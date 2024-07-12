Рейтинг@Mail.ru
Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 12.07.2024 (обновлено: 14:33 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/tengrinews-1959209013.html
Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства
Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства - РИА Новости, 12.07.2024
Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства
Президент России Владимир Путин удовлетворил выход из российского гражданства уроженки Казахстана Айдан Сулейменовой, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:44
2024-07-12T14:33
казахстан
россия
владимир путин
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959213164_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_a1da8d49f858bedccf0812a44bdcab44.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин удовлетворил выход из российского гражданства уроженки Казахстана Айдан Сулейменовой, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю:... 3. Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц:... 4) Сулейменова Айдан Тулеутаевна, родившаяся 4 апреля 1968 года в Казахстане", — говорится в документе.Как отмечают казахстанские СМИ, Сулейменова — богатейшая женщина-рантье Казахстана. Она заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье по версии Forbes.Предприниматель — дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова.
https://ria.ru/20240711/rossiya-1958904715.html
https://ria.ru/20230506/sanktsii-1869693377.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959213164_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0229e22df9326d0cd04f361ce56e0749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, владимир путин, forbes
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Forbes
Богатейшая женщина Казахстана отказалась от российского гражданства

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Сулейменова вышла из гражданства России

© Фото : AYALAАйдан Сулейменова
Айдан Сулейменова - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : AYALA
Айдан Сулейменова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин удовлетворил выход из российского гражданства уроженки Казахстана Айдан Сулейменовой, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю:... 3. Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц:... 4) Сулейменова Айдан Тулеутаевна, родившаяся 4 апреля 1968 года в Казахстане", — говорится в документе.
Вид на Нур-Султан (Астану) - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
СМИ: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана
Вчера, 10:18
Как отмечают казахстанские СМИ, Сулейменова — богатейшая женщина-рантье Казахстана. Она заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье по версии Forbes.
Предприниматель — дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова.
Карта Мир от Сбербанка в Казахстане - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Откуда не ждали. Решение Казахстана удивило россиян
6 мая 2023, 08:00
 
КазахстанРоссияВладимир ПутинForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала