Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал о сложностях создания платежной системы БРИКС - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/ryabkov-1959256623.html
Рябков рассказал о сложностях создания платежной системы БРИКС
Рябков рассказал о сложностях создания платежной системы БРИКС - РИА Новости, 12.07.2024
Рябков рассказал о сложностях создания платежной системы БРИКС
Появление собственной платежной платформы БРИКС - это один из самых сложных вопросов для объединения, в том числе из-за угрозы вторичных санкций со стороны... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:05
2024-07-12T15:05
россия
сергей рябков
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924303033_748:298:3072:1605_1920x0_80_0_0_9a008c16764609c6d43031e33bff63ed.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Появление собственной платежной платформы БРИКС - это один из самых сложных вопросов для объединения, в том числе из-за угрозы вторичных санкций со стороны Запада, однако политическая воля для движения в этом направлении есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на парламентском форуме БРИКС, сообщила, что многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу могут создать в объединении, доклад готовят Минфин и ЦБ РФ вместе с партнерами по БРИКС. "Хотелось бы, чтобы на сегодня прогресс в этом направлении был более осязаем, более впечатляющим, хотя мы на месте не стоим. Этот сюжет, пожалуй, один из самых сложных из всего обширного досье, по которому БРИКС работает. Сложный в том числе потому, что в современных геополитических условиях ушедшие в "запредел" с точки зрения своего стремления наказать непокорных западные страны и прежде всего США очень широко используют инструментарий вторичных санкций", - сказал Рябков в эфире Первого канала. Эта ситуация "учитывается в том числе финансовыми операторами на рынках", отметил замглавы МИД, добавив, что "создавать альтернативы в прямом смысле слова западноцентричной банковской системе и западным резервным валютам без риска для себя просто не получается, но есть политическая воля". "Я уверен, что в Казани (на саммите БРИКС - ред.) минфины и центробанки при поддержке внешнеполитических ведомств выдадут продукт, который будет смотреться мощно, достойно и реально нам поможет решать проблемы в этой сфере", - сказал также Рябков.
https://ria.ru/20240711/putin-1958987800.html
https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924303033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b714e1f35de090fbe02b0857f216e3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей рябков, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, экономика
Россия, Сергей Рябков, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Экономика
Рябков рассказал о сложностях создания платежной системы БРИКС

Рябков: создать платежную систему БРИКС сложно в том числе из-за угрозы санкций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Появление собственной платежной платформы БРИКС - это один из самых сложных вопросов для объединения, в том числе из-за угрозы вторичных санкций со стороны Запада, однако политическая воля для движения в этом направлении есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на парламентском форуме БРИКС, сообщила, что многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу могут создать в объединении, доклад готовят Минфин и ЦБ РФ вместе с партнерами по БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
БРИКС уделяет большое внимание доле нацвалют в расчетах, заявил Путин
11 июля, 14:39
"Хотелось бы, чтобы на сегодня прогресс в этом направлении был более осязаем, более впечатляющим, хотя мы на месте не стоим. Этот сюжет, пожалуй, один из самых сложных из всего обширного досье, по которому БРИКС работает. Сложный в том числе потому, что в современных геополитических условиях ушедшие в "запредел" с точки зрения своего стремления наказать непокорных западные страны и прежде всего США очень широко используют инструментарий вторичных санкций", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
Эта ситуация "учитывается в том числе финансовыми операторами на рынках", отметил замглавы МИД, добавив, что "создавать альтернативы в прямом смысле слова западноцентричной банковской системе и западным резервным валютам без риска для себя просто не получается, но есть политическая воля".
"Я уверен, что в Казани (на саммите БРИКС - ред.) минфины и центробанки при поддержке внешнеполитических ведомств выдадут продукт, который будет смотреться мощно, достойно и реально нам поможет решать проблемы в этой сфере", - сказал также Рябков.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, заявил посол России
7 июля, 10:41
 
РоссияСергей РябковБРИКСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала