует в отправке самолетов F-16 на Украину. На пресс-конференции после окончания саммита НАТО в Вашингтоне греческие журналисты спросили Мицотакиса, просили ли Грецию, как и другие страны, усилить Украину зенитными системами, например, российского или советского производства, которые есть в Греции и которые могут быть заменены американскими системами Patriot. "Я повторил, что Греция не будет поставлять Украине ни системы Patriot, ни С-300. Мы предоставили другие типы зенитных систем, системы меньшей дальности, все с согласия генерального штаба национальной обороны, чтобы поддержать Украину в этой очень трудной битве, которую она ведет", - сказал Мицотакис, краткую пресс-конференцию которого транслировал телеканал ERTNews. На вопрос, как он реагирует на критику того, что поставка F-16 Киеву является опасной эскалацией, Мицотакис ответил, что Греция не участвует в поставках. "Я хочу прояснить, что Греция не предоставляет F-16 в инициативе по F-16. Есть и другие страны, которые сделали этот выбор. Но наша цель дать Украине возможность защитить себя наиболее эффективным способом", - сказал Мицотакис. Он обвинил Россию в инциденте с больницей в Киеве, хотя российская сторона представила доказательства того, что в больницу попала зенитная ракета из ЗРК NASAMS, поставленного западными странами. Мицотакис также заявил, что "справедливый мир" не может быть достигнут в условиях капитуляции Украины. "И чтобы Украина не капитулировала, мы все должны продолжать ее поддерживать. Я думаю, что это послание было очень убедительно донесено всеми моими коллегами, за одним исключением вы, наверное, можете сказать, какое именно. Но НАТО едино в своих усилиях по поддержке Украины, чтобы мы могли перейти к обсуждению справедливого решения, но на условиях достоинства и относительного паритета", - сказал Мицотакис. Премьер сказал также, что у Греции есть излишки вооружений для поддержки Украины, передаваемые с согласия генерального штаба национальной обороны и министерства национальной обороны. "И я много раз говорил, что предпринимаемые нами шаги никоим образом не ставят под сомнение возможности оборонного сдерживания страны. Я также хочу отметить, что у части вооружения, которое у нас есть, вскоре может истечь срок эксплуатационных возможностей, и в конечном итоге нам придется платить деньги, дополнительные деньги и немалые, чтобы уничтожить соответствующее вооружение", - сказал он. На вопрос про совместную инициативу с польским премьером Дональдом Туском о создании общеевропейской системы ПВО, Мицотакис ответил, что это европейская инициатива. "На саммите НАТО стало ясно, что Европа должна сделать больше для укрепления своей обороноспособности, расходовать больше средств, но делать это более разумно", - сказал Мицотакис. Мицотакис также сообщил, что проинформировал саммит НАТО о том, что премьер-министр Северной Македонии Христина Мицкоски решил не выполнять важнейшую статью Преспанского соглашения касающуюся единого названия соседней страны вопреки всем и называть страну просто "Республикой Македония". "В зале и в присутствии всех лидеров НАТО он не стал следовать этой тактике и использовал конституционное название своей страны", - добавил Мицотакис. На вопрос про Кипр и урегулирование Мицотакис сказал, что Греция поддерживает возобновление переговоров двух общин Кипра по решению вопроса на основе резолюций СБ ООН. "Я буду находиться на Кипре 20 июля по приглашению президента Никоса Христодулидиса для участия в мероприятии (в 50-ю годовщину турецкого вторжения на Кипр), которое состоится в Президентском дворце. Завтра (в пятницу) я обсужу генеральным секретарем ООН каким образом он может быть вовлечен в попытки найти решение и закрыть эту рану. Прошло 50 лет со дня турецкого вторжения на Кипр", - сказал Мицотакис.
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в мире, украина, греция, кипр, кириакос мицотакис, дональд туск, никос христодулидис, нато, оон, f-16, зрк с-300
В мире, Украина, Греция, Кипр, Кириакос Мицотакис, Дональд Туск, Никос Христодулидис, НАТО, ООН, F-16, ЗРК С-300
Мицотакис исключил отправку Грецией ЗРК Patriot и С-300 на Украину

Премьер Мицотакис: Греция не будет поставлять Украине системы Patriot и С-300

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 12 июл РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вновь заявил, что Афины не будут отправлять зенитные ракетные комплексы Patriot и С-300 на Украину, несмотря на просьбы союзников по НАТО, а также что Греция не участвует в отправке самолетов F-16 на Украину.
На пресс-конференции после окончания саммита НАТО в Вашингтоне греческие журналисты спросили Мицотакиса, просили ли Грецию, как и другие страны, усилить Украину зенитными системами, например, российского или советского производства, которые есть в Греции и которые могут быть заменены американскими системами Patriot.
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"Я повторил, что Греция не будет поставлять Украине ни системы Patriot, ни С-300. Мы предоставили другие типы зенитных систем, системы меньшей дальности, все с согласия генерального штаба национальной обороны, чтобы поддержать Украину в этой очень трудной битве, которую она ведет", - сказал Мицотакис, краткую пресс-конференцию которого транслировал телеканал ERTNews.
На вопрос, как он реагирует на критику того, что поставка F-16 Киеву является опасной эскалацией, Мицотакис ответил, что Греция не участвует в поставках.
"Я хочу прояснить, что Греция не предоставляет F-16 в инициативе по F-16. Есть и другие страны, которые сделали этот выбор. Но наша цель дать Украине возможность защитить себя наиболее эффективным способом", - сказал Мицотакис.
Он обвинил Россию в инциденте с больницей в Киеве, хотя российская сторона представила доказательства того, что в больницу попала зенитная ракета из ЗРК NASAMS, поставленного западными странами.
Мицотакис также заявил, что "справедливый мир" не может быть достигнут в условиях капитуляции Украины.
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"И чтобы Украина не капитулировала, мы все должны продолжать ее поддерживать. Я думаю, что это послание было очень убедительно донесено всеми моими коллегами, за одним исключением вы, наверное, можете сказать, какое именно. Но НАТО едино в своих усилиях по поддержке Украины, чтобы мы могли перейти к обсуждению справедливого решения, но на условиях достоинства и относительного паритета", - сказал Мицотакис.
Премьер сказал также, что у Греции есть излишки вооружений для поддержки Украины, передаваемые с согласия генерального штаба национальной обороны и министерства национальной обороны. "И я много раз говорил, что предпринимаемые нами шаги никоим образом не ставят под сомнение возможности оборонного сдерживания страны. Я также хочу отметить, что у части вооружения, которое у нас есть, вскоре может истечь срок эксплуатационных возможностей, и в конечном итоге нам придется платить деньги, дополнительные деньги и немалые, чтобы уничтожить соответствующее вооружение", - сказал он.
На вопрос про совместную инициативу с польским премьером Дональдом Туском о создании общеевропейской системы ПВО, Мицотакис ответил, что это европейская инициатива. "На саммите НАТО стало ясно, что Европа должна сделать больше для укрепления своей обороноспособности, расходовать больше средств, но делать это более разумно", - сказал Мицотакис.
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Мицотакис также сообщил, что проинформировал саммит НАТО о том, что премьер-министр Северной Македонии Христина Мицкоски решил не выполнять важнейшую статью Преспанского соглашения касающуюся единого названия соседней страны вопреки всем и называть страну просто "Республикой Македония". "В зале и в присутствии всех лидеров НАТО он не стал следовать этой тактике и использовал конституционное название своей страны", - добавил Мицотакис.
На вопрос про Кипр и урегулирование Мицотакис сказал, что Греция поддерживает возобновление переговоров двух общин Кипра по решению вопроса на основе резолюций СБ ООН.
"Я буду находиться на Кипре 20 июля по приглашению президента Никоса Христодулидиса для участия в мероприятии (в 50-ю годовщину турецкого вторжения на Кипр), которое состоится в Президентском дворце. Завтра (в пятницу) я обсужу генеральным секретарем ООН каким образом он может быть вовлечен в попытки найти решение и закрыть эту рану. Прошло 50 лет со дня турецкого вторжения на Кипр", - сказал Мицотакис.
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