https://ria.ru/20240712/samolet-1959320951.html

Самолет Sukhoi Superjet 100. Летно-технические характеристики

Самолет Sukhoi Superjet 100. Летно-технические характеристики - РИА Новости, 12.07.2024

Самолет Sukhoi Superjet 100. Летно-технические характеристики

Sukhoi Superjet 100 – ближнемагистральный реактивный самолет нового поколения. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T18:03

2024-07-12T18:03

2024-07-12T18:03

справки

россия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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Sukhoi Superjet 100 – ближнемагистральный реактивный самолет нового поколения.Разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого", которая с 17 февраля 2020 года является филиалом ПАО "Яковлев" – "Региональные самолеты".Sukhoi Superjet 100 – первый пассажирский самолет, созданный в России после распада СССР. Проектирование самолета было начато в 2000 году.Свое первое название - Russian Regional Jet самолет получил 13 апреля 2001 года из уст исполнительного директора компании Boeing Фила Кондита, в переводе "Российский региональный самолет". В 2006 году после выхода Boeing из проекта, имя сменили на Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).17 февраля 2006 года в Комсомольске-на-Амуре была начата сборка первого самолета, через год, 28 января 2007 года он был доставлен в Жуковский для проведения статических испытаний.26 сентября 2007 года в Комсомольске-на-Амуре состоялась официальная презентация первого опытного экземпляра SSJ100.19 мая 2008 года Sukhoi Superjet 100 совершил свой первый полет.К концу 2008 года самолет SSJ100 завершил заводские испытания.Широкой публике данный аппарат был представлен на авиавыставке в Ле-Бурже (Франция) летом 2009 года.3 февраля 2011 года Межгосударственный авиационный комитет выдал "Гражданским самолетам Сухого" сертификат типа на Sukhoi Superjet 100. В 2012 году Superjet 100 стал первым российским пассажирским самолетом, сертифицированным в соответствии с авиационными правилами Европейского агентства по авиационной безопасности EASA в категории "транспортный самолет" (пассажирский).Весной 2011 года компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) начала поставлять серийные самолеты в авиакомпании. На сегодняшний день Superjet 100 эксплуатируется в российских авиакомпаниях и госструктурах: "Аэрофлот", "Газпром авиа", "Якутия", "Ямал", "ИрАэро", "Азимут", МВД России, МЧС и др.Среди зарубежных эксплуатантов – Comlux Aviation Kazakhstan и Королевские ВВС Таиланда. Крупнейшим зарубежным заказчиком SSJ 100 была мексиканская компания Interjet (22 самолета), но в апреле 2023 года она была признана банкротом.В мае 2016 года первый экземпляр отечественного ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet-100 был передан первому европейскому эксплуатанту – ирландскому CityJet. У CityJet был контракт на поставку 15 SSJ 100 с опционом еще на 16 штук, но успела она получить только семь самолетов. В 2019 году CityJet отказалась от SSJ100 из-за проблем с обслуживанием и нехваткой запчастей.С момента начала производства было выпущено более 230 самолетов.Самолет имеет классическую схему конструкции по типу низкоплана, который оснащен двумя турбореактивными двигателями нового поколения. Оперение машины имеет стреловидную форму с однокилевой схемой конструкции. Силовая установка представлена двумя двигателями типа SaM146, которые крепятся к пилонам крыльев самолета. SJ-100 стал первым российским самолетом, который полностью спроектирован на основе цифровых технологий. На самолете установлена полноценная цифровая электродистанционная система управления (fly-by-wire). Она специально разработана для оптимизации управления, предотвращения выхода за пределы разрешенных параметров полета, снижения нагрузки на экипаж, и обеспечения максимальной топливной эффективности. Кабина пилотов оснащена интуитивно понятными системами индикации и органами управления, разработанными совместно с пилотами.Создание данной машины проходило в условиях тесного партнерского сотрудничества с иностранными авиационными компаниями.В 2019 году была начата программа импортозамещения иностранных систем и агрегатов для Sukhoi Superjet 100. 29 августа 2023 года импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет.Летно-технические характеристики SSJ-100:Длина – 29,94 мВысота – 10,28 м.Размах крыльев – 27,80 мКрейсерская скорость – 830 км/чМаксимальная скорость – 860 км/чДальность полета – 3048 км (для SSJ-95LR 4578 км)Потолок – 12 200 мДлина разбега – 1 731 м (для SSJ-95LR 2052 м)Число пассажирских мест – 98 человек в базовой компоновкеЭкипаж: 3 человека (бортпроводник и два пилота)Максимальная посадочная масса – 41 000 кгВзлетная максимальная масса: 45 880 кг (для SSJ-95LR 49450 кг);Платная нагрузка: 12 245 кгМасса пустого самолета 24 250 кгЗа все время эксплуатации с самолетами SSJ-100 произошло три катастрофы (с учетом происшествия 12 июля 2024 года):9 мая 2012 года Sukhoi SuperJet-100 (SSJ‑100) номер 97004, выполнявший первый в своей истории демонстрационный тур по шести странам Азии, врезался в вертикальный склон горы Салак (Индонезия). На борту находились 45 человек, в том числе восемь россиян, все они погибли. 18 декабря 2012 года были оглашены официальные итоги расследования катастрофы российского самолета SSJ‑100. Россия и Индонезия сошлись во мнении, что причинами стали несколько факторов — действия экипажа лайнера, отсутствие у него достоверных данных о рельефе местности, невнимательность и перегруженность индонезийских диспетчеров.5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот". Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.Самолету удалось сесть только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть. Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. 20 июня 2023 года Химкинский районный суд Московской области приговорил к шести годам колонии-поселения командира воздушного судна Дениса Евдокимова. Помимо этого, суд на три года запретил ему управлять воздушными судами. Также с Евдокимова взыскали по полтора миллиона рублей в пользу двух потерпевших.12 июля 2024 года в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, sukhoi superjet 100 (ssj100)