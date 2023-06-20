https://ria.ru/20230620/superjet-1879299196.html

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 получил шесть лет колонии-поселения

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 получил шесть лет колонии-поселения - РИА Новости, 20.06.2023

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ100 получил шесть лет колонии-поселения

Химкинский суд Подмосковья приговорил к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова — пилота самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего из-за жесткой посадки... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:18

2023-06-20T11:18

2023-06-20T12:54

происшествия

шереметьево (аэропорт)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

пожар на самолете в шереметьево

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья приговорил к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова — пилота самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего из-за жесткой посадки в Шереметьево, сообщили РИА Новости в суде."Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении", — сказали в суде.Именно такого наказания ранее просил суд прокурор. Евдокимов обвиняется по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Помимо этого, суд на три года запретил ему управлять воздушными судами. Также с Евдокимова взыскали по полтора миллиона рублей в пользу двух потерпевших. Меру пресечения ему не избирали — после вступления приговора в силу бывший пилот должен будет сам отправиться в колонию-поселение.Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при этом у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.По оценке следствия, именно "действия по управлению воздушным судном" командира борта Евдокимова привели к трагедии. При этом диспетчеры и аварийные службы не могли предотвратить инцидент, посчитали в СК.

https://ria.ru/20230115/avaikatastrofy-1844958291.html

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Кирилл Волков

происшествия, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), пожар на самолете в шереметьево