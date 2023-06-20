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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 получил шесть лет колонии-поселения - РИА Новости, 20.06.2023
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11:18 20.06.2023 (обновлено: 12:54 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/superjet-1879299196.html
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 получил шесть лет колонии-поселения
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 получил шесть лет колонии-поселения - РИА Новости, 20.06.2023
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 получил шесть лет колонии-поселения
Химкинский суд Подмосковья приговорил к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова — пилота самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего из-за жесткой посадки... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:18
2023-06-20T12:54
происшествия
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар на самолете в шереметьево
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья приговорил к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова — пилота самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего из-за жесткой посадки в Шереметьево, сообщили РИА Новости в суде.&quot;Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении&quot;, — сказали в суде.Именно такого наказания ранее просил суд прокурор. Евдокимов обвиняется по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Помимо этого, суд на три года запретил ему управлять воздушными судами. Также с Евдокимова взыскали по полтора миллиона рублей в пользу двух потерпевших. Меру пресечения ему не избирали — после вступления приговора в силу бывший пилот должен будет сам отправиться в колонию-поселение.Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.По оценке следствия, именно "действия по управлению воздушным судном" командира борта Евдокимова привели к трагедии. При этом диспетчеры и аварийные службы не могли предотвратить инцидент, посчитали в СК.
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россия
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происшествия, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), пожар на самолете в шереметьево
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Пожар на самолете в Шереметьево
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 получил шесть лет колонии-поселения

Суд дал пилоту сгоревшего в 2019 году SSJ100 Евдокимову шесть лет колонии-поселения

© СК РФКадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году
Кадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году
© СК РФ
Кадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья приговорил к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова — пилота самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего из-за жесткой посадки в Шереметьево, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении", — сказали в суде.

Именно такого наказания ранее просил суд прокурор. Евдокимов обвиняется по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Помимо этого, суд на три года запретил ему управлять воздушными судами. Также с Евдокимова взыскали по полтора миллиона рублей в пользу двух потерпевших. Меру пресечения ему не избирали — после вступления приговора в силу бывший пилот должен будет сам отправиться в колонию-поселение.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
По оценке следствия, именно "действия по управлению воздушным судном" командира борта Евдокимова привели к трагедии. При этом диспетчеры и аварийные службы не могли предотвратить инцидент, посчитали в СК.
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ПроисшествияШереметьево (аэропорт)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)РоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Пожар на самолете в Шереметьево
 
 
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