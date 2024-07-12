https://ria.ru/20240712/strelba-1959181266.html
В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы
В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы - РИА Новости, 12.07.2024
В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы
Полицейские установили причастность семиклассника к стрельбе по окнам школы в Приморском районе, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:30
2024-07-12T11:30
2024-07-12T11:30
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950324914_0:379:2914:2018_1920x0_80_0_0_f6afed2db984537fb317b84e2d52ecdb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Полицейские установили причастность семиклассника к стрельбе по окнам школы в Приморском районе, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти. В четверг в 09.42 (совпадает с мск) в полицию Приморского района поступило сообщение от завхоза школы на Шуваловском проспекте в Петербурге о том, что неизвестный стрелял по окнам учебного заведения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне на нескольких окнах школьных кабинетов были обнаружены сколы. "Полицейскими была установлена причастность к данному преступлению одного из учащихся, 14-летнего ученика седьмого класса. Семиклассник произвел по окнам школы несколько выстрелов из пневматического пистолета", - сообщает пресс-служба ГУМВД. В ведомстве добавили, что подростка доставили в отдел полиции, где его опросили и передали родителям под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240114/konflikt-1921301848.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950324914_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_4332c31efb4bc477687ed718ecc31dda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы
Полиция установила причастность школьника к стрельбе по окнам школы в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Полицейские установили причастность семиклассника к стрельбе по окнам школы в Приморском районе, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.
В четверг в 09.42 (совпадает с мск) в полицию Приморского района поступило сообщение от завхоза школы на Шуваловском проспекте в Петербурге о том, что неизвестный стрелял по окнам учебного заведения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне на нескольких окнах школьных кабинетов были обнаружены сколы.
«
"Полицейскими была установлена причастность к данному преступлению одного из учащихся, 14-летнего ученика седьмого класса. Семиклассник произвел по окнам школы несколько выстрелов из пневматического пистолета", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
В ведомстве добавили, что подростка доставили в отдел полиции, где его опросили и передали родителям под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.