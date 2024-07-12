https://ria.ru/20240712/ukraina-1959116641.html

В Rheinmetall рассказали, сколько боеприпасов придется пополнить Западу

В Rheinmetall рассказали, сколько боеприпасов придется пополнить Западу - РИА Новости, 12.07.2024

В Rheinmetall рассказали, сколько боеприпасов придется пополнить Западу

Поддерживающие Украину страны Евросоюза и США покрывают ежегодную потребность страны в 2,4 миллиона единиц боеприпасов, но собственные арсеналы взамен придется... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T01:56

2024-07-12T01:56

2024-07-12T01:58

украина

сша

россия

сергей лавров

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg

БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Поддерживающие Украину страны Евросоюза и США покрывают ежегодную потребность страны в 2,4 миллиона единиц боеприпасов, но собственные арсеналы взамен придется пополнять в течение 10-15 лет, заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Во время войны Украине требуется 2,4 миллиона выстрела в год. Но не только мы производим боеприпасы, США и остальная Европа также продолжают это делать. На данный момент этого количества должно быть достаточно. Но нам потребуется еще 10-15 лет, чтобы пополнить запасы бундесвера и наших партнеров", - сказал он. Согласно Паппергеру, Rheinmetall расширяет свои производственные линии и к 2026 году сможет поставлять на рынок 1,1 миллиона единиц боеприпасов. Он отметил, что до конфликта на Украине сумма произведенных Rheinmetall боеприпасов насчитывала лишь 70 тысяч единиц в год. В октябре издание Welt сообщило, что Rheinmetall повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые боеприпасы более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции. В июне Паппергер заявлял, что оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от шести до 12 месяцев и поставки иссякают из-за отсутствия бюджета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, сергей лавров, нато, в мире