https://ria.ru/20240712/ryabkov-1959256623.html

Рябков рассказал о сложностях создания платежной системы БРИКС

Рябков рассказал о сложностях создания платежной системы БРИКС - РИА Новости, 12.07.2024

Рябков рассказал о сложностях создания платежной системы БРИКС

Появление собственной платежной платформы БРИКС - это один из самых сложных вопросов для объединения, в том числе из-за угрозы вторичных санкций со стороны... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:05

2024-07-12T15:05

2024-07-12T15:05

россия

сергей рябков

брикс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

экономика

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Появление собственной платежной платформы БРИКС - это один из самых сложных вопросов для объединения, в том числе из-за угрозы вторичных санкций со стороны Запада, однако политическая воля для движения в этом направлении есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на парламентском форуме БРИКС, сообщила, что многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу могут создать в объединении, доклад готовят Минфин и ЦБ РФ вместе с партнерами по БРИКС. "Хотелось бы, чтобы на сегодня прогресс в этом направлении был более осязаем, более впечатляющим, хотя мы на месте не стоим. Этот сюжет, пожалуй, один из самых сложных из всего обширного досье, по которому БРИКС работает. Сложный в том числе потому, что в современных геополитических условиях ушедшие в "запредел" с точки зрения своего стремления наказать непокорных западные страны и прежде всего США очень широко используют инструментарий вторичных санкций", - сказал Рябков в эфире Первого канала. Эта ситуация "учитывается в том числе финансовыми операторами на рынках", отметил замглавы МИД, добавив, что "создавать альтернативы в прямом смысле слова западноцентричной банковской системе и западным резервным валютам без риска для себя просто не получается, но есть политическая воля". "Я уверен, что в Казани (на саммите БРИКС - ред.) минфины и центробанки при поддержке внешнеполитических ведомств выдадут продукт, который будет смотреться мощно, достойно и реально нам поможет решать проблемы в этой сфере", - сказал также Рябков.

https://ria.ru/20240711/putin-1958987800.html

https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html

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россия, сергей рябков, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, экономика