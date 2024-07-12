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Турция намерена вступить в ШОС - РИА Новости, 12.07.2024
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01:45 12.07.2024 (обновлено: 09:27 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/shos-1959115681.html
Турция намерена вступить в ШОС
Турция намерена вступить в ШОС - РИА Новости, 12.07.2024
Турция намерена вступить в ШОС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что целью Анкары является членство страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трансляцию его... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T01:45
2024-07-12T09:27
турция
шос
в мире
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что целью Анкары является членство страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трансляцию его выступления вел гостелеканал TRT Haber."Наша цель — стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем. Турция должна присоединиться к "Шанхайской пятерке" в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане) с господином (президентом России Владимиром) Путиным, казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым), попросил поддержки этому процессу", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне.Глава МИД Турции Хакан Фидан 4 июня заявил, что страна хотела бы стать и членом БРИКС. Глава внешнеполитического ведомства в июне принял участие во встрече БРИКС+ в Нижнем Новгороде. Во время пресс-конференции в рамках этого мероприятия он заявил, что Анкара увидела важность организации.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240711/erdogan-1959035706.html
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турция, шос, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, ШОС, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция намерена вступить в ШОС

Эрдоган: Турция стремится к постоянному членству в ШОС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что целью Анкары является членство страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трансляцию его выступления вел гостелеканал TRT Haber.
"Наша цель — стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем. Турция должна присоединиться к "Шанхайской пятерке" в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане) с господином (президентом России Владимиром) Путиным, казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым), попросил поддержки этому процессу", — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне.
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Глава МИД Турции Хакан Фидан 4 июня заявил, что страна хотела бы стать и членом БРИКС. Глава внешнеполитического ведомства в июне принял участие во встрече БРИКС+ в Нижнем Новгороде. Во время пресс-конференции в рамках этого мероприятия он заявил, что Анкара увидела важность организации.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
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