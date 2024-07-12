https://ria.ru/20240712/samolet-1959293210.html
Под Коломной определили точное место крушения самолета
Под Коломной определили точное место крушения самолета - РИА Новости, 12.07.2024
Под Коломной определили точное место крушения самолета
Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев сообщил, что определено точное место падения самолета, угрозы для жителей близлежащих... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:47
2024-07-12T16:47
2024-07-12T16:55
происшествия
коломна
московская область (подмосковье)
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россия
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев сообщил, что определено точное место падения самолета, угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. "Определили точное место падения самолета – это лесной массив около деревни Большое Карасево. Угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет", - написал Гречищев в Telegram-канале. В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959290766.html
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происшествия, коломна, московская область (подмосковье), sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Коломна, Московская область (Подмосковье), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Россия, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
Под Коломной определили точное место крушения самолета
Глава Коломны Гречищев: определено точное место падения самолета Sukhoi Superjet