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Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 12.07.2024 (обновлено: 08:01 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО
Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 12.07.2024
Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО
Вот и завершился юбилейный саммит НАТО, о котором так долго говорили накануне и с которым украинский режим связывал значительные надежды. Стоит напомнить, что... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:00
2024-07-12T08:01
специальная военная операция на украине
аналитика
украина
россия
вашингтон (штат)
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
йенс столтенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959089017_0:16:1792:1024_1920x0_80_0_0_3016e46bc25d4ddda65798d5bb79dc7b.jpg
Вот и завершился юбилейный саммит НАТО, о котором так долго говорили накануне и с которым украинский режим связывал значительные надежды. Стоит напомнить, что еще в прошлом году тогда еще не просроченный президент Украины Владимир Зеленский добивался от предыдущего Вильнюсского саммита каких-то конкретных сроков вступления Украины в альянс. Но в итоге, к его разочарованию, в финальное коммюнике прошлогоднего мероприятия была занесена лишь общая фраза: "Будущее Украины — в НАТО".Украинцы тогда были жутко расстроены, шумели, ругались. Лично Зеленский тогда не жалел эпитетов, заявив: "Я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по поводу приглашения, а не по поводу членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины".Затем неоднократно различные украинские деятели и нанятые ими западные лоббисты поднимали вопрос о том, что уж на юбилейном-то саммите в Вашингтоне Украине должны наконец выдать пригласительный билет в НАТО. Еще в январе сего года на специально созванном ради этого мероприятии в Киеве бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, подрабатывающий последние годы на офис украинского президента, публично заявлял: "Приглашение Украине должно быть предоставлено уже на саммите НАТО в июле".Но чем ближе подходило время саммита, тем звонче раздавались шлепки по рукам украинских деятелей разных мастей. Уже весной британская пресса слила подробности закулисных торгов, сообщив, что западные союзники (особенно США и Германия — не последние страны альянса, надо заметить!) жестко ставят перед Зеленским задачу прекратить всяческие разговоры о немедленном приглашении Украины в НАТО. И он прекратил!Заметьте, как вдруг украинские деятели, включая самого Зеленского, забыли его прошлогодние определения насчет "абсурда". По мере приближения саммита он сам заговорил о нереальности быть принятым или приглашенным в альянс на юбилейных посиделках в Вашингтоне. А затем заявил, что хотел бы увидеть "что-то вроде приглашения".Вот за это "что-то вроде" ("не то сына, не то дочь") и велись сражения до самого финального заседания лидеров альянса. По всплывающим подробностям этих торгов было видно, как сначала появилось определение "мост для членства в НАТО", затем — "необратимый путь к полной евроатлантической интеграции". Правда, параллельно (говорят, по требованию Венгрии) была добавлена фраза о том, что Украина вступит в альянс лишь при общем согласии его членов.Но обратите внимание, как все в один голос, включая самого Зеленского, признали, что вступление Украины в НАТО до окончания войны невозможно. Это стало всеобщим рефреном в устах лидеров НАТО, даже включая яростных адвокатов Украины на Западе вроде поляков. А затем, подводя итоги саммита, уходящий генсек Йенс Столтенберг публично подтвердил: до окончания боевых действий с Россией даже речи быть не может о начале процесса присоединения Украины к военному блоку.Тем самым альянс фактически официально предоставил России право вето на вступление Украины в НАТО — то самое право, в котором нам так долго отказывали. Стоит вспомнить, что одна из основных целей спецоперации — и это российское руководство подтверждало неоднократно — как раз и заключается в обеспечении внеблокового статуса Украины. И конечно, мы это обеспечим, поскольку в противном случае будет создана перманентная угроза безопасности нашей страны. И если Запад не готов гарантировать этот статус на саммитах или в ходе переговоров, то он будет обеспечен на поле боя. А когда Украине заявляют, что ее путь в НАТО "необратим", это является открытым приглашением ее в вечную бездну.Кто-то это уже начал понимать. Появившееся недавно на страницах Financial Times коллективное письмо видных британских экспертов во главе с лордом Робертом Скидельски тому свидетельство. Они указали на то, что дальнейшее продолжение боевых действий чревато для Украины полным поражением. И призвали Запад способствовать скорейшему заключению мира, заявив: "Некоторые территориальные уступки могут показаться небольшой ценой за реальную, а не видимую независимость. Если мир, основанный примерно на нынешнем разделении сил на Украине, неизбежен, аморально не пытаться добиться его сейчас. &lt;…&gt; Чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории Украина наверняка потеряет и тем больше будет расти эскалация конфликта до ядерного уровня".Ясно, что подобные призывы к переговорам и к миру с учетом интересов России — пока еще глас вопиющего в пустыне. Пока западные хозяева Зеленского продолжают требовать от него отправки украинцев на убой. Причем открыто говорят, что это делается не ради Украины, а ради того же НАТО. И снова заявляют о накачивании киевского режима оружием. Правда, и здесь они идут на мелкое жульничество.Так, Зеленский публично заявил о том, что на саммите НАТО якобы принято решение о выделении Украине "пяти дополнительных систем Patriot". Даже антироссийский пропагандист газеты Bild Юлиан Репке вынужден признать, что это явное надувательство, поскольку речь идет о давно анонсированных поставках и даже уже об одной находящейся на Украине системе. Такой вот саммит мелких жуликов!Но кого интересуют такие подробности? Зеленскому и Западу надо продемонстрировать "успешный" саммит — вот и следуют бравурные заявления о "необратимости", о "мосте", о "Патриотах", о вступлении Украины в НАТО "когда-то после войны". И неважно, сколько украинцев должно погибнуть ради этого призрачного "когда-то", которое не наступит никогда. И не потому, что Запад этого не хочет. А потому что доблестная армия России на поле сражения перечеркивает этот сценарий.
https://ria.ru/20240711/peskov-1958932651.html
https://ria.ru/20240711/nato-1958900961.html
https://ria.ru/20240710/deklaratsiya-1958858635.html
https://ria.ru/20240711/evrosoyuz-1958814970.html
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Владимир Корнилов
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Владимир Корнилов
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аналитика, украина, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, андерс фог расмуссен, йенс столтенберг, нато, bild, патриот
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Андерс Фог Расмуссен, Йенс Столтенберг, НАТО, Bild, Патриот

Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО

© Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Вот и завершился юбилейный саммит НАТО, о котором так долго говорили накануне и с которым украинский режим связывал значительные надежды. Стоит напомнить, что еще в прошлом году тогда еще не просроченный президент Украины Владимир Зеленский добивался от предыдущего Вильнюсского саммита каких-то конкретных сроков вступления Украины в альянс. Но в итоге, к его разочарованию, в финальное коммюнике прошлогоднего мероприятия была занесена лишь общая фраза: "Будущее Украины — в НАТО".
Украинцы тогда были жутко расстроены, шумели, ругались. Лично Зеленский тогда не жалел эпитетов, заявив: "Я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по поводу приглашения, а не по поводу членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины".
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
НАТО полностью вовлечена в конфликт на Украине, заявили в Кремле
Вчера, 12:04
Затем неоднократно различные украинские деятели и нанятые ими западные лоббисты поднимали вопрос о том, что уж на юбилейном-то саммите в Вашингтоне Украине должны наконец выдать пригласительный билет в НАТО. Еще в январе сего года на специально созванном ради этого мероприятии в Киеве бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, подрабатывающий последние годы на офис украинского президента, публично заявлял: "Приглашение Украине должно быть предоставлено уже на саммите НАТО в июле".
Но чем ближе подходило время саммита, тем звонче раздавались шлепки по рукам украинских деятелей разных мастей. Уже весной британская пресса слила подробности закулисных торгов, сообщив, что западные союзники (особенно США и Германия — не последние страны альянса, надо заметить!) жестко ставят перед Зеленским задачу прекратить всяческие разговоры о немедленном приглашении Украины в НАТО. И он прекратил!
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Медведев рассказал, чем должен закончиться путь Украины в НАТО
Вчера, 09:59
Заметьте, как вдруг украинские деятели, включая самого Зеленского, забыли его прошлогодние определения насчет "абсурда". По мере приближения саммита он сам заговорил о нереальности быть принятым или приглашенным в альянс на юбилейных посиделках в Вашингтоне. А затем заявил, что хотел бы увидеть "что-то вроде приглашения".
Вот за это "что-то вроде" ("не то сына, не то дочь") и велись сражения до самого финального заседания лидеров альянса. По всплывающим подробностям этих торгов было видно, как сначала появилось определение "мост для членства в НАТО", затем — "необратимый путь к полной евроатлантической интеграции". Правда, параллельно (говорят, по требованию Венгрии) была добавлена фраза о том, что Украина вступит в альянс лишь при общем согласии его членов.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины в альянсе
10 июля, 23:34
Но обратите внимание, как все в один голос, включая самого Зеленского, признали, что вступление Украины в НАТО до окончания войны невозможно. Это стало всеобщим рефреном в устах лидеров НАТО, даже включая яростных адвокатов Украины на Западе вроде поляков. А затем, подводя итоги саммита, уходящий генсек Йенс Столтенберг публично подтвердил: до окончания боевых действий с Россией даже речи быть не может о начале процесса присоединения Украины к военному блоку.
Тем самым альянс фактически официально предоставил России право вето на вступление Украины в НАТО — то самое право, в котором нам так долго отказывали. Стоит вспомнить, что одна из основных целей спецоперации — и это российское руководство подтверждало неоднократно — как раз и заключается в обеспечении внеблокового статуса Украины. И конечно, мы это обеспечим, поскольку в противном случае будет создана перманентная угроза безопасности нашей страны. И если Запад не готов гарантировать этот статус на саммитах или в ходе переговоров, то он будет обеспечен на поле боя. А когда Украине заявляют, что ее путь в НАТО "необратим", это является открытым приглашением ее в вечную бездну.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
"Плохой сценарий": Евросоюзу предрекли развал из-за Украины
Вчера, 08:00
Кто-то это уже начал понимать. Появившееся недавно на страницах Financial Times коллективное письмо видных британских экспертов во главе с лордом Робертом Скидельски тому свидетельство. Они указали на то, что дальнейшее продолжение боевых действий чревато для Украины полным поражением. И призвали Запад способствовать скорейшему заключению мира, заявив: "Некоторые территориальные уступки могут показаться небольшой ценой за реальную, а не видимую независимость. Если мир, основанный примерно на нынешнем разделении сил на Украине, неизбежен, аморально не пытаться добиться его сейчас. <…> Чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории Украина наверняка потеряет и тем больше будет расти эскалация конфликта до ядерного уровня".
Ясно, что подобные призывы к переговорам и к миру с учетом интересов России — пока еще глас вопиющего в пустыне. Пока западные хозяева Зеленского продолжают требовать от него отправки украинцев на убой. Причем открыто говорят, что это делается не ради Украины, а ради того же НАТО. И снова заявляют о накачивании киевского режима оружием. Правда, и здесь они идут на мелкое жульничество.
Дмитрий Песков на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Песков назвал включение Украины в сферу влияния НАТО недопустимой угрозой
Вчера, 12:31
Так, Зеленский публично заявил о том, что на саммите НАТО якобы принято решение о выделении Украине "пяти дополнительных систем Patriot". Даже антироссийский пропагандист газеты Bild Юлиан Репке вынужден признать, что это явное надувательство, поскольку речь идет о давно анонсированных поставках и даже уже об одной находящейся на Украине системе. Такой вот саммит мелких жуликов!
Но кого интересуют такие подробности? Зеленскому и Западу надо продемонстрировать "успешный" саммит — вот и следуют бравурные заявления о "необратимости", о "мосте", о "Патриотах", о вступлении Украины в НАТО "когда-то после войны". И неважно, сколько украинцев должно погибнуть ради этого призрачного "когда-то", которое не наступит никогда. И не потому, что Запад этого не хочет. А потому что доблестная армия России на поле сражения перечеркивает этот сценарий.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаУкраинаРоссияВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийАндерс Фог РасмуссенЙенс СтолтенбергНАТОBildПатриот
 
 
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