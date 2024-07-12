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Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства
Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства - РИА Новости, 12.07.2024
Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства
Президент России Владимир Путин удовлетворил выход из российского гражданства уроженки Казахстана Айдан Сулейменовой, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:44
2024-07-12T12:44
2024-07-12T14:33
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин удовлетворил выход из российского гражданства уроженки Казахстана Айдан Сулейменовой, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю:... 3. Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц:... 4) Сулейменова Айдан Тулеутаевна, родившаяся 4 апреля 1968 года в Казахстане", — говорится в документе.Как отмечают казахстанские СМИ, Сулейменова — богатейшая женщина-рантье Казахстана. Она заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье по версии Forbes.Предприниматель — дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова.
https://ria.ru/20240711/rossiya-1958904715.html
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казахстан, россия, владимир путин, forbes
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Forbes
Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства
Богатейшая женщина-рантье Казахстана Сулейменова вышла из гражданства России