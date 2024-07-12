https://ria.ru/20240712/ryabkov-1959256623.html
Рябков рассказал о сложностях создания платежной системы БРИКС
Рябков рассказал о сложностях создания платежной системы БРИКС - РИА Новости, 12.07.2024
Рябков рассказал о сложностях создания платежной системы БРИКС
Появление собственной платежной платформы БРИКС - это один из самых сложных вопросов для объединения, в том числе из-за угрозы вторичных санкций со стороны... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:05
2024-07-12T15:05
2024-07-12T15:05
россия
сергей рябков
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924303033_748:298:3072:1605_1920x0_80_0_0_9a008c16764609c6d43031e33bff63ed.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Появление собственной платежной платформы БРИКС - это один из самых сложных вопросов для объединения, в том числе из-за угрозы вторичных санкций со стороны Запада, однако политическая воля для движения в этом направлении есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на парламентском форуме БРИКС, сообщила, что многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу могут создать в объединении, доклад готовят Минфин и ЦБ РФ вместе с партнерами по БРИКС. "Хотелось бы, чтобы на сегодня прогресс в этом направлении был более осязаем, более впечатляющим, хотя мы на месте не стоим. Этот сюжет, пожалуй, один из самых сложных из всего обширного досье, по которому БРИКС работает. Сложный в том числе потому, что в современных геополитических условиях ушедшие в "запредел" с точки зрения своего стремления наказать непокорных западные страны и прежде всего США очень широко используют инструментарий вторичных санкций", - сказал Рябков в эфире Первого канала. Эта ситуация "учитывается в том числе финансовыми операторами на рынках", отметил замглавы МИД, добавив, что "создавать альтернативы в прямом смысле слова западноцентричной банковской системе и западным резервным валютам без риска для себя просто не получается, но есть политическая воля". "Я уверен, что в Казани (на саммите БРИКС - ред.) минфины и центробанки при поддержке внешнеполитических ведомств выдадут продукт, который будет смотреться мощно, достойно и реально нам поможет решать проблемы в этой сфере", - сказал также Рябков.
https://ria.ru/20240711/putin-1958987800.html
https://ria.ru/20240707/briks-1957990450.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924303033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b714e1f35de090fbe02b0857f216e3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, экономика
Россия, Сергей Рябков, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Экономика
Рябков рассказал о сложностях создания платежной системы БРИКС
Рябков: создать платежную систему БРИКС сложно в том числе из-за угрозы санкций