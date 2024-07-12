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В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы - РИА Новости, 12.07.2024
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11:30 12.07.2024
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В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы
В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы - РИА Новости, 12.07.2024
В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы
Полицейские установили причастность семиклассника к стрельбе по окнам школы в Приморском районе, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:30
2024-07-12T11:30
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Полицейские установили причастность семиклассника к стрельбе по окнам школы в Приморском районе, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти. В четверг в 09.42 (совпадает с мск) в полицию Приморского района поступило сообщение от завхоза школы на Шуваловском проспекте в Петербурге о том, что неизвестный стрелял по окнам учебного заведения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне на нескольких окнах школьных кабинетов были обнаружены сколы. "Полицейскими была установлена причастность к данному преступлению одного из учащихся, 14-летнего ученика седьмого класса. Семиклассник произвел по окнам школы несколько выстрелов из пневматического пистолета", - сообщает пресс-служба ГУМВД. В ведомстве добавили, что подростка доставили в отдел полиции, где его опросили и передали родителям под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге семиклассник стрелял по окнам школы

Полиция установила причастность школьника к стрельбе по окнам школы в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Полицейские установили причастность семиклассника к стрельбе по окнам школы в Приморском районе, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.
В четверг в 09.42 (совпадает с мск) в полицию Приморского района поступило сообщение от завхоза школы на Шуваловском проспекте в Петербурге о том, что неизвестный стрелял по окнам учебного заведения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что накануне на нескольких окнах школьных кабинетов были обнаружены сколы.
«
"Полицейскими была установлена причастность к данному преступлению одного из учащихся, 14-летнего ученика седьмого класса. Семиклассник произвел по окнам школы несколько выстрелов из пневматического пистолета", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
В ведомстве добавили, что подростка доставили в отдел полиции, где его опросили и передали родителям под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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