https://ria.ru/20240712/razgrom-1959250439.html

Минобороны и РВИО опубликовали документ о разгроме дивизии СС "Галичина"

Минобороны и РВИО опубликовали документ о разгроме дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 12.07.2024

Минобороны и РВИО опубликовали документ о разгроме дивизии СС "Галичина"

Центральный архив министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) опубликовали архивный документ о разгроме Красной армией в РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:48

2024-07-12T14:48

2024-07-12T14:48

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общество

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Центральный архив министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) опубликовали архивный документ о разгроме Красной армией в 1944 году дивизии СС "Галичина", состоявшей из предателей с Западной Украины и отметившейся зверскими убийствами мирных жителей на территориях, оккупированных гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны. Тринадцатого июля 1944 года Красная армия начала Львовско-Сандомирскую наступательную операцию, завершившуюся освобождением Западной Украины и Польши от немецко-фашистских захватчиков. Документы по этой операции впервые обнародованы в спецразделе на портале История.рф, который содержит материалы Центрального архива МО РФ и предназначен для знакомства специалистов и широкой публики с первоисточниками по истории Великой Отечественной войны. В числе этих документов - фотокопия оперативной сводки №171 от 27 июля 1944 года, составленная штабом 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта, и в которой в числе результатов боевых действий первым отмечался разгром дивизии СС "Галичина". "За период боевых действий за овладение городом Львов разгромлены 14 пд (пехотная дивизия - ред.) СС галичан" и другие подразделения, отмечалось в справке. Дивизию СС "Галичина" советские войска разбили в бою в районе населенного пункта Броды. За исключением сражения за Броды, дивизия СС "Галичина", по сути, вообще не участвовала в боевых действиях, отметил в беседе с РИА Новости научный директор РВИО Михаил Мягков. "Эта дивизия до лета 1944 года практически не участвовала в боях, занимаясь преимущественно карательными акциями против мирного населения. Солдаты дивизии осуществляли геноцид советского народа, в том числе целенаправленно убивая евреев, сжигали деревни, боролись с партизанами. Руки всех этих молодчиков были по локоть в крови. Более того, в дивизии СС "Галичина" не было ни единого человека, кто бы не был замазан кровью невинно убитых людей - что, кстати говоря, признавали и западные историки, внимательно изучавшие этот вопрос", - сказал Мягков. В конце февраля 1944 года подразделениями 4-го полицейского полка "Галичины" были зверски убиты свыше 800 мирных жителей польской деревни Гута Пеняцкая, причем людей в основном сожгли заживо в деревянных зданиях, отметил научный директор РВИО. "На деле же эта дивизия была небоеспособна. И она с позором побежала, как только попала под удары Красной армии летом 1944 года. Более того, сами немцы были вынуждены насильно возвращать этих якобы бойцов обратно. Но и это не помогло: советские войска очень быстро разбили "Галичину", - сказал Мягков. В годы войны 14-я гренадерская дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев. Она была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Дивизия "Галичина" была одним из первых формирований войск СС, которые создавались не из немцев или "расово близких" народов. Изначально в дивизию набирали только уроженцев западных областей Украины, тех, кто до 1939 года не являлся гражданином СССР. В основном это были галичане. Небоеспособность дивизии признали сами гитлеровцы - во время сражения под Бродами они сообщали в своих документах, что "Галичина" неуправляема. Ряды выживших в котле под Бродами к осени 1944 года пополнили представителями других карательных подразделений. Гитлеровцы сделали из них группировку полицаев, призванных расправляться с противниками Третьего рейха на оккупированных территориях Восточной Европы. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", признаны преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала.

https://ria.ru/20231025/genotsid-1905120637.html

https://ria.ru/20240307/pobediteli-1931607607.html

https://ria.ru/20240307/arkhivy-1931609373.html

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россия, польша, львов, российское военно-историческое общество (рвио), общество, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности