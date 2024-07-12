https://ria.ru/20240712/shos-1959115681.html

Турция намерена вступить в ШОС

Турция намерена вступить в ШОС - РИА Новости, 12.07.2024

Турция намерена вступить в ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что целью Анкары является членство страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трансляцию его... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T01:45

2024-07-12T01:45

2024-07-12T09:27

турция

шос

в мире

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что целью Анкары является членство страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трансляцию его выступления вел гостелеканал TRT Haber."Наша цель — стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем. Турция должна присоединиться к "Шанхайской пятерке" в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане) с господином (президентом России Владимиром) Путиным, казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым), попросил поддержки этому процессу", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне.Глава МИД Турции Хакан Фидан 4 июня заявил, что страна хотела бы стать и членом БРИКС. Глава внешнеполитического ведомства в июне принял участие во встрече БРИКС+ в Нижнем Новгороде. Во время пресс-конференции в рамках этого мероприятия он заявил, что Анкара увидела важность организации.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240711/erdogan-1959035706.html

https://ria.ru/20240711/turtsija-1959002731.html

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турция, шос, в мире, реджеп тайип эрдоган