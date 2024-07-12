https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО

Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 12.07.2024

Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО

Вот и завершился юбилейный саммит НАТО, о котором так долго говорили накануне и с которым украинский режим связывал значительные надежды. Стоит напомнить, что... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:00

2024-07-12T08:00

2024-07-12T08:01

специальная военная операция на украине

аналитика

украина

россия

вашингтон (штат)

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

йенс столтенберг

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Вот и завершился юбилейный саммит НАТО, о котором так долго говорили накануне и с которым украинский режим связывал значительные надежды. Стоит напомнить, что еще в прошлом году тогда еще не просроченный президент Украины Владимир Зеленский добивался от предыдущего Вильнюсского саммита каких-то конкретных сроков вступления Украины в альянс. Но в итоге, к его разочарованию, в финальное коммюнике прошлогоднего мероприятия была занесена лишь общая фраза: "Будущее Украины — в НАТО".Украинцы тогда были жутко расстроены, шумели, ругались. Лично Зеленский тогда не жалел эпитетов, заявив: "Я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по поводу приглашения, а не по поводу членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины".Затем неоднократно различные украинские деятели и нанятые ими западные лоббисты поднимали вопрос о том, что уж на юбилейном-то саммите в Вашингтоне Украине должны наконец выдать пригласительный билет в НАТО. Еще в январе сего года на специально созванном ради этого мероприятии в Киеве бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, подрабатывающий последние годы на офис украинского президента, публично заявлял: "Приглашение Украине должно быть предоставлено уже на саммите НАТО в июле".Но чем ближе подходило время саммита, тем звонче раздавались шлепки по рукам украинских деятелей разных мастей. Уже весной британская пресса слила подробности закулисных торгов, сообщив, что западные союзники (особенно США и Германия — не последние страны альянса, надо заметить!) жестко ставят перед Зеленским задачу прекратить всяческие разговоры о немедленном приглашении Украины в НАТО. И он прекратил!Заметьте, как вдруг украинские деятели, включая самого Зеленского, забыли его прошлогодние определения насчет "абсурда". По мере приближения саммита он сам заговорил о нереальности быть принятым или приглашенным в альянс на юбилейных посиделках в Вашингтоне. А затем заявил, что хотел бы увидеть "что-то вроде приглашения".Вот за это "что-то вроде" ("не то сына, не то дочь") и велись сражения до самого финального заседания лидеров альянса. По всплывающим подробностям этих торгов было видно, как сначала появилось определение "мост для членства в НАТО", затем — "необратимый путь к полной евроатлантической интеграции". Правда, параллельно (говорят, по требованию Венгрии) была добавлена фраза о том, что Украина вступит в альянс лишь при общем согласии его членов.Но обратите внимание, как все в один голос, включая самого Зеленского, признали, что вступление Украины в НАТО до окончания войны невозможно. Это стало всеобщим рефреном в устах лидеров НАТО, даже включая яростных адвокатов Украины на Западе вроде поляков. А затем, подводя итоги саммита, уходящий генсек Йенс Столтенберг публично подтвердил: до окончания боевых действий с Россией даже речи быть не может о начале процесса присоединения Украины к военному блоку.Тем самым альянс фактически официально предоставил России право вето на вступление Украины в НАТО — то самое право, в котором нам так долго отказывали. Стоит вспомнить, что одна из основных целей спецоперации — и это российское руководство подтверждало неоднократно — как раз и заключается в обеспечении внеблокового статуса Украины. И конечно, мы это обеспечим, поскольку в противном случае будет создана перманентная угроза безопасности нашей страны. И если Запад не готов гарантировать этот статус на саммитах или в ходе переговоров, то он будет обеспечен на поле боя. А когда Украине заявляют, что ее путь в НАТО "необратим", это является открытым приглашением ее в вечную бездну.Кто-то это уже начал понимать. Появившееся недавно на страницах Financial Times коллективное письмо видных британских экспертов во главе с лордом Робертом Скидельски тому свидетельство. Они указали на то, что дальнейшее продолжение боевых действий чревато для Украины полным поражением. И призвали Запад способствовать скорейшему заключению мира, заявив: "Некоторые территориальные уступки могут показаться небольшой ценой за реальную, а не видимую независимость. Если мир, основанный примерно на нынешнем разделении сил на Украине, неизбежен, аморально не пытаться добиться его сейчас. <…> Чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории Украина наверняка потеряет и тем больше будет расти эскалация конфликта до ядерного уровня".Ясно, что подобные призывы к переговорам и к миру с учетом интересов России — пока еще глас вопиющего в пустыне. Пока западные хозяева Зеленского продолжают требовать от него отправки украинцев на убой. Причем открыто говорят, что это делается не ради Украины, а ради того же НАТО. И снова заявляют о накачивании киевского режима оружием. Правда, и здесь они идут на мелкое жульничество.Так, Зеленский публично заявил о том, что на саммите НАТО якобы принято решение о выделении Украине "пяти дополнительных систем Patriot". Даже антироссийский пропагандист газеты Bild Юлиан Репке вынужден признать, что это явное надувательство, поскольку речь идет о давно анонсированных поставках и даже уже об одной находящейся на Украине системе. Такой вот саммит мелких жуликов!Но кого интересуют такие подробности? Зеленскому и Западу надо продемонстрировать "успешный" саммит — вот и следуют бравурные заявления о "необратимости", о "мосте", о "Патриотах", о вступлении Украины в НАТО "когда-то после войны". И неважно, сколько украинцев должно погибнуть ради этого призрачного "когда-то", которое не наступит никогда. И не потому, что Запад этого не хочет. А потому что доблестная армия России на поле сражения перечеркивает этот сценарий.

https://ria.ru/20240711/peskov-1958932651.html

https://ria.ru/20240711/nato-1958900961.html

https://ria.ru/20240710/deklaratsiya-1958858635.html

https://ria.ru/20240711/evrosoyuz-1958814970.html

https://ria.ru/20240711/peskov-1958941753.html

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аналитика, украина, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, андерс фог расмуссен, йенс столтенберг, нато, bild, патриот