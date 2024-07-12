"Расходный материал". Захарова прокомментировала решения саммита НАТО
Захарова: решения саммита НАТО стимулируют Украину продолжать боевые действия
© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Решения, принятые на саммите НАТО в США, нацелены на то, чтобы Киев продолжал боевые действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"По-прежнему мы видим реальность: Украину НАТО использует как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. Согласованные на саммите решения призваны стимулировать украинцев к продолжению боевых действий", - сказала она.
Она также отметила, что среди стран-членов НАТО нет единого мнения по поводу сроков и объёмов финансирования Украины, а также по поводу того, как Украина присоединится к блоку.
"По вопросу вступления Украины в альянс показное единство, которое пытались демонстрировать натовцы буквально трещало по швам. В СМИ появились подробности разногласий между странами-членами альянса по поводу сроков, объёма финансирования Украины, процесса её присоединения к НАТО", - добавила Захарова.
Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
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