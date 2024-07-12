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Байден заявил, что саммит НАТО прошел с успехом - РИА Новости, 12.07.2024
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02:39 12.07.2024 (обновлено: 11:14 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/sammit-1959119739.html
Байден заявил, что саммит НАТО прошел с успехом
Байден заявил, что саммит НАТО прошел с успехом - РИА Новости, 12.07.2024
Байден заявил, что саммит НАТО прошел с успехом
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что юбилейный саммит НАТО прошел в американской столице городе Вашингтон с огромным успехом. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:39
2024-07-12T11:14
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что юбилейный саммит НАТО прошел в американской столице городе Вашингтон с огромным успехом. "Только что завершился саммит НАТО этого года. Консенсус среди членов - был огромный успех", - сообщил он на пресс-конференции, подводя итоги мероприятию. Трансляцию ведет Белый дом. По мнению американского президента, итоги саммита в этом году НАТО были особенно важны. Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
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в мире, россия, сша, джо байден, йенс столтенберг, нато, президентские выборы в сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Джо Байден, Йенс Столтенберг, НАТО, Президентские выборы в США, Выборы президента США — 2024
Байден заявил, что саммит НАТО прошел с успехом

Байден заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне прошел с огромным успехом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил уверенность, что юбилейный саммит НАТО прошел в американской столице городе Вашингтон с огромным успехом.
"Только что завершился саммит НАТО этого года. Консенсус среди членов - был огромный успех", - сообщил он на пресс-конференции, подводя итоги мероприятию. Трансляцию ведет Белый дом.
По мнению американского президента, итоги саммита в этом году НАТО были особенно важны.
Очередной саммит НАТО проходил в Вашингтоне 9-11 июля. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит "непосредственной военной угрозы" со стороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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8 июля, 08:00
 
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