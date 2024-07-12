Соглашение подписали педуниверситет им. Герцена и Ленинградская область
© Фото : Telegram/Губернатор Ленинградской области Александр ДроZденкоСоглашение подписали педуниверситет им. Герцена и Ленинградская область
Соглашение подписали педуниверситет им. Герцена и Ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписали педуниверситета им. Герцена и Ленинградская область, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и ректор педуниверситета им. А.И.Герцена Сергей Тарасов подписали соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Добавляется, что в документе идет речь о новой форме целевой подготовки и новых возможностях повышения квалификации для педагогов.
Александр Дрозденко вручил красные дипломы 60 выпускникам магистратуры и бакалавриата педуниверситета им. А.И.Герцена из Ленобласти.
"Для нас очень важно, чтобы к нам приходили молодые учителя. Мы хотели бы, чтобы мы могли дать равное право на современное обучение независимо от школы: в Гатчине или в Подпорожье или в Сланцах. А для того, чтобы был равный уровень образования, нужно, чтобы были современные педагоги. И, конечно, очень важно, чтобы приходили молодые педагоги, которые разговаривают с ребятами на "ты" в понимании мировоззрения, ощущений и многого другого", — сказал на торжественной церемонии аттестатов выпускникам Александр Дрозденко.
В этом году выпуск педуниверситета им. А.И.Герцена по всем формам обучения составляет 3380 человек. Диплом об образовании с отличием получили 1124 учащихся (33%). Особой популярностью пользуются среди студентов специальности в социальной сфере, культуры и искусства, психологии, управления и менеджмента, а также информационных технологий.