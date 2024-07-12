https://ria.ru/20240712/strelba-1959181266.html

В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы

В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы - РИА Новости, 12.07.2024

В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы

Полицейские установили причастность семиклассника к стрельбе по окнам школы в Приморском районе, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:30

2024-07-12T11:30

2024-07-12T11:30

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Полицейские установили причастность семиклассника к стрельбе по окнам школы в Приморском районе, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти. В четверг в 09.42 (совпадает с мск) в полицию Приморского района поступило сообщение от завхоза школы на Шуваловском проспекте в Петербурге о том, что неизвестный стрелял по окнам учебного заведения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне на нескольких окнах школьных кабинетов были обнаружены сколы. "Полицейскими была установлена причастность к данному преступлению одного из учащихся, 14-летнего ученика седьмого класса. Семиклассник произвел по окнам школы несколько выстрелов из пневматического пистолета", - сообщает пресс-служба ГУМВД. В ведомстве добавили, что подростка доставили в отдел полиции, где его опросили и передали родителям под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург