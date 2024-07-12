https://ria.ru/20240712/udary-1959364117.html

На Украине сделали заявление об ударах вглубь России

На Украине сделали заявление об ударах вглубь России - РИА Новости, 12.07.2024

На Украине сделали заявление об ударах вглубь России

НАТО на саммите в Вашингтоне не обсуждала заморозку конфликта на Украине, а наоборот, даже может снять ограничения на удары вглубь России, заявил руководитель... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T23:14

2024-07-12T23:14

2024-07-12T23:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. НАТО на саммите в Вашингтоне не обсуждала заморозку конфликта на Украине, а наоборот, даже может снять ограничения на удары вглубь России, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ. "До сих пор существуют ограничения по обстрелам (вглубь России – ред.)… Разные государства-участники альянса имеют разные позиции, в частности, относительно ударов по территории России… Мои ощущения, что партнеры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос (по снятию ограничений наносить удары по России - ред.)... думаю, что мы получим это решение", - сказал Ермак в эфире телеканала "Рада". По его словам, никаких разговоров о заморозке конфликта на Украине на саммите в Вашингтоне не было даже за кулисами. Пентагон ранее заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее представитель Госдепартамента заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории России - Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния - это чистейшая провокация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959352486.html

https://ria.ru/20240712/ukraina-1959311891.html

https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959310147.html

https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959281341.html

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россия, украина, сша, андрей ермак, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, в мире