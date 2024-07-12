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"Расходный материал". Захарова прокомментировала решения саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/sammit-1959272504.html
"Расходный материал". Захарова прокомментировала решения саммита НАТО
"Расходный материал". Захарова прокомментировала решения саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2024
"Расходный материал". Захарова прокомментировала решения саммита НАТО
Решения, принятые на саммите НАТО в США, нацелены на то, чтобы Киев продолжал боевые действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:52
2024-07-12T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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мария захарова
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Решения, принятые на саммите НАТО в США, нацелены на то, чтобы Киев продолжал боевые действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По-прежнему мы видим реальность: Украину НАТО использует как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. Согласованные на саммите решения призваны стимулировать украинцев к продолжению боевых действий", - сказала она. Она также отметила, что среди стран-членов НАТО нет единого мнения по поводу сроков и объёмов финансирования Украины, а также по поводу того, как Украина присоединится к блоку. "По вопросу вступления Украины в альянс показное единство, которое пытались демонстрировать натовцы буквально трещало по швам. В СМИ появились подробности разногласий между странами-членами альянса по поводу сроков, объёма финансирования Украины, процесса её присоединения к НАТО", - добавила Захарова. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
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в мире, украина, россия, сша, мария захарова, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Мария Захарова, Йенс Столтенберг, НАТО
"Расходный материал". Захарова прокомментировала решения саммита НАТО

Захарова: решения саммита НАТО стимулируют Украину продолжать боевые действия

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Решения, принятые на саммите НАТО в США, нацелены на то, чтобы Киев продолжал боевые действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"По-прежнему мы видим реальность: Украину НАТО использует как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. Согласованные на саммите решения призваны стимулировать украинцев к продолжению боевых действий", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Она также отметила, что среди стран-членов НАТО нет единого мнения по поводу сроков и объёмов финансирования Украины, а также по поводу того, как Украина присоединится к блоку.
"По вопросу вступления Украины в альянс показное единство, которое пытались демонстрировать натовцы буквально трещало по швам. В СМИ появились подробности разногласий между странами-членами альянса по поводу сроков, объёма финансирования Украины, процесса её присоединения к НАТО", - добавила Захарова.
Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАМария ЗахароваЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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