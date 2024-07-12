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В Rheinmetall рассказали, сколько боеприпасов придется пополнить Западу - РИА Новости, 12.07.2024
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01:56 12.07.2024 (обновлено: 01:58 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959116641.html
В Rheinmetall рассказали, сколько боеприпасов придется пополнить Западу
В Rheinmetall рассказали, сколько боеприпасов придется пополнить Западу - РИА Новости, 12.07.2024
В Rheinmetall рассказали, сколько боеприпасов придется пополнить Западу
Поддерживающие Украину страны Евросоюза и США покрывают ежегодную потребность страны в 2,4 миллиона единиц боеприпасов, но собственные арсеналы взамен придется... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T01:56
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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Поддерживающие Украину страны Евросоюза и США покрывают ежегодную потребность страны в 2,4 миллиона единиц боеприпасов, но собственные арсеналы взамен придется пополнять в течение 10-15 лет, заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Во время войны Украине требуется 2,4 миллиона выстрела в год. Но не только мы производим боеприпасы, США и остальная Европа также продолжают это делать. На данный момент этого количества должно быть достаточно. Но нам потребуется еще 10-15 лет, чтобы пополнить запасы бундесвера и наших партнеров", - сказал он. Согласно Паппергеру, Rheinmetall расширяет свои производственные линии и к 2026 году сможет поставлять на рынок 1,1 миллиона единиц боеприпасов. Он отметил, что до конфликта на Украине сумма произведенных Rheinmetall боеприпасов насчитывала лишь 70 тысяч единиц в год. В октябре издание Welt сообщило, что Rheinmetall повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые боеприпасы более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции. В июне Паппергер заявлял, что оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от шести до 12 месяцев и поставки иссякают из-за отсутствия бюджета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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украина, сша, россия, сергей лавров, нато, в мире
Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В Rheinmetall рассказали, сколько боеприпасов придется пополнить Западу

Rheinmetall: Западу придется 10-15 лет пополнять свои арсеналы из-за нужд Киева

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Поддерживающие Украину страны Евросоюза и США покрывают ежегодную потребность страны в 2,4 миллиона единиц боеприпасов, но собственные арсеналы взамен придется пополнять в течение 10-15 лет, заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Во время войны Украине требуется 2,4 миллиона выстрела в год. Но не только мы производим боеприпасы, США и остальная Европа также продолжают это делать. На данный момент этого количества должно быть достаточно. Но нам потребуется еще 10-15 лет, чтобы пополнить запасы бундесвера и наших партнеров", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Согласно Паппергеру, Rheinmetall расширяет свои производственные линии и к 2026 году сможет поставлять на рынок 1,1 миллиона единиц боеприпасов. Он отметил, что до конфликта на Украине сумма произведенных Rheinmetall боеприпасов насчитывала лишь 70 тысяч единиц в год.
В октябре издание Welt сообщило, что Rheinmetall повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые боеприпасы более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции. В июне Паппергер заявлял, что оружия Запада хватит Киеву лишь на срок от шести до 12 месяцев и поставки иссякают из-за отсутствия бюджета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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