https://ria.ru/20240712/sammit-1959119739.html

Байден заявил, что саммит НАТО прошел с успехом

Байден заявил, что саммит НАТО прошел с успехом - РИА Новости, 12.07.2024

Байден заявил, что саммит НАТО прошел с успехом

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что юбилейный саммит НАТО прошел в американской столице городе Вашингтон с огромным успехом. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T02:39

2024-07-12T02:39

2024-07-12T11:14

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что юбилейный саммит НАТО прошел в американской столице городе Вашингтон с огромным успехом. "Только что завершился саммит НАТО этого года. Консенсус среди членов - был огромный успех", - сообщил он на пресс-конференции, подводя итоги мероприятию. Трансляцию ведет Белый дом. По мнению американского президента, итоги саммита в этом году НАТО были особенно важны. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.

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