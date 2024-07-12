https://ria.ru/20240712/tengrinews-1959209013.html

Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства

Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства - РИА Новости, 12.07.2024

Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства

Президент России Владимир Путин удовлетворил выход из российского гражданства уроженки Казахстана Айдан Сулейменовой, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:44

2024-07-12T12:44

2024-07-12T14:33

казахстан

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин удовлетворил выход из российского гражданства уроженки Казахстана Айдан Сулейменовой, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю:... 3. Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц:... 4) Сулейменова Айдан Тулеутаевна, родившаяся 4 апреля 1968 года в Казахстане", — говорится в документе.Как отмечают казахстанские СМИ, Сулейменова — богатейшая женщина-рантье Казахстана. Она заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье по версии Forbes.Предприниматель — дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова.

https://ria.ru/20240711/rossiya-1958904715.html

https://ria.ru/20230506/sanktsii-1869693377.html

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казахстан, россия, владимир путин, forbes