https://ria.ru/20240712/sammit-1959272504.html

"Расходный материал". Захарова прокомментировала решения саммита НАТО

"Расходный материал". Захарова прокомментировала решения саммита НАТО - РИА Новости, 12.07.2024

"Расходный материал". Захарова прокомментировала решения саммита НАТО

Решения, принятые на саммите НАТО в США, нацелены на то, чтобы Киев продолжал боевые действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:52

2024-07-12T15:52

2024-07-12T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

мария захарова

йенс столтенберг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_0:199:3072:1926_1920x0_80_0_0_806cd22f8cee9abee7951cc10aae6b90.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Решения, принятые на саммите НАТО в США, нацелены на то, чтобы Киев продолжал боевые действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По-прежнему мы видим реальность: Украину НАТО использует как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. Согласованные на саммите решения призваны стимулировать украинцев к продолжению боевых действий", - сказала она. Она также отметила, что среди стран-членов НАТО нет единого мнения по поводу сроков и объёмов финансирования Украины, а также по поводу того, как Украина присоединится к блоку. "По вопросу вступления Украины в альянс показное единство, которое пытались демонстрировать натовцы буквально трещало по швам. В СМИ появились подробности разногласий между странами-членами альянса по поводу сроков, объёма финансирования Украины, процесса её присоединения к НАТО", - добавила Захарова. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, мария захарова, йенс столтенберг, нато